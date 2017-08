Tottenham må kvitte seg med Wembley-spøkelset

Sportspills øvrige søndagsmeny:

For den internasjonale fotballsupporter er søndagens tippekupong helt perfekt. Vi skal til fire forskjellige nasjoner med spennende kamper over hele linja. Innleveringsfrist er klokken 16.55.

Grunnet en stor andel hjemmefavoritter her, har vi valgt å gardere et par av de største - Rosenborg og Tottenham.

Bonuspotten er nå oppe i 690 000 kroner. Denne utbetales til en spiller alene om tolv rette.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Rosenborg — Vålerenga

Kvartfinale i NM. Rosenborg kommer fra den største oppturen så langt denne sesongen, da de torsdag slo Ajax 3-2 hjemme og 4-2 sammenlagt for å sikre sin retur til Europa League-gruppespillet. I serien har de seks poengs ledelse og det naturlige målet hjemme i Norge blir å sikre lagets tredje strake dobbel-triumf.

RBK har på ingen måte vært uovervinnerlige hjemme denne sesongen og 7-2-2 er svakere enn hva vi er blitt vant med fra den kanten. De roterte stort på laget forrige helg og vi kan vente et sterkt mannskap fra start her.

Ronny Deila og Vålerenga er ikke inne i en god periode og har fem kamper på rappen uten seier i Eliteserien. De har hatt et lettere kampprogram en trønderne de siste ukene og bør således være mer uthvilt, men 2-1-tapet for erkerival Lillestrøm sist helg ga neppe mye selvtillit.

Enga har generelt slitt på reisefot denne sesongen og 2-2-6 er lite imponerende tall.

RBK har hatt et tøft kampprogram og det blir Vålerengas sjanse. HU.

2. Molde — Kristiansund BK

To tap på rappen i Eliteserien, for Rosenborg og for Molde, har sluknet alt håp om seriegull i Rosenes by. Dermed er nok cupen hovedfokus for resten av sesongen, i tillegg til å sikre en medalje i serien.

Ole Gunnar Solskjærs menn har vært notorisk ustabile denne sesongen og 5-1-3 er hjemmetall som vitner om dette. De slo imidlertid dagens motstander 1-0 borte i åpningskampen denne sesongen og er naturligvis kvalitetsmessig klart best.

Kristiansund har nok å bekymre seg for om dagen. De ligger på kvalifiseringsplass, men mer bekymringsverdig er den svært negative formutviklingen. Seks kamper uten seier i Eliteserien er mye og på bortebane har de slitt hele sesongen, med 1-1-8 så langt.

Vi tviler ikke på at KBK satser på denne kampen, men avstanden opp er nok for stor. H.

3. Liverpool — Arsenal

Hjemmelaget har fått en godkjent sesongstart, med fire poeng fra kampene mot Watford (3-3) og Crystal Palace (1-0) samt en sterk 6-3-seier sammenlagt over Hoffenheim i Champions League-kvalifiseringen.

Arsenal er en motstander de trivdes mot forrige sesong, da de tok seks poeng på to kamper og slo dem 7-4 sammenlagt, 3-1 hjemme. Det er blitt en kjennsgjerning under Klopp at Liverpool er best mot de beste.

Trent Alexander-Arnold og Emre Can er tvilsomme etter en smell i midtuken, mens Philippe Coutinho er skadet/streiker/er vraket, Adam Lallana og Nathaniel Clyne er også ute. Et potensielt høyrebackproblem her altså, men Milner løser vel den også.

Arsenal fulgte opp 4-3-seieren over Leicester i åpningskampen med et 1-0-tap borte for Stoke sist helg og dermed er negativiteten tilbake. De fikk kanskje dårlig betalt i Stoke, men mot Leicester hadde de flyt.

En viktig boost er Alexis Sanchez' potensielle retur fra skade og Laurent Koscielnys retur etter suspensjon.

Men Liverpool trives godt mot Arsenal og de andre topplagene, mens Wengers menn har til gode å overbevise så langt. H(U) her.

4. Tottenham — Burnley

Om hjemmelaget hadde behov for bekreftelse på at de har et Wembley-problem, fikk de det i alle fall sist helg, da Chelsea vant 2-1 på nasjonalarenaen. Det etter Spurs' solide 2-0-seier i åpningskampen mot Newcastle.

Burnley er naturligvis en langt svakere motstander enn Chelsea og skal være overkommelig i så måte. Harry Kane var nære begge to foregående kamper og har en god mulighet til å bryte august-forbannelsen.

Rekordkjøpet på stopperplass, Davinson Sanchez, har i skrivende stund ikke fått arbeidstillatelsen godkjent. Nkoudou, Lamela og Danny Rose er ute med skader.

Gjestene fulgte opp sjokkseieren over Chelsea på Stamford Bridge (3-2) med et nokså overraskende 0-1-tap hjemme for West Bromwich Albion. Som kjent var de ganske udugelige som bortelag sist sesong og tok så å si alle poeng hjemme.

Angriperen Jon Walters fikk en smell i midtukens ligacupkamp og er ute. Nysigneringen Chris Wood, også spiss, er aktuell for sin debut etter rekordovergangen.

Spurs skal være soleklart best, men Burnley kan kjempe til seg et poeng her. HU.



5. Espanyol — CD Leganes

Hjemmelaget åpnet med et poeng borte mot Sevilla og fikk med det en fullt godkjent sesongstart. Manager Quique Flores har forsterket laget ytterligere i sommer og beholdt den gode stammen fra den forrige, og vellykkede, sesongen, så vertene bør ha mye å se frem til i denne sesongen.

Lopez, Duarte, Sanchez og Vazquez må stå over med skader, som gjør dem svekket på midtbanen og i mål.

Leganes-målvakten måtte redde straffespark for å sikre 1-0-seieren over Alavés, men alt i alt var den fortjent. Gjestene berget plassen med et nødskrik sist sesong og leverte ganske svakt på reisefot, dette blir en tøff andresesong for bortelaget.

Siovas og Timor savnes for bortelagets førsteellever.

Her backer vi det beste laget, Espanyol. H.



6. SD Eibar — Athletic Bilbao

Baskisk derby og det er Eibar som kommer til kampen med den beste sesongstarten. De dro fra den spanske sørkysten med en meget sterk 1-0-seier over Málaga og det var på hjemmebane de leverte som best forrige sesong (10-3-6).

Fran Rico, Arbillaa, Pedro León og Yoel Rodriguez er ute med skader for vertene.

Gjestene åpnet sesongen langt svakere, med bare 0-0 hjemme mot nyopprykkede Getafe. En svak start for den nye manager José Ziganda, som var reservelagstrener før Valverde tok Barcelona-jobben i sommer. Men det er storebror fra Bilbao som har best uttelling de senere tilsvarende kampene, med tre seirer på rappen.

Torsdag spilte de EL-kvalik mot Panathinaikos og vant 1-0 hjemme, 4-2 sammenlagt.

Kjensgjerningen er at Athletic er klart best hjemme og 6-2-11 var deres beskjedne bortetall forrige sesong. Yeray Alvarez og Oscar de Marcos er ute, Raul Garcia er friskmeldt og er ventet i startoppstillingen.

Eibar har fått en god start på sesongen og er nok ute etter å revansjere noen svake kamper mot storebror. Her tror vi det er gode poengmuligheter for vertene, HU(B).



7. Getafe — Sevilla

Som nevnt startet Getafe sin sesong tilbake på øverste nivå med et sterkt bortepoeng mot Athletic Bilbao. Enda mer imponerende blir det av at Jimenez ble utvist etter 66 minutter. Vertene rykket greit opp forrige sesong etter playoff og var soleklart best på eget gress.

Yoda, Gorosita og Pacheco savnes grunnet skader, i tillegg til suspenderte Jiménez.

Sevilla er neppe fornøyde med poengdeling hjemme mot Espanyol i åpningskampen, men Ever Banegas røde kort gjorde dem få tjenester. Sommeren har som vanlig vært preget av store utskiftninger, med spillere som Banega, Kjær, Corchia, Nolito og Muriel inn, i tillegg til et skifte på trenerbenken. Den suksessrike Eduardo Berizzo fra Celta Vigo har tatt over fra Jorge Sampaoli, to managere som representerer en filosofi.

Vitolo, Iborra, Konoplyanka, Rami og Mariano er blant de innflytelsesrike spillerne som har forlatt klubben i sommer.

Sevilla er normalt best hjemme, men skal være hakket vassere enn Getafe. (H)UB.



8. Real Madrid — Valencia

Real Madrid er av de fleste vurdert som verdens beste lag om dagen og hadde få problemer med å slå Deportivo la Coruna 3-0 borte i åpningskampen. De har en voldsom bredde og spisskompetanse, i tillegg til en samhandling få, om noen, kan matche i dagens fotball.

Lagets to største profiler i Sergio Ramos og Cristiano Ronaldo er suspenderte til dagens kamp, uten at laget ser svakt ut av den grunn. Backupstopper Vallejo er også på skadelisten, så Nacho blir partneren til Varane der bak.

Valencia er imidlertid et av lagene Real Madrid sliter mer mot. De siste fem innbyrdes har de "bare" 2-2-1.

Gjestene åpnet med en viktig 1-0-seier over Las Palmas forrige fredag, takket være Simone Zazas scoring. De ser unektelig styrket ut fra sist sesong, spesielt grunnet den dyktige Marcelino på trenerbenken. Valencia blir ikke lett å bryte ned denne sesongen.

Nysigneringen Gabriel fra Arsenal er nylig friskmeldt, men ikke ventet å starte. Jeison Murillo blir stopper i stedet, også han nysignering. Nani er skadet, mens en tredje stopper, Garay, er tvilsom.

Det føles hodeløst å anbefale annet enn H, uansett hvor forbedret Valencia måtte være.

9. ChievoVerona — Lazio

Hjemmelaget har for alvor etablert seg i Serie A og begynner nå å kunne sikte seg inn på øvre halvdel av tabellen. Deres svært dyktige trener i Maran har denne gangen et nær identisk lag som sist sesong, da de avsluttet med god margin over nedrykksstreken på en 14. plass.

Sesongåpningen ble en suksess, da tok de Flyvende Eslene alle poengene borte mot Udinese med sin 2-1-seier. De var helt greie på hjemmebane forrige sesong, men tok fire poeng på de to kampene mot dagens motstander.

Meggiorini, Confente og Gaudino er ute, førstnevnte blir savnet.

Gjestene fulgte opp supercuptriumfen over Juventus med en skuffende 0-0-kamp hjemme mot nyopprykkede SPAL forrige helg. Det har vært en del utskiftninger i sommer, kaptein Lucas Biglia har forsvunnet, Keita Baldé spiller ikke i påvente av sin overgang og denne uken ble stopper Höedt solgt til Southampton.

Erstatterne holder nok ikke samme nivå og det er ventet en nedtur for de lyseblå denne sesongen. Felipe Anderson er skadet, også han en viktig spiller.

Her kan Lazio få det tøft. HUB.



10. Fiorentina — Sampdoria

Fiorentina har hatt en sommer med enorme utskiftninger og mistet nøkkelspillere som Bernardeschi, Vecino, Kalinic og kaptein Rodriguez, blant mange andre. Erstatterne holder ikke samme nivå og trenger uansett tid for å tilpasse seg.

Det var tydelig da de ble enkelt utklasset med 3-0 borte mot sterke Inter i serieåpningen og Viola-sjefen Stefano Pioli har unektelig en stor jobb foran seg. Playmakeren Riccardo Saponara er fraværende.

Sampdoria havnet tidlig bakpå og gjorde ingen god kamp hjemme mot nyopprykkede Benevento sist helg, men snudde og vant 2-1 takket være to scoringer av evigunge Fabio Quagliarella. De har mistet tre nøkkelspillere i Bruno Fernandes, Luis Muriel og Milan Skriniar, men har også forsterket med en del lovende signeringer.

Gjestene trivdes åpenbart best på hjemmebane forrige sesong og 4-6-9 var bortetallene. Målvakt Viviano og venstreback Dodo er skadet, ingen av dem som startere å regne.

Denne lukter det litt uavgjort av. Fiorentina får uansett ikke full tillit. HU.



11. Milan — Cagliari

Hjemmelaget fikk en lett åpningskamp mot Crotone, da de ble tildelt straffespark og rødt kort til motstanderen etter bare fire minutter. De vant til slutt lett 3-0. Torsdag roterte de mye i laget og vant greit borte mot Shkendija i Europa League-kvalifiseringen.

Vertene er nok i best kampform og har, som de fleste har fått med seg, handlet for over to milliarder kroner i sommer. Og de har handlet godt, som gjør dem til en reell topp tre-kandidat denne sesongen.

Siden sist er spissen Nikola Kalinic signert fra Fiorentina. Unggutten Cutrone har imidlertid levert svært solid på topp og er ventet å få tillit igjen. Nysigneringen Biglia er sammen med playmakeren Bonaventura skadet, tidligere kaptein Montolivo er skadet.

Det er for øvrig meldt om høyt billettsalg foran denne åpningskampen på hjemmebane. Entusiasmen er for alvor tilbake i den rødsvarte delen av Milano.

Gjestene hadde muligheten til å utligne fra straffemerket borte mot Juventus forrige fredag, men bommet og tapte til slutt 3-0. Det har vært en rekke utskiftninger i sommer, men det er vanskelig å si om de er nevneverdig svekket eller styrket.

Øyboerne var soleklart best på hjemmebane forrige sesong og leverte svake 3-2-14 borte. Deiola, Melchiorri og Rafael er skadde.

H.



12. Napoli — Atalanta

Mange holder Napoli som favoritt til å vippe Juventus av pinnen denne sesongen, og Sarris mannskap ser knallsterke ut i sesonginnledningen. De slo Nice greit over to kamper i CL-kvalifiseringen og hadde full kontroll borte mot Hellas Verona i åpningskampen (3-1).

Middelet deres er kontinuitet og det har vertene i bøttevis. Det er den samme førsteelleveren som forrige sesong, som vi ser i år. Høyreback Hysaj ble utvist sist og må stå over i dag, Maggio er en ok erstatter.

Atalanta fortjente langt bedre enn å tape 0-1 hjemme for Roma på åpningsdagen. Laget fra Bergamo har blitt offer for egen suksess i sommer og har mistet nøkkelspillere som Kessié og Conti, men gjør godt arbeid i akademiet og kommer til å ersatte dem med bra spillere. De kommer til Napoli med fulltallig tropp.

Forrige sesong vant de faktisk tilsvarende kamp takket være to scoringer av stopper Mattia Caldara. Det skjer neppe igjen.

Napoli ser virkelig sterke ut denne sesongen og H blir utfallet også her.

Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Rosenborg — Vålerenga HU

2. Molde — Kristiansund BK H

3. Liverpool — Arsenal H

4. Tottenham — Burnley HU

5. Espanyol — CD Leganes H

6. SD Eibar — Athletic Bilbao HU

7. Getafe — Sevilla UB

8. Real Madrid — Valencia H

9. ChievoVerona — Lazio HUB

10. Fiorentina — Sampdoria HU

11. Milan — Cagliari H

12. Napoli — Atalanta H

og 432-rekker:

1. Rosenborg — Vålerenga HU

2. Molde — Kristiansund BK H

3. Liverpool — Arsenal HU

4. Tottenham — Burnley HU

5. Espanyol — CD Leganes H

6. SD Eibar — Athletic Bilbao HUB

7. Getafe — Sevilla HUB

8. Real Madrid — Valencia H

9. ChievoVerona — Lazio HUB

10. Fiorentina — Sampdoria HU

11. Milan — Cagliari H

12. Napoli — Atalanta H