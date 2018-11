Tøff kamp for Zuccarello & Co

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddstips 2. Bundesliga: Bochum tar et kjempebyks med seier

Oddsdobbel: Nashville virker uslåelige på bortebane

V65 Leangen: Ragnhild kusker V65-bankeren

V64 Halmstad: Jackpot med 579 316 SEK ekstra

V4 Østersund: Spennende V4-omgang med potensial

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Vi skal inn i en landslagspause og det bærer naturlig nok mandagens langoddsprogram preg av. Utvalget er labert på fotballfronten i dag. Det spilles en kamp i 2. Bundesliga, en kamp i Ligue 2 og en kamp i Segunda i Spania. Ellers er det mye ishockey med en rekke kamper i KHL, to kamper i Hockeyallsvenskan og natt til tirsdag er det fire kamper i NHL. Norge spiller for øvrig sine to siste kamper i gruppespillet i Nations League hhv. fredag (borte mot Slovenia) og mandag (borte mot Kypros).

NB! Onsdag er det 29 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

New York Rangers – Vancouver Canucks U 3,80 (spillestopp kl 00.55)





Etter en svak start på sesongen, har Mats Zuccarello og NY Rangers fått opp dampen. De har vunnet fem av de siste seks kampene før nattens hjemmekamp i Madison Square Garden.

Zuccarello har slitt med en belastningsskade i lysken, og han spilte ikke mot Detroit Red Wings og Columbus Blue Jackets i helgen. Det er usikkert om han spiller kampen mot Vancouver i natt. Uten Zuccarello på laget tapte Rangers i Detroit 2–3 etter spilleforlengelse. I Ohio gikk også kampen til spilleforlengelse og straffeslag, men Rangers vant på straffeslag mot Columbus Blue Jackets.

Til tross for at Rangers tapte skuddstatistikken 19–38 fikk de med seg alle poengene. Det var en sterk prestasjon.

Vancouver har fått en glimrende start på sesongen, til tross for at de var spådd nord og ned av ekspertene før sesongen. Laget fra British Columbia har overraskende klatret til topps i Pacific Division. De har ti seire og åtte tap på de første 18 kampene. De er en bra start for et lag som to nest minst poeng i Western Conference sist sesong og fjerde minst i NHL.

Jeg så dem selv i Florida i oktober, og da slo de Florida Panthers. Nå har de vunnet fire av de siste seks kampene sine. Begge tapene har kommet etter straffeslag. Natt til lørdag tapte de 4–3 etter straffeslag mot Buffalo Sabres. Det var en tøff kamp.



Canucks har vært den store positive overraskelsen i NHL denne sesongen, mens Rangers har snudd tingene etter en dårlig start. De har spilt mye bedre hockey i det siste, og vært bra på hjemmebane.

NB! Fredag er det vanvittige 855 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Keeper Henrik Lundqvist har en god statistikk mot nettopp Vancouver, og han har bare sluppet inn 2,27 mål i snitt hittil i år. Svensken i Vancouver-buret, Jacob Markström, har sluppet inn 3,59 mål i snitt i kampene mot NY Rangers. Denne keeperduellen kan bli avgjørende i natt.

For alt tyder på at målvaktene får en del å gjøre på. Rangers har nemlig scoret 22 mål på de seks siste kampene, mens Vancouver har nettet hele 29 ganger på de siste seks matchene.

Det er verdt å merke seg at Vancouver er ikke noe bra bortelag. De har kun tolv seire på siste 41 kampene. Men de tok en meget sterk 8-5-seier mot Boston borte like før helgen. Den unge svensken Elias Pettersson har vært fantastisk for Vancouver, og han kan lage trøbbel for Rangers i natt.

Rangers slo Vancouver i begge kampene sist sesong. Det er godt mulig at de også vinner nattens kamp, men jeg tror det står uavgjort etter ordinær spilletid. Og som vanlig er det gode oddser på uavgjort etter ordinær tid i ishockey. 3,80 er U-oddsen i denne kampen.

Klikk her for å levere spillet