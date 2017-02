Tottenham skal tilbake på vinnersporet

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

1. Tottenham — Middlesbrough

Spurs skuffet mot Sunderland og maktet ikke bedre enn 0-0, deres andre poengdeling på rad etter også ha spilt 2-2 borte mot Manchester City. Hjemme står det imidlertid langt bedre til og de har vunnet sine seks sist ligakamper på White Hart Lane, noe som har forbedret statistikken til knallsterke 9-2-0 totalt. Fem baklengsmål på disse elleve kampene er også mer solid enn de fleste.

Venstreback Danny Rose er ny på skadelisten, der stopperen Jan Vertonghen også befinner seg. Målvakt Hugo Lloris er tilbake etter sykdom.

Middlesbrough begynner å komme faretruende nærme nedrykksstreken og nå skiller bare to poeng ned til Crystal Palace i rød sone. De står med tre poeng fra de siste seks kamper og har ikke vunnet i ligaen siden de slo Swansea 3-0 i midten av desember.

'Boro har gjort det til sitt varemerke å tette igjen på reisefot, noe som har gjort at hele seks av elleve bortekamper har endt uavgjort. 1-6-4 er tallene totalt.

Backen George Friend og midtbanespiller Gaston Ramirez er ute med skader, ellers er Calum Chambers trolig tilbake. Nysigneringen Adlene Guediora er trolig med på benken fra start.

Tottenham er det beste laget med god margin og bør ta sin syve strake hjemmeseier her. H.



2. Hull City — Liverpool

Hull fortsatte fremgangen under Marco Silva da de tok et poeng borte mot Manchester United onsdag, dog med en god mengde flyt og solid målvaktsarbeid. Den portugisiske treneren har løftet laget mange hakk og ny kontrakt ser plutselig ikke så urealistisk ut. Det mest imponerende er den gode defensive strukturen de har og også offensivt ser det langt friskere ut enn før.

Silva har ledet laget i tre forskjellige turneringer i tre hjemmekamper, og alle tre er vunnet. I ligaen ble det 3-1-seier over Bournemouth.

Vertene har signert den gode vingen Kamil Grosicki fra Rennes og midtbanespiller Alfred N'Diaye på lån fra Villarreal, begge er tilgjengelig i dag. Spissen Mbokani er tilbake etter Afrikamesterskapet, hvor Ahmed Elmohamady fortsatt befinner seg.

Liverpool fikk et lite oppsving med Sadio Manés retur og 1-1 mot Chelsea tirsdag, selv om de var heldige som reddet straffespark fra Chelsea sent i kampen. Tapsrekken stoppet, men de har tre poeng på de siste fire ligakampene og en slik form har de ikke råd til lenge.

Senegaleseren Mané starter trolig i dag og endelig er firkløveret Coutinho, Mané, Lallana og Firmino tilbake på banen sammen. Ellers er det nesten fulltallig tropp for the reds.

Bortestatistikken er god med 6-4-2. Motstanden de har tapt for, er lag som Bournemouth og Burnley, lag på nedre halvdel av tabellen. Hull er et slikt lag. I tillegg har Hull begynt å bli langt sikrere defensivt og kommer til å legge seg lavt, en spillestil som passer Liverpool elendig.

Dere skjønner hvor vi vil med dette. Hull har absolutt poengsjanser. H(U)B.



3. Everton — Bournemouth

Vertene havnet bakpå mot Stoke onsdag, men slo tilbake og reddet 1-1 - deres femte kamp på rad uten tap. I denne perioden har de tatt sterke elleve poeng.

Og det er først og fremst hjemme de er solide. De to siste hjemmekamper i ligaen er vunnet med 4-0 over Manchester City og 3-0 over Southampton, noe som har forbedret hjemmestatistikken til 4-4-1.

Midtbaneterrieren Idrissa Gueye returnerer etter Afrikamesterskapet og kan være aktuell i dag. Yannick Bolasie, Muhamed Besic og Dominic Calwert-Lewin er alle ute.

Eddie Howes menn er unektelig inne i en formdal og røk tirsdag 2-0 hjemme for et Crystal Palace-lag uten seier på aldri så lenge. Dermed står Bournemouth med to poeng på de siste fire og gapet ned til nedrykkssonen ble brått mye tettere.

Laget fra sørkysten liker seg klart best på nettopp sørkysten og 2-2-7 er ikke spesielt sterke bortetall. Toppscorer Callum Wilson er ute resten av sesongen med en ny skade. Charlie Daniels er også ute.

Vi gir tillit til et Everton med god form, spesielt på hjemmebane. H.



4. Southampton — West Ham United

The Saints så slitne ut mot Swansea tirsdag og tapte 2-1, deres fjerde tap på de fem siste kampene. Kalenderen har vært uvanlig full for Southampton den siste tiden, med spill i alle cuper og knapt en dag med restitusjon. Så blir spørsmålet om de tre dagene siden tapet i Wales er nok for å komme tilbake på toppnivå.

Hjemmestatistikken er grei med 5-3-3. Stopperkjempen Virgil van Dijk er ute i tre måneder med skade, mens Jay Rodriguez og James Ward-Prowse er friskmeldte. Nysigneringen Manolo Gabbiadini er med i troppen, men stol på meg, han er ikke spesielt god.

The Hammers skulle vise Manchester City hva de var gode for onsdag, men ble ydmyket igjen og tapte hele 0-4 på eget gress. Det etter to strake og sterke seirer for Slaven Bilic' menn.

De vant forrige bortekamp, mot Middlesbrough, men har heller svake 3-2-6 på reisefot denne sesongen. Cheikhou Kouyate er med etter Afrikamesterskapet. Ellers er høyreback Sam Byram tvilsom.

HU.



5. West Bromwich Albion — Stoke City

Vertene fortsetter å imponere denne sesongen og ligger stadig på en åttendeplass, 1-1 ble det mot Middlesbrough på tirsdag. Ny kontrakt er langt på vei sikret og formen er solid med ti poeng på de siste fem kamper. Veien opp til Europa-plassene ser imidlertid noe for lang ut.

Hjemme på the Hawthorns har de vunnet sine to siste kamper, som har forbedret hjemmestatistikken til 6-2-3 totalt. Hjemmelaget må klare seg uten Jonny Evans også i dag. Marc Wilson er signert, men tvilsom. Brendan Galloway det samme.

Interessant å merke seg er det at Tony Pulis har ledet West Bromwich til tre seirer og én uavgjort mot sin gamle arbeidsgiver, Stoke. Kampen i høst endte 1-1 på Britannia.

Stoke tok ledelsen hjemme mot Everton onsdag og maktet ikke holde på den, uavgjort sørget for deres fjerde kamp uten tap og åtte poeng i denne perioden. The Potters har vært hakket vassere på hjemmebane denne sesongen, men vant forrige bortekamp med 1-3 over Sunderland og forbedret statistikken til 3-3-5.

Gjestene må klare seg uten Glen Johnson og Xherdan Shaqiri, allerede er Jon Walters og Geoff Cameron ute. Saido Berahino kan debutere fra start mot klubben har tvang seg vekk fra.

West Brom har unektelig en god statistikk mot Stoke under Tony Pulis og det ligger nok en del personlig prestisje i potten her. Vi backer hjemmelaget, vi! H.



6. Crystal Palace — Sunderland

Kom vendepunktet på Crystal Palaces sesong da de slo Bournemouth 2-0 på bortebane tirsdag. Seieren kom etter fire rake tap og dermed i grevens tid, to poeng skiller opp til Swansea på trygg grunn før runden.

Sam Allardyce har ledet Palace til to tap på hjemmebane, for Swansea og for Everton. Hjemmestatistikken generelt er horrible 2-1-8, det er ligaens svakeste tall.

Lånesigneringen Mamadou Sakho trenger mer kamptrening og starter neppe. Luka Milivojevic ble hentet Deadline Day, han er heller ikke klar, Jeffrey Schlupp og Bakary Sako er begge skadet.

Sunderland var heldige som holdt Tottenham til 0-0 i midtuken, men poenget var like fullt viktig. Formen er dog et nedrykkslag verdig og ingen har plukket færre en Sunderlands to på de siste seks. De var på gang rundt nyttår, men den flyten stoppet.

Nysigneringene Bryan Oviedo og Darron Gibson er klare for debut. Ellers lite nytt på skadefronten.

Ellers har the Black Cats elendige 1-1-9 på reisefot og tre tap på de siste tre bortekampene sine. H.



7. Watford — Burnley

The Hornets stod med syv ligakamper på rad uten seier, før de like greit gikk hen og vant 2-1 borte over Arsenal på tirsdag. Dermed har de fått et visst albuerom med tanke på nedrykksstriden og åtte poeng er en grei margin. Kanskje er salget av Odion Ighalo positivt - han har ikke levert og heller vært en hemsko denne sesongen.

Watford har ikke akkurat spilt festfotball på hjemmebane denne sesongen og står med 4-3-4 på eget gress denne sesongen. Forsvareren Jose Holebas er tilbake er suspensjon. Christian Kabasele og Nordin Amrabat er tvilsomme.

Burnley avgjorde som vanlig sent på eget gress og denne gangen var det Leicester de slo 1-0 på Turf Moor. 28 av 29 poeng er tatt på hjemmebane og det betyr at bortestatistikken er elendige 0-1-9. Det må sies at svært få av tapene har vært store og at de sjeldent blir utspilt, men fire scorede mål på ti kamper er meget for dårlig.

Nysigneringen Robbie Brady er sammen med Ashley Westwood klare for debuter i dag. Steven Defour er ute de kommende par ukene.

Her utelukker vi ikke at Burnley får et sjeldent bortepoeng. HU.



8. Newcastle United — Derby County

Hjemmelaget tok ledelsen to ganger og det burde normalt holde til seier hjemme mot QPR, men defensivt var de ikke påskrudd og 2-2-målet ble sluppet inn helt på tampen av kampen - utvilsomt en massiv nedtur.

De har utviklet denne evnen til å være helt av i enkeltkamper, for så å slå tilbake. Fire poeng skiller ned til Reading på tredjeplass, et Reading-lag som også har en kamp mer spilt, så de har stadig grei kontroll på direkte opprykk. Hjemmestatistikken er 9-1-4.

Toppscorer Dwight Gayle kan returnere etter skade i dag. Jack Colback er tilbake etter sykdom og Mohamed Diame er tilbake etter Afrikamesterskapet.

Derby slo tilbake på imponerende vis da de smadret Ipswich 3-0 i midtukerunden, den andre seier etter en rekke med tre kamper uten seier. Dermed er de tilbake på kvalifiseringsplass for en stakket stund. Bortestatistikken er 6-3-5 totalt denne sesongen.

Spissen David Nugent er trolig med i dag. Nick Blackman og Ikechi Anya er også 100% igjen, mens Will Hughes blir ikke med troppen til Newcastle.

Newcastle tabbet seg ut sist og dermed stiller de nok hakket mer skjerpet i dag. H.



9. Ipswich Town — Reading FC

Som nevnte ble the Tractor Boys ydmyket 3-0 på hjemmebane av Derby og alt tyder på at de blir et lag midt på tabellen denne sesongen. Ti poeng skiller ned til nedrykk. Formen er ikke den beste og de har tatt bare ett poeng fra de siste tre kampene i ligaen.

Vertene er klart best hjemme og har levert godkjente 6-5-4 totalt denne sesongen. Tom Lawrence på midtbanen er tvilsom. Dominic Samuel er signert, men kan ikke møte moderklubben. Fra Cardiff har de lånt Emyr Huws, han er tilgjengelig for debut-

Reading er på sin side virkelig i flytsonen og står med tre trepoengere på rappen, alle over motstandere rundt Ipswich på tabellen. Jaap Stams menn vant forrige bortekamp og har forbedret hjemmestatistikken til 7-1-6.

De tre nysigneringene Jordon Mutch, Reece Oxford og Lewis Grabban er alle tilgjengelige. Joey van den Berg er skadet og Paul McShane trenger nok enda en uke eller to.

Denne virker veldig jevn på papiret, men vi holder faktisk knappen på et topp motivert Reading-lag. UB.

10. Birmingham City — Fulham

Hjemmelaget er i elendig form og har tatt tre poeng på de siste seks kampene i ligaen, alt tyder på at de blir en middelhavsfarer denne sesongen. De to siste er begge tapt og de tapte forrige hjemmekamp, for Reading, noe som forverret statistikken til 6-4-5 på eget gress.

Vi har gått mot Fulham to ganger de siste seks dagene, men begge kamper har de vunnet: 4-1 hjemme over Hull i FA cupen og 2-0 borte over Burton Albion i onsdagens ligakamp er solide triumfer. Solid er også deres bortestatistikk, som lyder 6-5-3 så langt denne sesongen.

Denne fremstår vid åpen. HUB.

11. Cardiff City — Norwich City

Cardiff under Neil Warnock har generelt vært solide og de har klatret med god margin ut av nedrykksstriden, som det nå skiller 13 poeng ned til. Vant 2-0 over Preston i midtuken og det er jo faktisk bare ti poeng opp til opprykkskampen.

Waliserne har vunnet sine tre siste hjemmekamper og dette har forbedret hjemmestatistikken til solide 7-2-6 totalt for Cardiff. Bruno Manga er tilbake fra AFCON, men er skadet. Anthony Pilkington er tilbake etter tre kamper på skadelinjen.

Norwich prøver å karre seg tilbake i opprykksduellen og det går bare middels godt, selv om det for all del skiller bare tre poeng opp kvalifiseringsplass. Formen har vært på bedringens vei i det siste og Alex Neils menn har vunnet tre av de siste fire.

Problemet er at alle disse seirene kommer på hjemmebane. På bortebane har de vært ubrukelige i lang tid nå og de siste åtte bortekamper har gitt to uavgjort og seks tap! Dette har forverret bortestatistikken til 3-3-8.

Nelson Oliveira er tilbake etter tre kampers suspensjon. Deadline day-signeringene Yanic Wildshut og Mitchell Dijks er trolig med. Youssouf Mulumbu er tilbake etter Afrikamesterskapet, Matt Jarvis, Graham Dorrans og Louis Thompson går skadet. Ellers er viktige Robbie Brady solgt.

Cardiff er i knallform og det spesielt på hjemmebane, det gjør at vi gir dem full tillit mot et Norwich som ikke duger på reisefot for tiden. H(U).

12. Blackburn Rovers — Queens Park Rangers

Hjemmelaget så ut til å ta et viktig poeng hjemme mot Leeds i midtuken, men slapp inn på slutten av kampen og tapte 1-2 hjemme. Dermed har de ett poeng på de siste tre kamper og formen fra rundt nyttår er borte.

Hjemmestatistikken er bare grei med 4-5-6. Dette blir deres tredje strake hjemmekamp, de to foregående har endt med ett poeng til sammen. Marvin Emnes er igjen signert på lån og kan spille i dag.

QPR spilte en god kamp mot Newcastle borte i midtuken, men fikk mye hjelp med et selvmål som reddet 2-2 helt på slutten av kampen. De ligger midt på tabellen med ni poeng ned til streken og ligger an til å avslutte på en av de betydningsløse posisjonene.

Borteformen til Ian Holloways menn er svært solid og de har kapret syv poeng på de siste tre bortekamper. Det har forbedret bortestatistikken til 5-3-6 totalt. Matt Smith og Ravel Morrison er hentet inn deadline day, begge er med i troppen.

Blackburn er desperate og trolig hakket mer motiverte i denne kampen, som fremstår åpen - H(U)B.



