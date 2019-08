Toppet Wolves-lag kan skrelle i Italia

Torsdagens langoddsprogram byr på 21 kamper fra Europa League-kvalifiseringen. Med norske øyne er det Moldes bortekamp mot Partizan Beograd som er klart mest interessant. I tillegg spiller Skeid og Start den siste kampen i den 19.-runden i OBOS-ligaen.

Torino – Wolverhampton B 2,75 (spillestopp kl 20.55)

Begge lagene vant enkelt i den forrige kvalifiseringsrunden. Torino knuste hviterussiske Shakhtyor Soligorsk 6–1 sammenlagt og Wolverhampton kjørte over Pyunik Yerevan i to kamper og vant 8–0 sammenlagt.

Spørsmålet er hvordan disse lagene klarer seg når de møter et lag fra en av de beste ligaene i Europa.

Torino endte på syvendeplass i Serie A sist sesong. Den plasseringen ga dem egentlig ikke spill i Europa, men da AC Milan ble kastet ut av turneringen fikk Torino plassen.

Den italienske ligaen har ennå ikke startet, så Torino har kun spilt vennskapskamper og Europa League-kvalikkampene mot Soligorsk og Debrecen. Torinos stjernespiss Andrea Belotti er i kjempeform. Han har scoret fire mål på fire kamper i kvaliken. West Ham skal ha prøvd å kjøpe angriperen i sommer for 500 millioner kroner, men lyktes ikke. Belotti vil antakeligvis starte på topp i denne kampen sammen med den tidligere the Hammers-spilleren Simone Zaza siden Iago Falque er ute med en ankelskade.

Italienerne mangler Edera, Falque, Lyanco og Parigini.

Sannsynlig Torino-lag: Sirigu – N'Kolou, Bremer, Djidji – De Silvestri, Baselli, Meite, Ansaldi, Aina – Zaza, Belotti.

Nuno Espírito Santo sitt mannskap endte på syvendeplass i Premier League sist sesong, og de har allerede tatt seg videre gjennom to kvalikrunder. Sist Wolves deltok i Europa var i 1980. Da røk de ut av turnringen i første runden av den daværende UEFA-cupen.

Jeg tror de tar seg til gruppespillet denne gangen.

Wolverhampton har vist at de holder et høyt nivå – både i Europa og i Premier League. De startet sesongen 25. juli og er ubeseiret i seks kamper på rad. Nuno Espirito Santo & Co. har slått Crusaders og Pyunik Yerevan i Europa, og spilt uavgjort mot både Leicester og Manchester United i ligaen så langt. De brukte litt tid på å komme i gang mot Ole Gunnar Solskjærs menn på mandag, men etter pausen imponerte ulvene spillemessig og Ruben Neves ordnet 1-1-målet.

Selv om begge disse lagene har bøttet inn mål i Europa League-kvalifiseringen så langt, så tror jeg ikke på noen målfest i Torino torsdag. Laget fra Piemonte har et av de sterkeste forsvarene i Serie A. Forrige sesong slapp de inn kun 37 mål på 38 kamper. Wolverhampton får det ikke lett.

Den eneste spilleren som er usikker hos Wolves er Matt Doherty. Han er syk, og ble tatt av banen i kampen mot United. Adama Traoré imponerte da han erstattet Docherty på høyreflanken, og han kan få sjansen fra start torsdag. Jeg tror at Santo har gitt flere reserver mulighetene i kvalikkampene, men jeg tror portugiseren stiller med sitt beste lag i Torino. Det betyr at Diogo Jota og Raúl Jiménez starter på topp. I bakhånd har de Patrick Cutrone som ble hentet fra AC Milan i sommer. Han er en spennende type.

Wolverhampton stiller trolig med denne startelleveren: Patricio – Coady, Bennett, Boly – Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Jonny – Jota, R. Jimenez.

At Serie A ennå ikke er i gang mener jeg likevel gir Wolves en fordel. Torino-spillerne har riktignok fått mer hvile enn Wolves-karene, men det tror jeg ikke har altfor mye å si. Wolverhampton taper ikke denne kampen. Med tanke på den sterke defensive statistikken til Torino er det stor sjanse for at denne matchen ender uavgjort, men jeg mener ulvene kan vinne. De har en bedre midtbane enn italienerne. Dendoncker, Neves og Moutinho er alle klassespillere. Det tror jeg kan vippe denne kampen i deres favør. 2,75 i odds på borteseier er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!