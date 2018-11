Toronto er NHLs beste bortelag

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens oddsprogram ganske tynt. På fotballfronten er det tre omkamper i FA-cupen i England, og det er seks kamper fra brasiliansk Serie A natt til torsdag. Det er også to interessante kamper fra Eliteserien i håndball for menn, hvor Nærbø tar imot Drammen og Halden er vertskap for Bodø. I tillegg er det full serierunde i HockeyAllsvenskan, som er nest øverste nivå i ishockey i Sverige. Natt til torsdag er det fullt kjør i NHL med hele 14 kamper på menyen.

Carolina Hurricanes – Toronto Maple Leafs B 2,25 (spillestopp kl 00.55)





Carolina Hurricanes har gjort store endringer – både i spillerstallen og i styre og stell før 2018-2019-seongen, men det har vært en skuffende start på sesongen Hurricanes. Særlig hjemme i Raleigh har de sviktet. De har tapt seks av elleve hjemmekamper så langt. Likevel; De er bare fire poeng bak en wildcard-plass i Eastern Conference.

Hos Hurricanes er Sebastian Aho toppscorer med 23 poeng. Han har scoret to mål og har fire målgivende i de fire kampene før søndagens match mot NJ Devils. Aho er den sentrale spillerne i Hurricanes sammen med kaptein Justin Williams.

Carolina mangler forsvarsspilleren Brett Pesce, målvakten Petr Mrazek og centerspilleren Victor Rask.

Natt til torsdag spiller de sin femte hjemmekamp på rad. Fasiten viser to tap og to seire, men mot topplagene har Hurricanes fått problemer.

De tapte 1–4 mot Columbus Blue Jackets og de tapte 3–4 etter straffeslag mot formsterke Detroit Red Wings (Detroit har vunnet fem av de seks siste kampene).

Stortalentet Auston Matthews fravær hos Toronto har ikke fått de negative konsekvensene for Maple Leafs som mange trodde. Kanadierne jakter sin femte seier på rad når de møter Carolina Hurricanes natt til torsdag.

Toronto er i fantastisk form. De har vunnet syv av de siste åtte kampene, uten Matthews, som ikke har spilt siden 27. oktober på grunn av en skulderskade. Mitch Marner har gjort en solid innsats i Matthews skadefravær.

Toronto tok sin fjerde seier på rad natt til tirsdag da de på imponerende vis snudde 0–2 til 4-2-seier foran over 19 000 tilskuere hjemme i Scotiabank Arena mot Columbus. John Tavares utlignet til 2–2 sent i den andre perioden i den kampen, og han var nest sist på pucken da Zach Hyman satte inn 3–2.

Tavares, som dro nordover til Toronto fra NY Islanders før denne sesongen, har scoret 13 mål for kanadierne denne sesongen, fem av scoringene har kommet i de seks siste kampene.

Kanadierne har vært solide på borteis denne sesongen. De har vunnet ni av ti bortekamper. Samtidig har de vist at de ikke bukker under, selv om de havner bakpå. Det er en ekstremt god egenskap. De er også blant NHLs mest effektive lag i powerplay. De har scoret i 26 prosent av overtallsspillene hittil Det er viktig. Samtidig har de forsvaret seg godt når de har havnet i undertall. Jeg stoler på at Toronto fortsetter den fine formen i Raleigh natt til torsdag. Oddsen på borteseier er finfine 2,25.

