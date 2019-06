Tolv spillere du må se opp for i Afrikamesterskapet

Afrikamesterskapet er i full gang i Egypt, en stjernespekket turnering som går litt under raderen her hjemme. Her spiller flere av de største profilene i europeisk fotball, og vi har funnet tolv spillere som vi tror kommer til å prege turneringen de neste ukene.

Spill på kampene fra Afrikamesterskapet her!

Mohamed Salah (Egypt)

Mo Salah er definitivt den største stjernen i afrikansk fotball for tiden. Den egyptiske spissen ble delt toppscorer i Premier League denne sesongen med 22 mål. Liverpool-spilleren er en nøkkelspiller i det egyptiske aget, og han skal prøve å hjepe «Faraoene» til å ta en ny tittel. Egypt har vunnet turneringen syv ganger tidligere.

Hakim Ziyech (Marokko)

Briljant hos Ajax denne sesongen. Ziyech er en av turneringens heteste spillere. Den nederlandsk fødte midtbanespilleren scoret 16 mål i Æresdivisjonen og tre mål i Champions League sist sesong. Marokko er et av Afrikas beste lag og med Ziyech i troppen har de mulighet til å gå langt i mesterskapet.

Ajax-spiller Hakim Ziyech er en spennende spiller. Han scoret for Marokko i den første kampen i gruppespillet. Det blir interessant å følge ham og Marokko videre i mesterskapet.

Naby Keita (Guinea)

Liverpools midtbanespiller er den viktigste spillerne hos Guinea. Keita gikk de siste kampene i sesongen på grunn av en skade, men han er tilbake i tide til Afrikamesterskapet. På sitt beste er an en spiler som vinner kamper på egenhånd.

Naby Keita var skadet mot slutten av sesongen for Liverpool, men han har blitt friskmeldt til Afrikamesterskapet. Det er viktig for Guinea, hvor han er den største stjernen. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

Kalidou Koulibaly (Senegal)

Stopperen er en bauta i midtforsvaret til Napoli. Kalidou Koulibaly har vist at han er en av Serie As beste forsvarsspillere. Nå ligger storklubber over hele Europa langflate etter senegaleseren som er selve limet i forsvaret til Senegal. Han er nådeløs i duellspillet, majestetisk i luftrommet og fysisk robust. Koulibaly er den beste afrikanske forsvarspilleren i øyebikket.

Napoli-stopper Kalidou Koulibaly (t.h.) er attraktiv på overgangsmarkedet i sommer.

André Onana (Kamerun)

23-åringens har hatt en fantastisk sesong for Champions League-semifinalist Ajax. Onana vartet opp med flere spektakulære refleksredninger i Champions League denne sesongen, og nå er flere europeiske storklubber interessert i å skaffe seg Kamerun-keeperen.

Kamerun-keeper Andre Onana gjorde seg bemerket med flere feberredninger for Ajax i Champions League denne sesongen.

Sadio Mané (Senegal )

Viktigste offensive spilerne hos Senegal. Stjerneangriperen vant Champions League med Liverpool denne sesongen. Han har scoret 26 mål og har to målgivende. Med sitt enorme rykk, dribleferdigheter og målteft er han en spiller som kan avgjøre kamper på egenhånd.

Sadio Mane (t.v.) er den største stjernen i Senegal-laget. (Photo by SEYLLOU / AFP)

Spill på kampene fra Afrikamesterskapet her!Koita

Riyad Mahrez (Algerie)

Kantspilleren ble en supersterjerne i Leicester. Denne sesongen vant han sin andre Premier League-tittel med Manchester City. Mahrez har ikke vært like sentral for City som han var hos Leicester. Han startet kun 14 Premier League-kamper denne sesongen. Hos Algerie er han en viktig spiller, kanskje den viktigste. Han har allerede scoret ett mål i turneringen, og med sine driblinger og offensive kreativitet vil han sette sitt preg på mesterskapet i Egypt.

Riyad Mahrez (foran) er en mer sentral spiller hos Algerie enn han er i Manchester City.

Adama Traore (Mali)

Traore holder Amadou Haidara, som er den store stjernen i Mali-troppen, på benken. Haidara gikk fra RB Salzburg til RB Leipzig i vinter for rundt 200 millioner kroner. Traore var utlånt til Cercle Brugge fra AS Monaco sist sesong. Den sentrale midtbanespilleren scoret ett av målene da Mali slo Mauritania 4-1. Jeg blir overrasket om han iikke går til en større klubb før neste sesong.

Adama Traore Noss har spit for Cercle Brugge denne sesongen. Afrikamesterskapet kan bli en fantastisk utstillingsvindu for den talentfulle midtbanespileren.

Ismaïl Sarr (Senegal)

I Senegal-laget er Koulibaly og Mané de store stjernene, men motstanderne må se opp for flere av de unge senegaleserne. Den 21 år gamle Rennes-vingen Sarr jaktes av flere storklubber. Watford la nylig inn et bud på over 300 millioner, men ble avvist av den franske klubben. Også Arsenal har vist interesse for unggutten. Senegal er min favoritt til å vinne Afrikamesterskapet, men da må Sarr, Mané og Kalidou Koulibaly være på sitt beste.

Ismaila Sarr er en kantspiller som har imponert i fransk Ligue 1. Nå snuser flere Premier League-klubber på senegaleseren. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

Thomas Partey (Ghana)

25-åringen er en nøkkelspiller som defensiv midtbanespiller hos Diego Simeone i Atletico Madrid. Partey ble nominert til Årets afrikanske spiller i 2018, men den prisen gikk til Mo Salah. Han fikk imidlertid plass i Afrikas beste ellever for årets 2018. Ghana ligger på tredjeplass på bookmakernes liste over hvem som vinner Afrikamesterskapet i år, bak Egypt og Marokko, og Partey vil ha en sentral rolle i laget som skal forsøke å ta sin første tittel siden 1982.

Ghanas Thomas Partey (t.v.) er en sentral spiller hos Atletico Madrid og i Ghana-laget. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Keita Baldé (Senegal)

Kantspilleren danner sammen med Liverpools Sadio Mané én av VMs mest giftige angrepsduoer. Ble sett på som et av de virkelig store Barcelona-talentene, men en spøk med isbiter i sengen til en lagkamerat på ungdomslaget gjorde at han ble sendt til Cornellà på nivå fire. Da Barca ville ha ham tilbake, så avviste ham katalanerne og gikk heller til Lazio. Skulle erstatte Kylian Mbappé i Monaco, men skader har ødelagt for ham. Denne sesongen har han vært utlånt til Inter. Det er noe uforløst over Baldé. Slår han til i Egypt i år?

Keita Balde (midten) er i søkelyset hos en rekke storklubber. Han har denne sesongen spilt i Inter på ån fra Monaco.

Sekou Koita (Mali)

Mali har et spennende lag. Koita var en av de store stjernene under U20-VM i Polen. Han scoret tre mål for Mali i mesterskapet, og erb nå på plass i troppen til seniorlandslaget i Afrikamesterskapet. Han kan spille på alle de tre spissplassene, men han vil antakeligvis få færre sjanser her enn han gjorde i U20-VM. Han spilte ikke i den første kampen for Mali, men han er en spiller å passe opp for hvis han får sjansen. 19-åringn spiller for Liefering på nest øverste nivå i Østerrike, men jeg tviler på at han blir der så lenge.

Sekou Koita (t.h.) herjet i U20-VM. Nå er han på plass i Mali-troppen i Afrikamesterskapet. (AP Photo/Sergei Grits)

Spill på kampene fra Afrikamesterskapet her!