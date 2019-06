To lottospillere vant sju millioner hver

Forrige ukes Supertrekning ga hele 29 nye Lotto-milionærer, med fem ordinære vinnere og 25 Supertrekning-vinnere. Denne kvelden var det kun to vinnere som kunne glede seg over millionseier. De delte potten på over 14 millioner mellom seg, og stakk dermed av med hele 7 229 335 millioner kroner hver!

Kanskje er det du som snart får en telefon fra Norsk Tipping?

Vinntertallene ble som følger:

12 - 5 - 22 - 31- 11 - 24 - 18

Tilleggstallet ble 16.

Også ukens Joker-vinner kan smykke seg med millionær-tittelen etter kveldens trekning: Den heldige spilleren gikk helt til topps og vant hele 2 082 000 kroner. Vi gratulerer!