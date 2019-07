Tøffe kamper i Europa for de norske lagene

Et uvanlig innholdsrikt onsdagsprogram preges av Champions League-kvalifiseringen. Blant annet skal Rosenborg reise sørøstover for å møte hviterussiske BATE. Samtidig tar Celtic i mot estiske Nomme Kalju hjemme på Celtic Park. Dette er bare to av oppgjørene på midtukekupongen.

BATE Borisov — Rosenborg

Hviterussiske BATE Borisov måtte kjempe for avansement til Champions League-kvalifiseringens andre runde. De regjerende polske mesterne Piast Gliwice spilte nemlig 1-1 mot hviterusserne på deres hjemmebane i det første oppgjøret i første runde, og ledet returoppgjøret 1-0 til det gjensto bare åtte minutter av ordinær tid. Heldigvis for BATE sørget en straffescoring fra tidligere Olympiakos-spiller Hervaine Mekontso i det 82 minutt og en heading fra unge Zakhar Volkov i 86. minutt for at hviterusserne snudde kampen til 2-1-seier. BATE ligger for øyeblikket på andreplass i den hviterussiske toppdivisjonen med to poeng opp til serieleder Dinamo Brest. BATE har vunnet åtte av sine siste ni kamper i serien. På hjemmebane står de regjerende seriemesterne med syv seire og ett tap på åtte kamper.

Rosenborg smadret nordirske Linfield 6-0 sammenlagt i den 1. kvalifiseringsrunden. Til tross for at bortimot alle hadde avskrevet trønderne i Eliteserien, har seks seire på de siste syv seriekampene sørget for at RBKs tittelmuligheter har gjenoppstått fra de døde. Etter Moldes 2-1-seier mot Sarpsborg 08 søndag, er det nå ni poeng opp til moldenserne på tabelltopp, men trønderne har en kamp til gode på laget fra «Rosenes by». Selv om Rosenborgs bortestatistikk er noe bedret sammenlignet med tidligere i år, har de hvitkledde fortsatt forbedringspotensiale. De siste fire bortekampene har endt med to seire, en uavgjort og ett tap.

Styrkeforholdet i kamper som den foreliggende - og mange andre på denne kupongen - er alltid vanskelig å forutse fordi lagene har vidt forskjellig bakgrunn. Selv om vi ikke blir overrasket om Eirik Hornelands menn får med seg et uavgjortresultat hjem til Trondheim, er det BATE som er favoritter. Ligaene er dessuten nesten likt rangert av UEFA. Selv om Norges mestvinnende fotballklubb er i god form, tror vi stabile BATE blir et lite hakk for gode for trønderne. HU

CFR Cluj — Maccabi Tel Aviv

CFR Cluj har vunnet den rumenske ligaen to år på rad. To kamper ut i 2019/20-sesongen, står Cluj med en seier og en uavgjort etter to serierunde. I første kvalifiseringsrunde tapte rumenere 1-0 borte for kasakhstanske Astana. Da kasakhstanerne tok ledelsen 1-0 også i returoppgjøret, så det tøft ut for Cluj å avansere til andre kvalifiseringsrunde. Tre mål sørget imidlertid for et sterkt comeback av de regjerende rumenske seriemesterne og en plass i den andre kvalifiseringsrunden.

Mens hjemmelaget måtte gjennom en vanskelig første kvalifiseringsrunde, er Maccabi Tel Aviv direkte kvalifisert til andre kvalifiseringsrunde etter å ha vunnet 2018/19-utgaven av den israelske toppserien Liga Ha'Al. Seriemesterskapet var av etterlengtet for Tel Aviv-klubben som hadde havnet på andreplass i tre år på rad. Den israelske serien ble avsluttet i slutten av mai og den nye sesongen sparkes ikke i gang før slutten av august. Maccabi Tel Aviv vant 13 av 18 bortekamper forrige sesong, mens de resterende fem endte uavgjort. Dermed besto totalt 89 poeng i serien av 45 poeng fra hjemmebane og 44 fra bortebane.

Nok et vanskelig oppgjør mellom to lag som også er fra to ligaer som er omtrent likt ran likt rangert. Cluj røk for Malmø i den første kvalifiseringsrunden i fjor, men tok seg til playoff i Europa League-kvalifiseringen. Der tapte rumenerne 5-2 sammenlagt mot luxemburgske Dudelange. Bortelaget kom også til Europa League-playoffen forrige sesong, slik mange sarpinger kan erindre. Sarpsborg 08 slo nemlig israelerne 4-3 sammenlagt i playoffen. Norsk Tippings bookmakere har Cluj som favoritt og det er fristende å lene seg på dem i dette tilfellet. Særlig med tanke på at Cluj har spilt tre kamper denne sesongen, mens israelerne er en måned fra sesongstart i hjemlig liga. H

NK Maribor Piv Lasko — AIK

Maribor hadde god kontroll på Valur Reykjavik i den første kvalifiseringsrunden. 5-0 sammenlagt vitner om at de regjerende islandske seriemesterne møtte overmakten. Det hører imidlertid med til historien at Valur tilsynelatende har svekket seg betraktelig siden forrige sesong og ligger på en syvendeplass i den islandske toppserien med åtte kamper igjen av inneværende sesong. Slovenske Maribor har for øvrig heller ikke imponert denne sesongen. To kamper ut i PrvaLiga har laget som vant serien i fjor med ni poeng kun fått meg seg ett poeng på to kamper. 2-1-tapet i åpningskampen mot forrige sesongs åttende plass Triglav var spesielt skuffende.

Tarik Elyounoussis AIK har gode muligheter til å gjenta forrige sesongs seriegull i det 13 serierunder gjenstår av Allsvenskan. Kun to poeng opp til et Malmø-lag som har vist dalende form gir grunn til optimisme i den svenske hovedstaden. Laget som nylig mistet nordmannen Magnar Ødegaard til AIK har imidlertid vært skuffende på reisefot og er Allsvenskans sjette beste bortelag. Syv bortekamper har resultert i tre seire, to uavgjort og to tap. Svenskene ser riktignok ut til å ha rettet problemet, hvilket tre seire på de siste fire bortekampene er et bevis på. AIK tok seg til andre kvalifiseringsrunde etter 6-1 sammenlagt mot armenske Ararat i første runde..

Den svenske ligaen er rangert høyere et stykke høyere enn den slovenske. AIK er i god form og står med tre seire på rad i seriespillet. Begge lag overbeviste imidlertid i første runde. Dessuten har Maribor hjemmebanefordel. Slovenernes svake seriestart sett i sammenheng med AIKs gode form både resultatmessig og kampform, gjør imidlertid at vi tror på borteseier i denne kampen. B (UB på 432-rekken)

Røde Stjerne — HJK Helsinki

Serbiske Røde Stjerne vant den første runden 2-1 sammenlagt mot litauiske Suduva og alle målene kom på serbernes hjemmebane. Forrige sesong gikk serberne helt til gruppespillet i Champions League. Imponerende nok var det serbiske hovedstadslaget sammen med Barcelona de to eneste lagene som slo Champions League-mesterne Liverpool i turneringen forrige sesong. To scoringer fra tyskeren Marko Marin forårsaket nemlig 2-0-tap for Jurgen Klopps lag da de gjestet Rajko Mitic-stadion i gruppespillet. «Crvena Zvezda», som er det serbiske navnet, har vunnet den serbiske ligaen to år på rad.

Onsdagens bortelag HJK Helsinki slo Ferøyene-laget Havnar Bóltfelag i første runde. 3-0 på hjemmebane i den finske hovedstaden gjorde at HJK kunne gå inn i returoppgjøret med selvtillit. I etterkant kan det likevel spørres om ikke selvtilfredshet er en mer passende beskrivelse av finnenes kampinngang. Havnar Bóltfelag ledet nemlig 2-0 etter 56 minutter og var i ferd med å ryste det finske hovedstadslaget. Tidligere Rosenborg-, Odd- og Hønefoss-spiller Riku Riski scoret imidlertid to mål på rad for HJK, som slapp unna med skrekken. De regjerende finske mesterne ligger på en femteplass i den finske toppserien med fem kamper igjen av sesongen. Tre poeng opp til Ilves Tampere gjør likevel at håpet om nok et seriegull ikke er ute for Riskis lag.

Rajko Mitic-stadion er et av Europas mest fryktinngytende stadioner. Samtidig er den Røde Stjerne et betydelig bedre lag enn HJK på papiret. Serberne er garantert lystne på å gjenoppleve forrige sesongs Champions League-suksess. Det er vanskelig å se hvordan HJK skal bli noen særlig stor hindring for Marco Marin og resten av den Røde Stjernes lag. Det at oddsen for borteseier er hele 10,00 viser nettopp dette. H

Celtic — JK Nomme Kalju

Skotske Celtic er den største klubben på midtukekupongen, selv om Eintracht Frankfurt ikke er noen lettvekter heller. Vidar Riseths tidligere klubb var storfavoritter foran kampene mot bosniske FK Sarajevo i første kvalifiseringsrunde. Selv om de regjerende skotske mesterne skaffet seg det forventede avansementet, var det nok noen som var skuffet over at Celtic ikke hadde bedre kontroll på bosnierne. Særlig var det urovekkende at det «The Celts» havnet under på bortebane og vant kun 2-1 hjemme på Celtic Park. Celtic serieåpner ikke før 3. august og har hatt «ferie» siden slutten av mai.

Estiske Nomme Kalju er nok et ukjent lag for de fleste nordmenn. Laget fra den estiske hovedstaden Tallin vant den estiske toppdivisjonen for første gang siden 2012 forrige sesong. I første kvalifiseringsrunde overvant Tallin-laget makedonske Shkëndija. Et utfall som var uventet for mange, da makedonerne vant 1-0 på bortebane i Tallin i den første kampen. Makedonsk avansement så også svært lovende ut i returoppgjøret, ettersom det sto 1-1 da ordinær tid var unnagjort. I tilleggstiden dukket imidlertid esternes brasilianske angrepsspiller Ellinton Liliu opp og sikret Nomme Kalju-seier. Det gjenstår to kamper av den estiske serien og med tolv poeng opp til rivalene Flora Tallin, blir det ikke noe seriemesterskap på Nomme Kalju.

Celtic er ikke storfavoritter til å vinne kampen, de er gigafavoritter. Oddsen på hjemmeseier er 1,02. Noen grundigere begrunnelse er unødvendig. H

Dundalk — FK Qarabag

Irske Dundalk måtte ty til straffekonkurranse for å overvinne Riga i den første kvalifiseringsrunden. Til tross for at det ble spilt til sammen 210 minutter med fotball mellom de to lagene, ble det ikke scoret ett eneste mål. Også i straffesparkkonkurransen fulgte de to lagene hverandre som skygger og det måtte golden goal til for å avgjøre. Da ble presset for stort for latviske Armands Petersons som bommet for Riga, mens Seàn Hoare satte sin straffe for irene. Det gjenstår elleve kamper av den irske ligaen, men de regjerende mesterne Dundalk er på god vei mot et nytt ligagull. Laget fra kystbyen ligger fem poeng foran Branns overmakt Shamrock Rovers på andreplass og har dessuten en hengekamp til gode.

Bortelaget FK Qarabag fra Aserbadsjan har hevdet seg i Europa de siste årene. Forrige sesong måtte aserbajdsjanerne gi tapt for bosniske BATE i den tredje kvalifiseringsrunden. FK Qarabag tok seg likevel til gruppespillet i Europa League, hvor de kun tok tre poeng i gruppe med Arsenal, Sporting Lisboa og ukrainske Vorskla. I 2017/18-sesongen kom Qarabag til Champions League-gruppespillet, men ble ikke annet enn en kasteball i gruppe med Atletico Madrid, Roma og Chelsea. Den aserbajdsjanske serien ble avsluttet 11. mai og Qarabag har ikke spilt offisielle kamper siden den gang.

Dundalk imponerte ikke i første runde, mens Qarabag hadde brukbar kontroll på albanske Partizani Tirana. På papiret skal Qarabag og deres rutine sørge for seier over Dundalk. Likevel har Dundalk hjemmebanefordel og irene har vært i god form i serien. Dessuten er Qarabag ute av sesong. Vi tror ikke på Dundalk-seier, men det er ikke usannsynlig at aserbajdsjanerne kontrollerer inn et uavgjortresultat, slik de gjorde borte mot Partazani i den første kampen i første runde. Vi halvgarderer. UB

Haugesund — Sturm Graz

De fem neste kampene inngår i Europa League-kvalifiseringens andre runde. Haugesund hadde full kontroll på nordirske Cliftonville i den første runden. 1-0-seier i Nord Irland etterfulgt av komfortable 5-1 på Haugesund Stadion, ga Jostein Grindhaugs lag en 6-1-seier sammenlagt. Rogalendingene har ikke levd opp til fjorårets fjerdeplass denne sesongen. Christian Grindheim og resten av Haugesund-laget ligger på en åttende plass med halvspilt Eliteserie tilbakelagt. De siste fem kampene har gitt en seier, to uavgjort og to tap. Seieren kom hjemme mot et skadeskutt Tromsø-lag for halvannen uke siden. Haugesund er Eliteseriens tiende beste hjemmelag og har kunnet vunnet to av åtte hjemmekamper i år.

I motsetning til hjemmelaget, kvalifiserte østerrikske Sturm Graz seg direkte til andre kvalifiseringsrunde. Sturm Graz endte på tredjeplass i det vanlige seriespillet i Østerrike forrige sesong. I det påfølgende sluttspillet falt det Graz-klubben til femteplass. Red Bull Salzburg vant den østerrikske ligaen overlegent. Sturm Graz har ikke spilt en tellende kamp siden den østerrikske ligaen avsluttet i slutten av mai.

Haugesund spilte ikke Eliteserie-kamp i helgen og har hjemmebanefordel. Likevel kommer Sturm Graz fra en bedre liga. Det må også tas i betraktning at Grindhaugs lag ikke har vært like gode så langt i år som de var i fjor. Østerrikerne har mer erfaring enn Haugesund i denne typen kamper. De har spilt Europa League-kvalifisering fire år på rad. Vi håper naturligvis på Haugesund-seier, men det blir nok tøft. Halvgardering skal nok være sikkert her. UB (HUB på 432-rekken)

Molde — FK Cukaricki Stankom

Serielederen i Eliteserien valset over KR Reykjavik i første runde. 7-1-seier hjemme og 0-0 borte, i en kamp der Erling Moes lag ønsket å holde nullen, var mer enn nok for å skaffe Molde-avansement. Søndag vant Molde 2-1 over Sarpsborg 08 hjemme på Aker Stadion. Dermed har Molde vunnet tre av de siste fem Eliteserie-kampene. De resterende to mot Odd og Brann endte begge med uavgjort. De blåkleddes hjemmestatistikk er upåklagelig. Åtte hjemmekamper denne sesongen har gitt syv seire og en uavgjort.

Laget som står mellom Moes menn og en plass i den tredje kvalifiseringsrunden er serbiske Cukaricki Stankom. Forrige sesongs fjerdeplass i serbiske SuperLiga hadde ingen problemer å ta seg videre fra første runde der armenske FC Banants var motstander. 3-0 i Serbia i den første kampen og 5-0 på bortebane gir Molde et varsel om at serberne kan bli en hard nøtt å knekke.

Molde er favoritter før oppgjøret, men jeg sliter med å se hvorfor. Riktignok topper de blåkledde Eliteserien, men Cubaricki er et godt lag fra en tøff liga. Torsdagens kamp blir den tredje på syv dager for Molde. Seiren mot Sarpsborg på søndag var en sliteseier og Molde brukte nok mer krefter enn ønsket. Dette er Cubarickis fjerde forsøk på å nå Europa League-gruppespillet, mens nordmennene har vært i gruppespillet to ganger tidligere. Denne kampen må vi både halv- og helgardere. UB (HUB på 432-rekken)

FC Flora Tallinn — Eintracht Frankfurt

Flora Tallinn slo ut serbiske Radnički Niš 4-2 sammenlagt i den første runden. Det estiske hovedstadslaget befinner seg midt i sesongen og topper den hjemlige ligaen med fem poeng. Tatt i betraktning at det kun gjenstår tre serierunder, skal det mye til for at seriegullet ikke ender opp i den estiske hovedstaden for andre gang på tre år. Verdt å merke seg er det at Flora Talinn har vunnet alle sine bortekamper denne sesongen, men tapt to og spilt uavgjort i en av bortekampene.

Eintracht Frankfurt med Ante Rebic i spissen har mistet toppscoreren Luka Jovic til Real Madrid. Jovic scoret nest flest mål i Europa League forrige sesong. Frankfurt-laget gikk helt til semifinalen forrige Europa League-sesong. Der tapte de etter ekstraomganger mot Chelsea, som siden skulle løfte trofeet.

To klubber av totalt forskjellig størrelsesorden og kvalitet som møtes. Det vil være en gedigen overraskelse om ikke det underholdende tyske laget vinner denne kampen. B

Lechia Gdansk — Brøndby

Polske Lechia Gdansk fra er direkte kvalifisert til andre runde. Gdansk-laget klatret fra en 13. plass i 2017/18-sesongen til 3. plass i 2018/19-utgaven av Ekstraklasa, som er navnet på den polske toppserien. Lechia Gdansk spilte uavgjort i første serierunde av den nye sesongen fredagen som var. Motstanderen var nyopprykkede ŁKS Łódź som var hjemmelaget i oppgjøret. Polakkene var ligaens nest beste hjemmelag forrige sesong. De vant tolv kamper, spilte uavgjort fem og tapte en på totalt nitten hjemmekamper. Lechia har aldri før spilt Europa League-kvalifisering og heller ikke Champions League-kvalifisering.

Brøndby måtte på sin side gjennom første kvalifiseringsrunde hvor de trakk finske Inter Turku . 4-1 på hjemmebane i første kamp skaffet danskene et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Finnland. Seieren i første kamp ble også gull verdt for Brøndby som holdt på å rote det til i bortekampen. Inter Turku ledet nemlig 2-0 og satte Tobias Bjørkeeiets nye klubb under press. Brøndby sto imidlertid i mot og kampen endte 2-0. Bjørkeeiet startet for øvrig kampen, men ble byttet ut etter 58 minutter. Brøndby endte på fjerdeplass i danske Superliga forrige sesong. Denne sesongen har de gulkledde vunnet en og spilt uavgjort en gang på sine to første serierunder.

En åpen kamp om avansement, men vi holder en knapp på at Brøndby, som har spilt Europa League-kvalifisering hvert år siden 2014, blir seierherre til slutt. Lechias hjemmekamp isolert sett er det derimot vanskeligere å spå. Lechia spiller sin andre kamp for sesongen, mens Brøndby nå har spilt fire. Her må vi nok ty til en helgardering. HUB

AZ Alkmaar — Häcken

AZ Alkmaars fjerdeplass i nederlandske Eresdivisie forrige sesong har gitt rødtrøyene direkte kvalifikasjon til andre runde. Torsdagens hjemmelag har vært i toppen av nederlandsk fotball i flere år på rad og var med i Europa League-gruppespillet i 2016/17-sesongen. AZ røk havnet imidlertid sist i gruppen. Forrige sesong ble nederlenderne slått ut av kasakhstanske Kairat i den andre kvalifiseringsrunden. AZs serieåpning spilles 04. august. I en treningskamp tidligere i sommer splite AZ 0-0 mot Malmø som topper Allsvenskan. Resultatene i sesongoppkjøringen har vært varierende for den nederlandske klubben.

Heller ikke Häcken trengte å spille den første kvalifiseringsrunden. Gøteborg-laget vant nemlig den svenske cupen etter å ha slått Eskilstuna 3-0 i en finale som ble spilt 30. mai. Etter drøyt halvspilt Allsvenskan ligger Häcken på fjerdeplass i den svenske toppdivisjonen. Torsdagens bortelag har vunnet tre av sine siste fire kamper. Tre av Häckens åtte bortekamper i Allsvenskan har gitt borteseier, to har resultert i poengdeling og tre av kampene har Häcken tapt.

Eresdivisie er en tøffere liga enn Allsvenskan. Det nederlandske laget har også hjemmebanefordel. På den andre siden er svenskene i god form, mens AZ spiller sin første kamp for sesongen. Borteseier for Häcken blir vanskelig, men Gøteborg-laget er gode defensivt og kan gjøre livet hardt for nederlendernes angrepsspilleren. Halvgardering på hjemmeseier og uavgjort skal være trygt. HU

Wolverhampton Wanderers — Crusaders FC

Forrige sesongs imponerende Premier League-sesong endte med en syvendeplass for Nuno Santos Wolwerhampton. Dermed skal laget fra byen med det likelydende navnet for første gang i klubbens historie spille Europa League. «Wolves» rykket opp fra Championship 2017/18 og brukte sommervinduet godt forrige sesong. Laget fra Molineux Stadium har ikke vært like aktive dette vinduet. Foreløpig er kun kjøpet av forrige sesongs innlånte midtbanespiller Leander Dendoncker lagets eneste signering. Wolves spilte ikke den første kvalifiseringsrunden.

Nordirske Crusaders FC møtte B36 Torshavn i den første runden. Det færøyske hovedstadslaget tapte 5-3 sammenlagt mot Belfast-klubben. Crusaders' 68 poeng forrige sesong resulterte i en fjerdeplass i den nordirske toppdivisjonen.

Wolverhampton skal vinne denne kampen hjemme på Molineux komfortabelt. Premier League-klubben skal ha full kontroll på den halvprofesjonelle klubben. H

