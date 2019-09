Tidligere NHL-keeper skal stoppe Stavanger

Det er et tynt langoddsprogram denne torsdagen, men for ishockeyinteresserte er Get-ligaen endelig tilbake. Det spilles to kamper torsdag. Storhamar møter Narvik til en historisk kamp i Nordkraft Arena. Det er den første eliteseriekampen i ishockey i Nord-Norge. I tillegg barker Stavanger Oilers og Stjernen sammen i Stavanger. Det spilles også en rekke ishockeykamper i russiske KHL og én kamp i finsk eliteserie. Ellers er det en del håndball og noen Champions League-kamper for kvinner på menyen.

Stavanger Oilers – Stjernen under 1,5 mål i 1. periode - 2,35 (spillestopp kl 17.55)

Stavanger skuffet sist sesong. De hadde ambisjoner om å vinne både grunnserien og sluttspillet, men endte opp uten å vinne noe som helst.

Det virker ikke som penger er noe problem for denne klubben. De har hentet inn spillere som kan forsterke laget foran denne sesongen. Tommy Kristiansen har skrevet under på en treårskontrakt med Oilers. Han kommer fra Sparta Sarpsborg. Dan Kissel er en annen spennende nyervervelse.

Sarpingen Tommy Kristiansen spiller ikke torsdagens kamp. Han starter sesongen med to kampers karantene etter straff i kvartfinalen forrige vår. Mot Oilers faktisk. Tommy får sin seriedebut hjemme mot Storhamar førstkommende tirsdag.

To spillere som sto over treningskampen mot VIF lørdag er også på plass. Tine Klofutar og Greg Mauldin. Den eneste på skadelisten i øyeblikket er Simen Talge.

Stjernen var en stor flopp sist sesong. Fredrikstad-klubben endte på nest sisteplass. De hadde kun svake Ringerike bak seg på tabellen. De slet fryktelig defensivt sist sesong, hvor de slapp inn like mange mål som tabelljumboen, og var dermed det delt verste defensive laget i ligaen. Bakover ser det betydelig bedre ut til denne sesongen.

Østfoldingene har hentet inn Matt Hackett i mål. 29-åringen har en imponerende CV. Med 26 kamper i NHL (!) fordelt over fire sesonger for Minnesota Wild og Buffalo Sabres, i tillegg til 256 AHL-kamper for Houston Aeros, Rochester Americans og San Diego Gulls, er det stilt store forventninger til Hackett.

Hackett er en teknisk god målvakt, som har den gylne kombinasjonen av å være reaksjonssterk og flink til å være i skuddbanen. Altså ekstremt god bokskontroll, som det heter på hockeyspråket.

Nå har han en skadehistorikk, som dessverre har satt nervene i høyspenn hos både klubbledelse, medspillere og supportere. Han har allerede måttet stå over flere av lagets treningskamper på grunn av en kneskade, men han er klar til torsdagens kamp i Stavanger.

O'Brian er den defensive sjefen i Stjernen. Storvokst, fysisk spillestil – men samtidig god med pucken. En meget god spiller – som også er draftet. En ledertype, som setter høye krav både til seg selv og de rundt seg. Han blir en lederfigur som de unge kan lene seg til. Utfordringen er at han spiller helt på grensen, og har ekstremt kort lunte. Kan bli mange utvisningsminutter før han eventuelt får tilpasset seg regler/dommernivået i Norge.

Fremover er det den kanadiske forwarden Daniel Ciampini som må levere varene. Han er hentet inn for å produsere scoringer. Det er forventet at han skal ligge på topp fem i ligaen når det gjelder poengsanking. Kanadieren kommer fra AHL-laget Belleville Senators – farmerlaget til Ottawa Senators.

Oilers bør vinne denne matchen, men Stjernen har gjort mange utskiftninger og hentet inn en del interessante importspillere. Samtidig har Stavanger ofte slitt litt i starten av sesongene. Det gjør at jeg ikke er helt sikker på dem.

Stjernen så bra ut i den siste treningskampen mot Manglerud, så jeg tror de kan løfte seg litt i forhold til forrige sesong. Siden dette er serieåpningen, så tror jeg kanskje lagene vil føle på hverandre litt. Det gjør at jeg tviler på at det blir mange mål i den 1. perioden av kampen. 2,35 i odds på at det scores under 1,5 mål i 1. periode, mener jeg er et ok spill på en tam spilledag.

