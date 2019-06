Tøff kvartfinale for Frankrike

Det er ikke et veldig omfangsrikt utvalg på fredagens langoddsprogram. Men den store kampen er naturligvis kvartfinalen mellom Frankrike og USA på et utsolgt Parc des Princes i Paris. I tillegg spilles det to kvartfinaler i Copa America og det spilles to kamper i Afrikemesterskapet. I Allsvenskan gjør Henrik Larsson redebut som Helsingborg-trener, når de møter Ørerbo borte. I tillegg er det full serierunde i irsk Premier Division.

Frankrike - USA U - 3,15 (spillestopp kl 20.55)

Med all respekt for torsdagens kvartfinale mellom Norge og England, så er dette den klart største kvartfinalen i fotball-VM. Vertslandet Frankrike mot den klart beste nasjonen på kvinnesiden på 2000-tallet USA. Det kan ikke bli mye større enn som så.

Frankrike vant som ventet alle sine gruppespillkamper, inkludert 2-1 mot Norge. Men måtte ha ekstraomganger mot Brasil i åttedelsfinalen etter at det stod 1-1 etter ordinær tid. Lagkaptein Amandine Henry avgjorde med sin scoring tidlig i andre ekkstraomgang. Frankrike har ikke kommet lenger enn til kvartfinale i de tre siste mesterskapene, men i kveld har de fordel av hjemmebane.

USA er regjerende verdensmester fra VM i Canada i 2015 og de var også i finalen i 2011, da ble det tap etter ekstraomganger mot Japan. De innledet dette VM med å knuse Thailand 13-0, fortsatte med 3-0 seier mot Chile og vant 2-0 over Sverige i den siste gruppespillkampen. Men i likhet med Frankrike fikk de tøff motstand i åttedelsfinalen, selv om de tok ledelsen allerede etter sju minutter mot Spania. Tre minutter senere utlignet Spania og USA sleit med å skape store målsjanser. Kvartere før slutt fikk så USA straffe og profilen Megan Rapinoe satte inn sin andre straffe i kampen og USA vant 2-1.

Begge lagene kommer fra litt skuffende åttedelsfinaler og det er en kamp der man kan argumentere for de fleste utfall. Det kommer uansett til å bli jevnt og ekstraomganger er neppe usannsynlig. 3,15 er oddsen for at lagene er like langt etter ordinær tid. Det blir vårt utvalgte spill i kveldens kvartfinale i Paris.