Toget er gått for Viking

Søndagens tippekupong består av fem kamper fra Eliteserien, tre kamper fra OBOS-ligaen, en kamp fra Premier League, en kamp fra tysk Bundesliga, en kamp fra La Liga og avsluttes med en kamp fra Serie A. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 1,5 mill kr denne søndagen. Innleveringsfristen er kl 16.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.

1. Southampton - Newcastle

Tre tap på de fire siste seriekampene for Southampton, som spesielt slitet offensivt. Scoret riktignok tre mål i 3-2 seieren hjemme mot West Ham i andre serierunde, men på de seks øvrige seriekampene har laget kun scoret to mål. 2-2-3 totalt og 8 poeng og ligger på 12. plass før denne serierunden.

Newcastle har kommet fint i gang etter opprykket fra Championship og notert seg for tre seire på de sju første seriekampene. I siste seriekamp før landslagspausen ble det 1-1 hjemme mot Liverpool. Heller ikke Newcastle sprudler offensivt og står med sju mål på de sju første seriekampene. 1-0-2 på bortebane og "maksimale" 1-2 i målforskjell.

Southampton skal stå som favoritt i kraft av hjemmebane, og har vunnet de tre siste tilsvarende. HU

2. Molde - Brann

Kanonviktig kamp om medaljene mellom Molde på 3. plass og Brann på 4. plass. Til tross for kun ett poeng borte mot Sogndal i den siste seriekampen før landslagspausen, overtok Molde 3. plassen på bekostning av Brann som altså røk 0-4 hjemme mot Kristiansund. Ti poeng på de fire siste seriekampene for Molde og sterke 5-1-1 på de sju siste hjemmekampene. Totalt 7-1-3 hjemme på Aker stadion denne sesongen.

Brann med årsverste hjemme mot Kristiansund for 14 dager og 0-4 var stygge tall. I den kampen manglet Brann både Vito Wormgoor og Bismarck Acosta, men begger er ventet tilbake søndag. Daniel Braaten er friskmeldt, det samme gjelder Ruben Kristiansen, så Brann stiller vesentlig sterkere nå enn hjemme mot Kristiansund. 4-4-4 på bortebane.

8-1-0 på de ni siste tilsvarende i Molde og hjemmelaget taper neppe nå heller. HU.

3. FK Haugesund - Sandefjord

FK Haugesund hadde muligheten til å blande seg inn i medaljekampen for alvor med tre poeng i hengekampen borte mot Vålerenga torsdag kveld, men leverte en slett forestilling og tapte 0-3. Dermed er det fortsatt fem poeng opp til Molde på 3. plass. Stod med 7-4-1 på tolv seriekamper, før det nå er blitt tap i de to siste. 5-5-1 hjemme på Haugesund stadion.

Sandefjord gjorde atter jobben da de beseiret Aalesund 2-0 hjemme i den siste seriekampen før landslagspausen. Lars Bohinens menn har gjort eksperttipsene til skamme og styrer mot ny kontrakt. Ligger på 8. plass med 33 poeng og har åtte poeng ned til nedrykksstreken. Men har ikke levert særlig på bortebane der åtte av tolv kamper er tapt (3-1-8). Abdoulaye Seck returnerer etter karantene.

3-3-1 på de sju siste tilsvarende i Haugesund. Åpent. HUB.

4. Kristiansund - Viking

Fire poeng ned til nedrykksstreken for KBK som som står med ti poeng på de fire siste seriekampene, og altså slo til med oppsiktsvekkende 4-0 borte mot Brann i den siste seriekampen før landslagspausen. Solide 5-6-1 på hjemmebane.

Viking røk 0-1 hjemme mot Strømsgodset sist og seks serierunder før slutt, ser det bortimot håpløst ut for Viking. Kun 15 poeng totalt, betyr at det er ti poeng opp til kvalikplassen og med kun en seier på bortebane (1-3-8), er det ikke håp om snarlig bedring borte mot formsterke Kristiansund. Ross Jenkins og George Green må begge sone karantene.

Hjemmelaget har delt poengene i halvparten av sine hjemmekamper, men også vunnet snaut halvparten av hjemmekampene. Tre poeng søndag gir langt på vei ny kontrakt og vi tror KBK fikser det. H.

5. Lillestrøm - Sogndal

En real "sekspoengskamp" på Åråsen. Kun fem poeng på de seks siste seriekampene, har sendt LSK for alvor inn i nedrykksstriden. Før denne kampen skiller det kun tre poeng ned til direkte nedrykk. Hjemmetallene er ikke bedre enn 5-2-5. Marius Amundsen er tilbake etter karantene.

Sogndal med en uhyre viktige trepoenger borte mot Aalesund nest sist og fulgte opp med en bra hjemmekamp mot Molde (2-2) i den siste seriekampen før landslagspausen. Kun to poeng skiller ned til direkte nedrykk for Sogndal som er vant til å kjempe for tilværelsen på denne årstiden. Meget moderate 2-3-7 på bortebane. Morten Ramsland og Eirik Schulze er begge tilbake etter endt soning.

2-1-2 på de fem siste tilsvarende og hjemmelaget viser ikke form for tiden. Vi bruker alle tegn. HUB.

6. Vålerenga - Aalesund

Et presset Vålerenga gjorde jobben hjemme mot haugesund i hengekampen torsdag kveld og vant 3-0. Det ga laget en luke på fem poeng ned til kvalikplassen/direkte nedrykk og med seier søndag, er nedrykksfaren trolig over denne sesongen. 6-4-2 er bra hjemmetall. Daniel Berntsen er tilbake etter karantene.

0-3-7 på de ti siste seriekampene for Aalesund, som ligger nest sist med 25 poeng nå. Har heller ikke noe enkelt program igjen etter denne og er den største favoritten til å følge Viking ned per nå. 2-4-6 totalt på bortebane.

Aalesund har faktisk vunnet de to siste tilsvarende, men det blir vrient å ta den tredje strake i Oslo. Vi tror Vålerenga fortsetter oppturen fra torsdag og vinner igjen. H.

7. Mjøndalen - Fredrikstad

De tre neste kampene er alle hentet fra OBOS-ligaen. Kun to poeng på seks seriekamper i sommer har trolig ødelagt for Mjøndalens sjanser til direkte opprykk. Bruntrøyene har vært i fantastisk høstform og vunnet sju av sine åtte siste seriekamper og står nå med seks strake seire. Har et meget overkommelig program igjen og kan avslutte med fire seire til. Ingen baklengsmål heller i de seks siste kampene. Ligger på 4. plass med 43 poeng, men seks poeng opp til Start på andreplas er trolig for mye. Solide 9-2-2 hjemme i Mjøndalen.

Fredrikstad klamrer seg til kvalikplassen, men har kun to poeng ned til Elverum på direkte nedrykk. Har heller ikke noe enkelt program igjen, selv om de muligens møter lag som ikke har noe å spille for. Skrekkelige 0-5-8 på bortebane.

Hjemmesterke og formsterke Mjøndalen får full tillit her. H.

8. Sandnes Ulf - Arendal

Kun to poeng opp til Start på andreplass og direkte opprykk for Sandnes Ulf som står med 6-5-1 på de tolv siste seriekampene. Har klart overkommelig kamper igjen og direkte opprykk er alt annet enn umulig. 7-5-1 på hjemmebane.

Arendal med en livsviktig trepoenger hjemme mot Kongsvinger i den siste seriekampen før landslagspausen. Ligger fortsatt helt sist med 20 poentg, men har kun tre poeng opp til Fredrikstad på kvalikplassen. Etter denne venter hjemmekamp mot Start og sørlandslaget, må nok ha poeng i denne eller kampen mot Start for å holde liv i kampen om å berge seg. 3-3-7 er ikke gode bortetall,men heller ikke av de aller dårligste og laget slo faktisk hjemmesterke Florø i nest siste bortekamp.

Sandnes Ulf blir stor favoritt på tippekupongen, og jakter direkte opprykk. H.

9. Ullensaker/Kisa - Jerv

Hjemmelaget innehar den siste playoffplassen (6. plass) med fire serierunder igjen og har fire poeng ned til Levanger på 7. plass. 5-0-3 på de åtte siste seriekampene, tapene har kommet mot topplagene Start, Mjøndalen og Bodø/Glimt. Ustabile 5-2-6 hjemme på Jessheim.

Jerv har gjennomført en skuffende sesong og selv om det har vært klar bedring de siste månedene, skiller set sju poeng opp til Ull/Kisa før denne runden. Seier her vil minske avstanden til fire poeng, så oppgaven er ikke helt umulig. Sterke 4-1-2 på de sju siste bortekampene.

Jerv må gå etter tre poeng, Ull/Kisa har tapt seks av tretten hjemmekamper. HB.

10. Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Ingen seire på de sju første seriekampene for hjemmelaget, men likevel kun tre tap (0-4-3). Er dermed nest sist på tabellen, men seier her vil gi laget god kontakt med nedre halvdel. Tre strake poengdelinger før landslagsoppholdet.

Klart bedre start for Borussia Mönchengladbach som har tatt elleve poeng (3-2-2), men tross dette har laget negativ målforskjell (10-12). Det skyldes mest fæle 1-6 borte mot Borussia Dortmund i siste bortekamp. Tradisjonen tro sliter Borussia på bortebane med 0-2-1 hittil.

2-3-2 på de sju siste tilsvarende og denne ser vidåpen ut. HUB.

11. Real Betis - Valencia

To lag som begge har innledet meget sterkt. Real Betis med 4-1-2 på sine sju første seriekamper og 3-1-1 på de fem siste. Tre seire på tre spilte hjemmekamper i Sevilla og Betis er helt oppe på 6. plass med totalt 13 poeng.

Enda bedre start for Valencia som ikke har noen tap på sine sju første seriekamper (4-3-0). Det gir en sterk 3. plass før denne runden med totalt 15 poeng. Borte står laget med 1-2-0 hittil.

4-1-0 på de fem siste tilsvarende oppgjørene og hjemmelaget får et klart utgangstips her. H.

12. Inter - AC Milan

Byderby i Milano og begge har som kjent sagnomsuste San Siro som sin hjemmebane, så det er ikke snakk om noen hjemmebanefordel her.

Kanonstart for Inter som ligger på 2. plass med 19 poeng og kun har avgitt poeng i bortemøtet mot Bologna tredje sist (1-1). De øvrige seks seriekampene er alle vunnet og målforskjellen sterke 14-3. Men bortsett fra bortekamp mot Roma (seier 3-1 i andre serierunde), har ikke motstanden vært allverden.

AC Milan handlet friskt i sommer, men har fått en start mer på det jevne med fire seire og tre tap. To av tre bortekamper er tapt (1-4 mot Lazio og 0-2 mot Sampdoria), og prestasjonsmessig har det vært mye å utsette foreløpig.

Byderbyene i Milano lever som kjent sitt helt eget liv og det står 2-5-2 på de ni siste tilsvarende. Defensivt robuste Inter taper neppe denne gang. HU.

96-rekker:

1. Southampton — Newcastle United HU

2. Molde — Brann HU

3. Haugesund — Sandefjord Fotball HU

4. Kristiansund BK — Viking H

5. Lillestrøm — Sogndal HUB

6. Vålerenga — Aalesund H

7. Mjøndalen — Fredrikstad H

8. Sandnes Ulf — Arendal H

9. Ullensaker/Kisa — Jerv HB

10. Werder Bremen — Borussia Mönchengladbach H

11. Real Betis — Valencia H

12. Inter — Milan HU

432-rekker:

1. Southampton — Newcastle United HU

2. Molde — Brann HU

3. Haugesund — Sandefjord Fotball HUB

4. Kristiansund BK — Viking H

5. Lillestrøm — Sogndal HUB

6. Vålerenga — Aalesund H

7. Mjøndalen — Fredrikstad H

8. Sandnes Ulf — Arendal H

9. Ullensaker/Kisa — Jerv HB

10. Werder Bremen — Borussia Mönchengladbach HUB

11. Real Betis — Valencia H

12. Inter — Milan HU