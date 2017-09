Tippekupong med PSG og Neymar

Sportspills øvrige fredagsmeny:

På grunn av et magert kamptilbud i midtuken, er det tippekupong denne fredagen. Den består av hele åtte kamper fra Ligue 2 i Frankrike, i tillegg til en kamp fra engelsk Championship, en kamp fra tysk Bundesliga, en kamp fra La Liga og en kamp fra Ligue 1 i Frankrike. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 720 000 fredag. Innleveringsfristen er kl 19.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.

1. Derby - Hull

Vi starter fredagskupongens på iPro Stadium i Derby. Middels start for hjemmelaget som står med 2-1-2 på de fem første seriekampene. Kun to av disse er spilt hjemme. Tap 0-2 for Wolverhampton i den første hjemmekampen, deretter 1-0 seier over Preston. I siste serierunde før landslagspausen ble det 1-3 tap borte mot nyopprykkede Sheffield United.

helt identisk start for Hull med 2-1-2 på de fem første seriekampene. Tre av disse er spilt hjemme, to er vunnet, og i likhet med Derby har Hull tapt hjemme mot Wolverhampton. To bortekamper hittil, en uavgjort og ett tap.

Hjemmebanefordelen er trolig avgjørende her og vi tror ikke Derby taper denne. HU.

2. Hamburger SV - RB Leipzig

Hjemmelaget har de siste sesongene vært involvert i bunnstrid, men har åpnet denne sesongen med to strake trepoengere. Serieåpnet med 1-0 hjemme mot Augsburg og overrasket med å vinne 3-1 borte mot FC Köln i andre serierunde. Det er faktisk den beste seriestarten Hamburg har hatt på sju år.

RB Leipzig som lenge holdt følge med Bayern München sist sesong, men endte opp med å være 15 poeng bak på andreplass, innledet denne sesongen med å tape 0-2 borte for Schalke 04. Kom også bakpå 0-1 hjemme mot Freiburg i den andre runden, men snudde kampen og vant tilslutt med komfortable 4-1. Hadde 8-5-4 på bortebane sist sesong.

0-4 i tilsvarende oppgjør sist sesong, men denne utgaven av hjemmelaget ser bedre ut. Vi tror minst på poengdeling og at det blir en vinner her. HB.

3. Leganes - Getafe

La Liga i Spania og tredje serierunde. Leganes kjempet i det lengste mot nedrykk forrige sesong, men berget seg. Har innledet med full pott og to 1-0 seire. I seriepremieren ble det seier 1-0 mot Alaves og i andre serierunde ble det en overraskende 1-0 seier borte mot sterke Espanyol. 5-6-8 var tallene på hjemmebane forrige sesong.

Nyopprykkede Getafe har møtt tøff motstand i sine to første seriekamper. Innledet med å klare 0-0 borte mot Athletic Bilbao, men måtte se seg slått 0-1 hjemme mot Sevilla i den andre serierunden. Moderate 5-7-9 på bortebane i Segunde forrige sesong.

Lagene har ikke møttes i seriesammenheng siden 2003-04 sesongen. Dette ser åpent ut. Vi bruker alle tegn. HUB.

4. Metz - Paris Saint-Germain

Ligue 1 i Frankrike. Metz klarte seg fint i sin første sesong etter opprykket fra Ligue 2 sesongen 2015/16 og endte på 14. plass forrige sesong. Hadde da pene 7-7-5 på hjemmebane. Men har hatt en fryktelig start på denne sesongen og er eneste lag i Ligue 1 uten poeng etter de fire første serierundene. Kun ett mål er scoret.

Score mål har definitivt PSG gjort. 14-2 i målforskjell på de fire første seriekampene. Tre av kampene er riktignok spilt hjemme i Paris, men den eneste bortekampen ble vunnet 3-0 mot Guingamp.

Tilsvarende oppgjør sist sesong endte 2-3, og PSG er ikke blitt svakere denne sesongen. B.

5. AC Ajaccio - Nimes

De åtte siste kampene på fredagskupongen er alle hentet fra Ligue 2 i Frankrike, der det allerede er spilt fem serierunder. De to øverste rykker direkte opp, de tre neste spiller playoff, mens de to nederste rykker direkte ned og laget som endre tredje sist må spille kvalik.

Hjemmelaget med en solid start på sesongen og etter fem seriekamper er laget uten tap (3-2-0). Begge hjemmekampene er vunnet. Endte på 11. plass forrige sesong og hadde da meget solide 11-4-4 på hjemmebane.

Nimes med en litt mer variabel start (2-1-2) og sju poeng. Var med i kampen om opprykk i det lengste forrige sesong og hadde da knallsterke 11-4-4 på bortebane.

1-0-2 på de tre siste tilsvarende, men denne gangen tror vi hjemmelaget taper. HU.

6. Auxerre - Tours

Sesongen 2009/10 endte Auxerre på en knallsterk 3. plass i Ligue 1, men sesongen 2011/12 ble det nedrykk og siden har Auxerre vært på nivå to i fransk fotball. Endte helt nede på 17. plass (av totalt 20 lag) forrige sesong og hadde da ikke bedre enn 6-4-9 på hjemmebane. Heller ikke innledningen på denne sesongen bærer bud om bedring. Fire av de fem første seriekampene er tapt. Serieåpnet med å vinne 1-0 mot Lens, men de fire påfølgende er altså alle tapt.

Tours har åpnet enda svakere og er sammen med Lens eneste lag uten ett eneste poeng. Fem strake tap og 2-11 i målforskjell. Hadde 4-8-7 på bortebane sist sesong.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende og dette skal være en bra mulighet for hjemmelaget. H.

7. Niort - Paris FC

2-2-1 på de fem første seriekampene for Niort som dermed ligger på 9. plass med 8 poeng. Endte på 10. plass forrige sesong og hadde da 8-6-5 på hjemmebane. Tre av lagets fem første seriekamper er spilt hjemme hittil og sju poeng er det blitt på disse. I siste serierunde kom sesongens første tap med fæle 1-4 borte mot Valenciennes.

Nyopprykkede Paris FC har innledet brukbart med 2-1-2 på de fem første seriekampene. To bortekamper er spilt, en er vunnet og en er tapt.

2-1 endte dette i tilsvarende seriekamp i 2015/16-sesongen. Det er en vrien tippekupong fredag og Niort peker seg ut som et av bedre sikkeralternativene. H.

8. Chateauroux - Quevilly

Brukbar seriestart av Chateauroux som står med 3-0-2 på sesongens fem første seriekamper. Knallsterke 5-1 borte mot Sochaux i siste seriekamp før landslagspausen. Er nyopprykket og vant nivå 3 forrige sesong og hadde da 7-5-5 på hjemmebane.

Quevilly er i likhet med Chateauroux nyopprykket, men har hatt en vesentlig svakere seriestart med 0-2-3 på de fem første seriekampene. Kun to bortekamper er spilt (0-1-1).

Ingen enkel kamp dette, vi merkes oss at Quevilly vant tilsvarende kamp 3-0 forrige sesong. HUB.

9. Clermont Foot - Bourg-Peronnas

Clermont Foot med fine 2-2-1 på de fem første seriekampene. Det gir en foreløpig 8. plass med 8 poeng. Tapet kom hjemme mot tredjeplasserte Lorient i tredje serierunde. I siste kamp før landslagspausen ble det 2-0 seier borte mot Quevilly.

Bourg-Peronnas med variable 2-0-3 på sine fem første seriekamper. Borte er det blitt seier mot nestjumbo Quevilly (4-1), men klare tap både mot Sochaux (0-2) og Reims (0-3).

3-2 og 2-3 i de to siste tilsvarende. Vi må ha flere sikre og setter vår lit at hjemmelaget tar tre poeng. H.

10. GFC Ajaccio - Sochaux

Under pari start for hjemmelaget som står med 1-3-1 på sine fem første seriekamper. Ligger dermed på 15. plass med 5 poeng. Eneste seieren er kommet hjemme mot svakt plasserte Quevilly (1-0). Endte på 9. plass i Ligue 2 forrige sesong og hadde da 7-8-4 på hjemmebane.

Sochaux rykket ned fra Ligue 1 etter sesongen 2013/14 og har siden spilt en beskjeden rolle i Ligue 2. 10. plass i sesongen 2014/15 (6-7-6 borte), 15. plass i sesongen 2015/16 (3-8-8 borte), og 13. plass i sesongen 2016/17 (6-5-8 borte). Har innledet denne sesongen med 2-2-1 og 0-2-0 på bortebane.

3-0 og 0-1 i de to siste tilsvarende. Åpent. HUB.

11. Le Havre - Orleans

Strålende seriestart av Le Havre som topper tabellen med tolv poeng på bedre målforskjell enn Reims. Etter fire strake seire, kom tapet borte mot Nimes i siste serierunde før landslagspausen (0-1). Begge hjemmekampene er da naturligvis vunnet.

Bra start også av Orleans som ligger på 5. plass med ti poeng etter 3-1-1 på sine fem første seriekamper. Borte er det blitt tap mot serietoer Reims (0-2), mens Auxerre ble slått 3-1 i den andre bortekampen laget har spilt hittil.

3-1 og 4-1 i de to siste tilsvarende og Le Havre peker seg ut som et bra sikkeralternativ på fredagskupongen. H.

12. Nancy - Valenciennes

Etter fem serierunder står Nancy fortsatt uten seier med 0-3-2. Borte er det blitt tap mot Orleans (1-3) og Brest (1-2), samt uavgjort mot Nimes (0-0). Begge hjemmekampene er endt med poengdeling. 0-0 mot Niort og 2-2 mot Sochaux. Nancy rykket som kjent ned fra Ligue 1 i vår.

Valenciennes med en bra start og 2-2-1 på sine fem første seriekamper. Er på 7. plass med totalt åtte poeng. Borte er det blitt 1-0 seier mot Chateaurox og 0-1 tap mot serieleder Le Havre.

4-4-1 på de ni siste tilsvarende oppgjørene og vi tror Nancy er uten hjemmetap også etter fredagens kamp. HU.

96-rekker:

1. Derby — Hull HU

2. Hamburger SV — RB Leipzig HB

3. Leganes — Getafe H

4. Metz — Paris Saint-Germain B

5. AC Ajaccio — Nîmes HU

6. Auxerre — Tours H

7. Niort — Paris FC H

8. Châteauroux — Quevilly HU

9. Clermont Foot — Bourg Peronnas H

10. GFC Ajaccio — Sochaux HUB

11. Le Havre — US Orleans H

12. Nancy — Valenciennes HU

432-rekker:

1. Derby — Hull HU

2. Hamburger SV — RB Leipzig HB

3. Leganes — Getafe HUB

4. Metz — Paris Saint-Germain B

5. AC Ajaccio — Nîmes HU

6. Auxerre — Tours H

7. Niort — Paris FC H

8. Châteauroux — Quevilly HUB

9. Clermont Foot — Bourg Peronnas H

10. GFC Ajaccio — Sochaux HUB

11. Le Havre — US Orleans H

12. Nancy — Valenciennes HU