Toppkampen ingen vil tape er høydepunktet på lørdagskupongen

En ny kupong venter, og som forrige lørdag er den helbritisk. Premier League og Championship står for underholdningen. Forrige lørdag ga tolveren 138 000 kroner. Da innfridde Tottenham som omgangens største favoritter. Denne gang tror vi Spurs får det tøffere. Innleveringsfristen denne lørdagen er 15:55.

1. Manchester City — Tottenham

Pochettino og hans Tottenham drar til Manchester, vel vitende om at sesongens tøffeste kamp står for tur allerede i seriekamp nummer to. Vi gleder oss til en herlig fotballkamp med start 18:30.

Manchester City er favoritter til å ta hjem Premier League nok en gang i år. I fjor imponerte blåtrøyene. Fa-Cupen, Ligacupen og Premier League ble alle kapret. Etter en slik bragd laget tok i fjor, så skal blåtrøyene naturligvis være regnet som årets favoritter. Det var heller ikke langt unna at laget tok seg helt til Champions League-finalen. Dagens motstander Tottenham slo ut City, men her var det VAR-drama og alt. En kamp der laget med mest marginer vant.



Vi i sportspill var litt inne på at City kunne få det tungt mot West Ham sist helg. Og jeg er den første til å legge meg langflat. Det var rett og slett veldig feil. Det er bare å innrømme at forskjellen på Manchester City og mange av lagene i Premier League er voldsom stor for øyeblikket. Selv lag som West Ham - som endte på en 10. plass i fjor. City åpner opp med å banke de 5-0 på bortebane. Det er svært imponerende - og standaren er satt med en eneste gang. Da spilte heller ikke storscorer Agüero fra start. Sistnevnte er trolig inne i elleveren igjen i kveld. I sommer har City hentet Rodri fra Atletico Madrid. En god midtbane dette. Correia og Cancelo er og to svært spennende signeringer. Sistnevnte skal vel ta plassen til Danillo.

Tottenham gjennomførte en meget fin sesong 2018/19. Hvittrøyene endte på en respektabel fjerdeplass, noe som tar det direkte til gruppespillet i Champions League. I nettopp den turneringen tok Spurs seg helt frem til finale sist vår, da laget tapte den helengelske kampen mot Liverpool. Spurs endte på tredjeplass i fjorårets bortetabell, med 34 poeng på 19 kamper. Det var bare dagens hjemmelag som hadde mer med sine 50 poeng.

Det så lenge skummelt ut mot Aston Villa sist helg. Det kladdet virkelig og Villa ledet 1-0 helt frem til det 73. minuttet. Deilig for Ndombele å få en kasse så tidlig. Kreftene til bortelaget var det slutt på da, og alt hadlet om Spurs. Til slutt ble det en sterk 3-1-seier. Christian Eriksen kom inn i andreomgang, og snudde hele kampbildet. Forhåpentligvis blir han i Tottenham, og starter vel dagens kamp? Vi tror det.

Husk også at stjernespiller Son er fortsatt ute med karantene.

Vi sliter med å se City tape en kamp på Etihad denne sesongen. Normalt kommer det et eller to tap, men etter oppvisningen sist helg er vi inne på at det kun er Liverpool som kan gjøre det i øyeblikket. Dagens hjemmelaget er og gode mot topplagene. V tror på hjemmeseier. H

2. Southampton — Liverpool

Southampton avsluttet sist sesong med bare fem poeng ned til nedrykk. Starten var svak, og laget lå lenge an til nedrykk. The Saints fant en slags form mot slutten, og karret til seg de nødvendige poengene. Det var uansett en skuffende sesong av laget som har produsert toppspillere på rekke og rad. Southampton var ikke spesielt imponerende på bortebane.

Sist helg dro laget med ny giv til bortekamp på Turf Moor mot Burnley. Dra dit og få 3-0 må vært blytungt. Southampton møter nå Liverpool, og skal få det meget tøft. Danny Ings er kommet fra Liverpool (£20m) og Djenopo er hentet fra Standard Lierse (£14m). Southampton har ikke tapt på fire treningskamper i sommer, og blant annet slått Køln og Preston.

Eneste grunnen for at vi slenger på en uavgjort i denne kampen er Super Cup-finalen som ble spilt onsdag - i Tyrkia. Det er kun tre døgn siden. Hele 120 minutter ble spilt mot Chelsea. Salah spilte 120 og det samme gjorde Van Dijk. I tillegg spilte Mane og Firminho en hel del. Flere av spillerne lå med kramper og var tydelig preget av varmen. Dette var naturligvis ikke gunstig for Liverpool, og det bør jo gi dagens hjemmelag en liten sjanse. Problemet er bare at det virker som det er så stor nivåforskjell på disse lagene for tiden at vi blir ikke overrasket om Klopps mannskap vinner 4-0.

Liverpool er klare favoritter, men onsdagens kamp gjør at vi gir The Saints en mulighet. UB

3. Everton — Watford

Everton avsluttet siste sesong på en fin måte. Laget endte som nummer åtte, og manglet en plassering med tanke på spill i Europa League. Goodison ble den vanskelig hjemmebanen som vi kjenner den i fjor. Marco Silva sitt mannskap var gode der, men på bortebane var det ikke spesielt imponerende. Tyve poeng på nitten spilte er det mulig å gjøre noe med i år. Blåtrøyene åpnet med å spille 0-0 mot Palace borte sist helg.

Gbamin er ankommet fra Mainz for £25m. Videre har Andre Gomes nå signert permanent (£22m) fra Barcelona. Fabian Delph er hentet fra Manchester City (£10m). Moise Kean er og en spennende spiller som kan få vise seg frem litt i år. Ut har Gueye og Lookman gått til henholdsvis PSG og Leipzig. Jagielka har å valgt nye oppgaver.

Watford var positive sist sesong, og endte på en fin 11 plass. Laget presterte greit både borte og hjemme, og hadde 8-3-8 på eget gress. Det var langt ned til nedrykk, og aldri noen fare på ferde. I fjor åpnet Watford med et smell og var vel faktisk serieledere en liten stund. I år startet det på et helt annet vis. 0-3-tap hjemme for Brighton var et slag i trynet. Voldsomt skuffende. Det som faktisk var skuffende var at bortelaget var det beste laget. Huff, laget trenger en opptur raskt etter den kalddusjen.

Vi er inne på at Everton tar seg av Watford her. I fjor var dagens hjemmelag meget gode på Goodison. Bortelaget fikk seg en trøkk sist, og vi tror dem taper igjen. H

4. Brighton & Hove Albion — West Ham United

Graham Potter har tatt over hjemmelaget etter at Chris Hughton ikke fikk lov til å fortsette. Hughton tok Brighton opp til Premier League, men slet voldsomt den andre halvdelen av sesongen i fjor, og Brighton så ikke bra ut. I år drar dem til en vrien bortekamp i Watford - og vinner 3-0. Wow! Det var imponerende. I tillegg spiller laget god fotball. Det var på ingen måte et ufortjent resultat. I fjor hadde Brighton 3-4-12 på bortebane. Åpner i år med en 3-0 seier. Seks av ni seire i fjor kom på hjemmebane. Det så såpass bra ut sist at vi er inne på at Brighton kan ta årets andre fulltreffer i dag.

Adam Webster er hentet fra Bristol City for £20m. For samme sum er og Neal Maupay hentet for. Leandro Trossard er hentet fra Genk.

West Ham har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer. Pablo Fornals fra Villareal og Sebastian Haller fra Frankfurt er to veldig spennende signeringer, som vi tror kommer til å løfte londonlaget enda et steg opp fra fjorårets 10. plass. Roberto og David Martin er og hentet inn. Nasri, Caroll, Adrian og Arnautovic er navnene som har dratt i sommer. Arnautovic bidro en hel del i fjor, men han var også en som svekket laget til tider.

Til tross for den aktive handlingen var laget milvis unna City sist helg. Ja, londonlaget hadde noen muligheter de kunne scoret på, men å ryke 0-5 synes vi var svakt. Laget falt som en sekk poteter mot slutten, og skuffet veldig. City er ligaens beste lag, men vi forventet mer av West Ham. Dagens bortelag tok seks av nitten seire på bortebane i fjor.

Denne kampen endte 1-0 til Brighton i fjor.

Vi er inne på at Brighton er klart forbedret i år. Man åpnet sesongen svært sterkt sist. West Ham vil revansjere en svak start, men får det tøft også her. På tippekupongen må vi noen sjanser, og i dette åpne oppgjøret heller vi mot hjemmeseier. H

5. Aston Villa — Bournemouth

Etter noen sesonger i Championship er det endelig Premier League-spill på Villa Park igjen. Det så lenge lyst ut sist helg for Villa. Dessverre ebbet kreftene fullstendig ut utover i andreomgang. Personlig feil og trøtte bein ble derfor tilslutt et 3-1-tap over Spurs. Det er en av årets vanskeligste bortekamper, og ingen hadde forventet annet enn tap. I banespillet var Birmingham-laget positive. Det var fine takter og mye bra spill til tider. I dag er det altså Bournemouth som står på andre side, og denne slags kamper må Dean Smith sitt mannskap vinne skal en ny sesong i Premier League sikres i mai.

Den dyreste spilleren laget han hentet i sommer er Tyrone Mings fra Bornemouth. Matt Target fra Southampton, Douglas Luiz fra Manchester City og Ezri Konsa fra Brentford er og navn verdt å nevne. Trezeguet var og vass sist helg. Han vil score mål utover.



Bournemouth startet sist sesong veldig bra, men skled ned til plass 14 av de 20 lagene når fasiten ble skrevet i mai. Det var dog meget trygg avstand ned til nedrykk, og de fleste rundt Vitality Stadium var nok tilfreds med sesongen 2018/19. På bortebane sist sesong sto laget med 4-6-9 etter 19 spilte kamper. Sist helg, i sesongåpningen, endte det 1-1. Bournemouth var det beste laget mot Sheffield United, men klarte bare et poeng. Det blir en del uavgjort på Eddie Howe sitt mannskap.

De tyngste nye navnene i sommer er Danjuma fra Brugge (£13,7m) og Billing fra Huddersfield (£15m). Lloyd Kelly fra Bristol er og en spennende signering.

Aston Villa er favoritter grunnet hjemmebane. Det skal bli svært spennende å se dem i denne kampen kontra sist helg. I dag får dem enda mer plass og tid. Vi er inne på at dette Villa-laget er bedre enn mange tror. Dagens bortelag er seige og spiller en hel del uavgjorte. Vi spiller HU.

HU

6. Norwich City — Newcastle United

Norwich rykket opp i fjor og var gode. Det er derfor knyttet spenning til om laget takler nivået i Premier League. Spiller dem som de gjorde sist helg mot Liverpool kommer de til å klare seg helt fint. Det var nemlig svært mye bra Norwich viste oss der. Det ble med et 4-1-tap, men glem det. Liverpool var effektive som vanlig og har verdensklasse i alle ledd. Norwich var virkelig en positiv overraskelse sist fredag. I fjor hadde laget 15-4-4 på hjemmebane.

Newcastle var ikke spesielt gode i serieåpningen mot Arsenal. Laget slet med å skape sjanser, og kommer derfor til en uggen bortekamp i dag. Med tap her så er plutselig seriestarten en stor skuffelse for nyansatte Steve Bruce. Det er en ekkel situasjon som utvikler seg på Tyneside for tiden. Rafael Benitez var jo godt likt av både spiller og fans, men av eier Mike Ashley fungerte det visst ikke. Skulle nevnte Bruce bli en skuffelse nå så vet vi ikke hvordan dette skal gå.

Ayoze Perez har forsvunnet til Leicester i sommer. Joelinton er hentet inn fra Hoffenheim og er faktisk klubben dyreste signering noensinne. Allan Saint-Maximin og Emil Krafth er og hentet inn. Newcastle tok fire av nitten seire på bortebane i fjor.

Newcastle slet på bortebane i fjor, og som vi har nevnt er trenerbytte litt upopulært. Bruce trenger en seier, men at den skal komme her tviler vi på. Norwich var strålende mot Liverpool, til tross for tap, og de får en sjanse av oss her. H

7. Wigan Athletic — Leeds United

Wigan imponerte ikke noe særlig sist sesong. En 18. plass var fasiten etter 46. spilte kamper (13-13-20). Av de 13 seirene skal det dog nevnes tidlig at hele 11 av dem kom på DW Stadium. Det er oppsiktsvekkende statistikk. Derfor kom det ikke som noe sjokk på oss at laget tok en sterk 3-2-seier mot Cardiff i årets første kamp på DW Stadium. Det ble så et 3-0-tap borte for Preston nå sist. Wigan er knallgode hjemme, og selv om Leeds kommer på besøk er vi inne på at laget kan ta en trepoenger.

Leeds, som var så nære på å rykke opp i fjor, har startet årets sesong godkjent. Det er ingen tvil om at hvittrøyene er en het kandidat for å rykke direkte opp til Premier League i år, og da er de fire poengene laget har tatt på årets to kamper kun godkjent. Man burde slått Nottingham Forest på Ellan Road nå sist. Det var meget sterkt å slå Bristol City i sesongens åpningskamp. Leeds tok 11 av 23 seire på bortebane i fjor.

Normalt sett skal Leeds vinne denne, men Wigan er meget sterke på hjemmebane. Vi venter en tett og jevn kamp. Kan fort ende uavgjort. HUB

8. Luton Town — West Bromwich Albion

Luton spilte i League One sist sesong. Laget rykket opp som seriemestere på det nivået, og sto tilslutt med 27-13-6 på 46 kamper. Det var med god margin at laget rykket opp. På hjemmebane i fjor tapte ikke Luton Town en eneste fotballkamp (16-7-0). Så langt i årets to Championship-kamper står man med et poeng. Undertegnede så laget mot Middlesbrough i sesongens åpningkamp, og det er ikke rart laget ikke tapte hjemme i fjor. For et trøkk det var. Virkelig imponerende å se. Banen er meget intim og typisk engelsk. Det er deilig å se slike lag spille. Det ble så et knepent tap for Cardiff nå sist.

Det skal bli spennende å følge Luton en etasje opp, og noen kasteball blir laget definitivt ikke. Seriestarten var bra.

WBA endte som nummer fire sist sesong. Tapte i kvalikspill om den siste plassen i Premier League. Vi tror laget har en grei sjanse denne gangen. Mannskapet virker solid, og vi tror fort det kan ende med opprykk for Birmingham-klubben. De sto med kun seks tap borte sist sesong. Seriestarten var oppløftende, da man tok en meget sterk borteseier mot Nottingham Forest på City Ground. I kamp nummer to ble det kun 1-1 hjemme mot Milwall. Det var skuffende.

Luton blir en svært ekkel bortekamp for mange lag i år. West Bromwich er spådd helt i toppen, men noe voldsomt imponert har vi ikke blitt av The Baggies enda. Vi gir Luton sjansen vi! HU

9. Bristol City — Queens Park Rangers

Disse to lagene møttes faktisk i første runde i ligacupen på tirsdag som var. Kampen ble spilt på Loftus Road og begge lag byttet en del på lagene. Særlig QPR byttet ut masse spillere fra Championship-kampen mot Huddersfield sist helg. Kampen endte 3-3 og lagene gikk rett på straffespark. QPR gikk seirende ut av den.

Bristol endte på 8. plass i fjor. En merkelig sesong. På hjemmetabellen endte dem på en 18. plass, mens på bortetabellen en 3. plass. Utrolig! I årets to første kamper har det blitt 3-1 tap for Leeds - hjemme selvsagt! Mens i årets første bortekamp mot Birmingham ble det poeng. 1-1 endte kampen her.

Dagens bortelag hadde ingen god sesong i fjor. Londonlaget startet dårlig, men spilte seg noe opp. Ved sesongslutt hadde laget kun fem lag bak seg på tabellen. Hele 11 hjemmetap på 23 spilte holder ingen dager i uken. Til slutt endte hjemmeformen på 9-3-11. Så langt i år har laget tatt fire poeng på årets to første kamper. Det er innafor. En sterk 2-1-seier i åpningskampen borte mot Stoke vitner om at trener Mark Warborton har noe på gang. 1-1 mot Huddersfield, som var i Premier League i fjor, er heller ikke så verst.

Bristol er elendig på hjemmebane, så dere som har råd spill HUB. Vi satser på at det blir en jevn kamp, og om spøkelse ikke henger over Ashton Gate denne lørdagen er sjansene gode for seier. HU

10. Blackburn Rovers — Middlesbrough

Blackburn hadde en grei sesong sist etter sitt opprykk året før. En plass i midtsjiktet var nok de fleste på Ewood Park tålelig fornøyd med. Rovers slet litt på fremmed gress og vant bare seks av 23 kamper. Tallene viste 6-5-12. Seriestarten ga et stygt hjemmetap mot Charlton på Ewood Park, mens i sesongens andre kamp ble det tap på Graven Cottage for Fulham. Ingen god start på sesongen for Tony Mowbray og hans spillere.

Middlesbrough hadde vi klare forhåpninger til i fjor. Derfor var ikke syvendeplassen noe særlig høydepunkt. Det var jo snakk om at laget skulle opp til Premier League i fjor. Laget vant 10 kamper så vel borte som hjemme, og hadde noe svake 10-6-7 hjemme på Riverside. Denne sesongen er igjen målsetningen opprykk. Starten var bare middels i så måte. Premieren ga 3-3 borte mot nyopprykkede Luton. I årets andre kamp tapte laget utrolig nok mot Brentford på hjemmebane.

Begge disse lagene har startet svakt i årets Championship. Begge lag trenger en trepoenger og vi ser for oss en tett kamp. HUB er spillet i kampen, men Blackburn får en liten fordel grunnet hjemmebane på 96-rekkeren. HU (HUB på 432-rekkeren) .

11. Nottingham Forest — Birmingham City

Et poeng på årets to første kamper er kanskje ikke det man håper på, men man må huske at motstanden har vært meget sterk. Året startet opp med hjemmtap for West Bromwich (1-2). Det ble så etterfulgt av 1-1 mot Leeds. Dette betyr at laget trolig har møtt på to av årets største opprykkskandidater alt. Det var også nære på at laget tok poeng mot WBA i åpningskampen. Forest har et poeng, men er bedre enn hva fangsten tilsier.

Birmingham slo Brentford i årets første bortekamp, og tok en sterk trepoenger. I kampen etter endte det 1-1 mot en av ligaens beste bortelag Bristol. Med andre ord, årets sesong har startet fint med fire poeng for The Blues. Syv av 23 bortekamper ble vunnet i fjor. Det er sånn midt på tre-standard.

En vrien kamp å vurdere. Vi kunne egentlig tenkt å bruke helgardering her. Forest har møtt to meget gode lag, og hevdet seg godt. Igjen en god motstander, men på hjemmebane nå tror vi det kommer en seier. Knapp favoritt, og her tar vi en liten sjanse. H

12. Stoke City — Derby County

Stoke skuffet stort sist sesong etter sitt nedrykk året før. Alle ambisjoner om et snarlig comeback i Premier League var gravlagt på et tidlig tidspunkt, og Stoke endte sesongen i Championship på en 16. plass av de 24 lagene. Årets seriestart viste egentlig ingen tegn på at en stor sesong er foran dem. Et 1-2-tap hjemme mot Queens Park Rangers. I årets andre kamp ble det et nytt tap mot Charlton. Nok en gang ganske skuffende. Oppløftende var det dog at laget tok seg videre i lugacupen, etter å ha slått hjemmesterke Wigan på bortebane 13. august.

Derby mistet sin manager Frank Lampard til Chelsea før denne sesongen. Inn er Philip Cocu kommet, og det skal bli spennende å se hva det betyr. Sist sesong endte Derby på sjetteplass i Championship, og var svært nære opprykk til Premier League i kvalikspillet om den siste ledige plassen i toppdivisjonen. Wayne Rooney er klar for klubben som spillende trener fra januar 2020. Om det blir suksess gjenstår å se. Vi har våre tvil. Derby startet sesongen meget bra, med en 2-1-seier i premieren borte mot Huddersfield. Det ble så 0-0 hjemme mot Swansea i kamp nummer to. Fire poeng er greit etter to spilte. Sist tirsdag, 13. august, vant laget 0-1 mot Scunthorpe i ligacupens første runde.

En meget vrien kamp å vurdere så tidlig i sesongen, der bortelaget er favoritter. Stoke trenger dog en trepoenger. Vi tar sjansen og går for U her. U (HUB på 432-rekkeren)

96-rekkeren:

1. Manchester City — Tottenham H

2. Southampton — Liverpool UB

3. Everton — Watford H

4. Brighton & Hove Albion — West Ham United H

5. Aston Villa — Bournemouth HU

6. Norwich City — Newcastle United H

7. Wigan Athletic — Leeds United HUB

8. Luton Town — West Bromwich Albion HU

9. Bristol City — Queens Park Rangers HU

10. Blackburn Rovers — Middlesbrough HU

11. Nottingham Forest — Birmingham City H

12. Stoke City — Derby County U

432-rekkeren:

1. Manchester City — Tottenham H

2. Southampton — Liverpool UB

3. Everton — Watford H

4. Brighton & Hove Albion — West Ham United H

5. Aston Villa — Bournemouth HU

6. Norwich City — Newcastle United H

7. Wigan Athletic — Leeds United HUB

8. Luton Town — West Bromwich Albion HU

9. Bristol City — Queens Park Rangers HU

10. Blackburn Rovers — Middlesbrough HUB

11. Nottingham Forest — Birmingham City H

12. Stoke City — Derby County HUB