Tøff bortekamp for opprykksjagende Köln

Det er et uoversiktlig langoddsprogram vi har foran oss denne torsdagen. Det spilles kvartfinaler i både Copa del Ray i Spania denne uken og Coppa Italia, og siste kvartfinalene avvikles i kveld. I tillegg er det noen treningskamper i fotball med norske lag involvert. Så er full runde i den hjemlige Get-ligaen i ishockey og det er full runde i Sverige. I tillegg spilles det tre kamper i NHL natt til fredag.

Union Berlin – FC Köln H 2,70 (spillestopp kl 20.25)

Toppoppgjør på nest øverste nivå i tysk fotball. Union Berlin er seriøse kandidater til å rykke opp til Bundesliga denne sesongen. De har spilt bra fotball i første halvdel av sesongen.

Arbeiderlaget fra Øst-Berlin har kun tapt én av 18 kamper denne sesongen, og de ligger fem poeng bak FC Köln som innehar annenplassen på 2. Bundesliga-tabellen.

Union Berlin var ubeseiret i 17 kamper på rad siden starten av sesongen, for de overraskende tapte 0–3 mot Erzgebirgue Aue like før vinterpausen.

Det er verdt å merke seg at hovedstadslaget denne sesongen er det beste defensive laget i ligaen, og de er også det beste hjemmelaget i 2. Bundesliga.

De har kun sluppet inn 15 mål på 18 kamper, og på hjemmebane har de vist seg som en hard nøtt å kneke. Union Berlin er ubeseiret i 16 hjemmebane. Den rekken med kamper uten tap strekker seg helt tilbake til forrige sesong.

Laget er forsterket offensivt i løpet av vinterpausen. De har hentet inn den 24 år gamle angrepsspilleren Carlos Mane. Han er portugiser og kommer fra Sporting Lisboa, men han har solid erfaring fra spill i Tyskland. Han spilte nemlig for Stuttgart i perioden fra 2016 til 2018.

FC Köln rykket ned fra 1. Bundesliga sist sesong, og laget har ambisjoner om å rykke opp igjen på første forsøk. Laget ligger på annenplass med 36 poeng, men de kan ikke slappe av. Det er iallfall seks lag som kjemper om opprykk- eller opprykkskvalifisering.

Den gamle storklubben spilte fantastisk fotball i november og desember, og de sto med fem strake seire før de gikk på en smell mot Bochum i siste kampen før vinterpausen. Den kampen tapte de 2–3. Uansett; FC Köln gjennomført en bra første halvdel av sesongen, og de har vært det beste offensive laget i divisjonene har scoret to mål eller mer i de seks siste kampene i 2. Bundesliga.

På bortebane har de vært gode. De har kun ett tap. De tapte 0–1 mot serieleder Hamburger SV, og de har spilt én kamp uavgjort. De øvrige seks bortekampene er vunnet.

Dette ligger an til å bli en spennende kamp mellom to gode offensive lag som kjemper om opprykk. FC Köln vil skaffe seg en liten luke med seier, mens Union vet at de trenger tre poeng for ikke å bli hektet av i kampen om direkte opprykk. Union er sterke hjemme i hovedstaden, og jeg tror de kan klare å ta alle tre poengene i denne matchen. Oddsen på hjemmeseier er finfine 2,70. Det er spillbart, slik jeg ser det.