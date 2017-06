Tippekupong med Champions League-finale

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong har sitt soleklare høydepunkt i Champions League-finalen mellom Juventus og Real Madrid, men byr også på Eliteseriekampen mellom Stabæk og Lillestrøm. De resterende ti kampene er hentet fra PostNord-ligaen (2. divisjon) og Norsk Tipping-ligaen (3. divisjon). Bonuspotten er på ca 320 000 kr denne lørdagen og innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under spillboksen finner du komplette analyser av samtlige tolv kamper!

1. Juventus — Real Madrid

Champions League-finale, som spilles på Millenium stadium i Cardiff med de kanskje to beste lagene i verden denne sesongen - en verdig finale.

Juventus har alt vunnet en hjemlig dobbel i Serie A for tredje sesong på rad og har denne sesongen fokusert alt på å vinne deres første tittel i Champions League siden 1996. Real Madrid kan bli første lag som forsvarer tittelen siden formatet ble endret i 1992 og har allerede sikret ligatittelen.

Å sammenligne disse to lagene er ingen lett øvelse, begge lag er komplette og med verdensklassespillere i alle posisjoner. Det er mulig å trekke frem at Real Madrid-stjernene har litt mer erfaring på dette nivået, men det er ikke med stor margin.

Juventus-treer Allegri har absolutt alle mann tilgjengelig, mens Real Madrid-trener Zinedane Zidane også har alle mann tilgjengelig

Det er en åpen finale og helgardering synes fornuftig. HUB.



2. Stabæk — Lillestrøm

Lørdagskupongens eneste kamp fra Eliteserien. Etter fire seire på de fem første seriekampene for Stabæk, har det kun blitt en seier på de seks siste (1-2-6). Også på hjemmebane har det kladdet på slutten. De tre første hjemmekampene ble alle vunnet, nå er det kun blitt to poeng på de tre siste hjemmekampene.

Men ettersom alle lagene rundt dem taper poeng, holder de fortsatt stand på øvre halvdel av tabellen og før denne runden ligger laget på 5. plass med 18 poeng.

Lillestrøm fikk endelig betalt hjemme mot Tromsø sist helg og ga seg ikke før det stod 4-1. De er fortsatt under streken med sine 11 poeng, men nå er det kun ett poeng opp til sikker plass. Dog har det ikke blitt rare greiene på bortebane, kun en kamp er vunnet, en sliteseier med 1-0 mot Sogndal. Totalt er bortetallene 1-2-2.

5-0-2 på de sju siste tilsvarende på Nadderud og vi tror klart mest på hjemmelaget. HU.

3. Bærum — Grorud

De siste ti kampene på Tippekupongen kommer fra 2. og 3. divisjon i Norge.

Kun ett tap for hjemmelaget hittil i 2. divisjon avdeling 1. Men med tre poengdelinger i tillegg på de sju seriekampene som er spilt er laget hele sju poeng bak serieleder Ham-Kam. 1-1-1 hjemme på Kadettangen og sterk 3-2 seier borte mot Finnsnes sist helg.

Også Grorud kommer fra to sterke trepoengere på rappen, borte mot Skeid og hjemme over bunnlaget Follo. Totalt står Grorud med 15 poeng og ligger på 3. plass, borte er to av tre vunner (2-0-1)

Det ser åpent ut i Bærum, men vi tror på en vinner. HU.



4. Follo — Kjelsås

2. divisjon avdeling 1. Hjemmelaget innledet med tre strake tap. tok deretter sju poeng på de tre neste seriekampene, men sist helg ble det bråstopp borte mot Grorud og 0-3 tap. De har kun tatt poeng mot lag som er ventet å slite på nedre halvdel av tabellen så langt, 2-1-seieren hjemme over Finnsnes er deres mest imponerende resultat så langt.

Fire av syv poeng er tatt på hjemmegress, uten at 1-1-1 er tall som skremmer mange.

Kjelsås er i så måte et lag Follo kan ta poeng mot, for de står med bare seks poeng på de sju første seriekampene. Likevel har pilen pekt i rett retning for gjestene, som faktisk står uten tap på de siste fire - de siste tre har alle endt med poengdeling.

I motsetning til vertene, spilte Kjelsås cup i midtuken, hjemme mot Aalesund og fightet veldig bra der, men måtte se seg slått med 0-1.

Det er fortsatt tidlig i sesongen, og Kjelsås har vist fremgang i det siste. Hjemmelaget får utgangstipset, men poengdeling er slett ikke usannsynlig. HU.



5. Nybergsund IL-Trysil — Brumunddal

2. divisjon avdeling 1. Hjemmelaget har syv poeng på de sju første seriekampene og alle disse poengene er tatt mot lag som sliter tungt i sesonginnledningen. Pussig nok har normalt hjemmesterke Nybergsund tapt alle sine tre hjemmekamper, og tatt alle sin sju poeng borte (2-1-1)

Gjestene ligger helt sist og har tatt ett poeng siden serieåpning. Forrige helg brøt de den fem kamper lange tapsrekken med uavgjort mot topplaget Alta, en viktig opptur. Men det var på hjemmebane.

Oppturer har det ikke vært mange av på bortebane denne sesongen, der de står med tre tap på tre kamper og 1-7 i målforskjell.

Én eller annen statistikk må brytes her og vi heller mot hjemmelaget. H.



6. Raufoss — KFUM Oslo

TREKKES. Dermed krysser vi HUB.



7. Moss — Drøbak-Frogn

Norsk Tipping-ligaen avdeling 1. De resterende seks kampene er alle hentet fra det som nå heter Norsk Tipping-ligaen. Norsk Tipping-ligaen er tidligere 3. divisjon og består av seks avdelinger med 14 lag. Kun vinneren i hver avdeling rykker opp.

Tradisjonsrike Moss har virkelig koblet et jerngrep om opprykksplassen, med et forsprang på fem poeng ned til andreplasserte Ørn Horten. Seks av syv kamper er vunnet og målforskjellen 27-7 vitner om et lag litt for god for sin liga. Hjemme på Melløs har de vunnet alle tre kampene med knallsterke 9-0 i målforskjell.

Gjestene ligger midt på tabellen, seks poeng bak dagens motstander. Kun de to topplagene er i bedre form og gjestene har ikke tapt siden åpningskampen, de siste tre bortekampene har gitt sterke fem poeng.

Moss mener alvor denne sesongen og tar trolig sin fjerde strake hjemmeseier lørdag. H.



8. Ready — Lyn

Norsk Tipping-ligaen avdeling 2.

Hjemmelaget er ikke i godflyten og har tapt tre av sine siste fire kamper i denne 3. divisjonsavdelingen, sist røk de 1-2 borte for Flisa. Likevel må det nevnes at de har vunnet to av tre hjemmekamper denne sesongen, tapet kom for bunnlaget Lokomotiv Oslo.

Lyn spilte en høydramatisk kamp mot Valdres forrige helg og gikk seierende ut med en 3-2-scoring helt på tampen av kampen. Det var deres andre seier på rad og femte på totalt seks kamper denne sesongen. Deres eneste tap kom for uovervinnerlige Stabæk II.

Lyn har nok ambisjoner om opprykk denne sesongen, men dette er ingen enkel bortekamp. UB.



9. Valdres — FK Gjøvik-Lyn

Norsk Tipping-ligaen avdeling 2.

Valdres både tok ledelsen og så lenge ut til å gå mot poeng borte mot Lyn forrige helg, men en sen kollaps ødela. Samtidig ble deres tredje strake tap et faktum, og før denne runder ligger Valdres på 10. plass, det er første plass over nedrykksstreken (de fire siste rykker ned). På eget gress har det blitt en seier og to tap på sesongens tre første kamper.

Gjøvik-Lyn åpnet sesongen elendig, men har kommet seg noe med to seirer på de tre siste kampene. Begge kom hjemme mot lag som har slitt stort så langt denne sesongen. På reisefot har det blitt null poeng og 0-9 i målforskjell så langt.

Det bør være bra mulighet for hjemmeseier her. H.



10. Fløy — Sola

Norsk Tipping-ligaen avdeling 3.

Hjemmelaget fra Flekkerøy har fått en fantastisk start på sesongen, med seks seire på de sju første seriekampene og tap kun for andreplasserte Start II. De fire siste kampene er alle vunnet og på hjemmebane har de tre seirer av tre mulige så langt denne sesongen. Leder serien ett poeng foran nevnte Start II.

Gjestene fra Sola har hatt en helt grei start på sesongen med 3-1-3 som fasit og totalt 10 poeng. På bortebane er det blitt en av hver (1-1-1) Sist helg slo de tabelljumbo Lura 4-1, etter å ha tapt de to foregående.

Også i denne kampen tror vi på topp sjanse for hjemmelaget. H.



11. Kolstad — Træff

Norsk Tipping-ligaen avdeling 5.

Hjemmelaget har åpnet med fem seirer og to tap på sesongens sju første seriekamper, og ligger på 3. plass med 15 poeng, kun ett poeng bak serieleder Stjørdals-Blink. Tapene har kommet for serieleder Stjørdals-Blink og jumboen Orkla, mot sistnevnte i serieåpningen. To av tre hjemmekamper er vunnet så langt.

Gjestene fra Molde ligger med midt på tabellen, og står med totalt ti poeng etter 3-1-3 totalt og 1-0-2 på bortebane. De to siste kampene har imidlertid gitt bare ett poeng og de står med én seier - over bunnlaget Mosjøen - på reisefot så langt denne sesongen. Begge de to andre bortekampene ble tapt.

Vi kan ikke bare lansere hjemmeseire på store favoritter og jakter en skrell her og helgarderer. HUB.



12. Skedsmo — Skjetten

Norsk Tipping-ligaen avdeling 6.

Serielederen i avdeling seks gikk på sesongens første poengtap da de bare klarte 0-0 borte mot bunnlaget Funnefoss/Vormsund forrige helg. Dermed krympet forspranget ned til "bare" fire poeng til tabelltoer Mjølner.

De første seks ble alle vunnet med en samlet målforskjell på 15-5, hjemme har de ni poeng på tre kamper og 7-1 i målforskjell så langt.

Skjetten er på sin side ligger på 6. plass med totalt 11 poeng og står med 3-2-2. Har vært best borte hittil og står med sju poeng på sine tre første bortekamper. Sist helg gikk dog laget på en stjernesmell hjemme mot serietoer Mjølner og røk 0-4.

Tilsvarende seriekamp i 2015 endte med 3-0 seier til hjemmelaget og serielederen er normalt tilbake på vinnersporet her. H.

