Polish soccer player for Brondby, Kamil Wilczek, centre, in action against Hertha Berlin during their Europe League qualifier soccer match Thursday, Aug. 4, 2016, in Brondby, Denmark. (Lars Poulsen/Polfoto via AP) DENMARK OUT Foto: Lars Poulsen (AP)

Tiltrekkende høy odds for nytt tap for Bjørkeeiets Brøndby

Brøndby tapte 2-1 borte mot Lechia Gdansk i den første kampen i Europa League-kvalifiseringens andre runde. Torsdag er det danskene som er verter, men vi tror ikke utfallet blir noe annerledes av den grunn.

