Tottenham skal være klink på søndagskupongen

Søndagens tippekupong består av Premier League-kampen mellom Tottenham og Newcastle, det er seks kamper fra Eliteserien og den avsluttes med fem kamper fra OBOS-ligaen. Bonuspotten er voksende og på ca 2,4 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Tottenham - Newcastle

Tottenham lå lenge under 0-1 i seriepremieren hjemme mot Aston Villa på Tottenham Hotspur stadium, men scoret tre mål det siste drøye kvarteret og vant tilslutt 3-1.Fikk med seg ett poeng borte mot Manchester City forrige lørdag, men det kan kun betegnes som et ran. Tottenham ble fullstendig overkjørt og det må ha vært et tankekors for Pochettini at Tottenham var så underlegne. Men poengmessig har jo Tottenham fått en strålende start. Endte på 4. plass forrige sesong og var som kjent også i Champions League-finalen i vår. 12-2-5 hjemme i fjorårssesongen.

Newcastle ser aldeles ikke bra ut og de har tatt begge sine åpningskamper. Gjorde forsåvidt en grei åpningskamp hjemme mot Arsenal til tross for 0-1 tap. Men var helt sjanseløse borte mot nyopprykkede Norwich sist lørdag og tapte fortjent 1-3. Mon tro hvor lenge Steve Bruce blir sittende som manager. Svake 4-8-7 på bortebane forrige sesong.

1-0 seier til Tottenham i tilsvarende oppgjør de to foregående sesongene. Dette kan ikke bli annet enn hjemmeseier. H.

2. Strømsgodset - Sarpsborg 08

Etter en oppløftende hjemmekamp mot Vålerenga og 3-2 seier, landet Godset med et brak borte mot Viking forrige søndag. 0-4 ble sifrene og krisen fortsetter i Drammen. 12 serierunder før slutt ligger laget fortsatt sist med sine fattige 13 poeng og har fem poeng opp til sikker plass. De har dog vært forbedret hjemme på Marienlyst i det siste og søndagens hjemmekamp er så til de grader en sekspoengskamp. Muhamed Keita måtte stå over bortekampen mot Viking, men er klar igjen til denne skjebnekampen.

Sarpsborg 08 spilte sin niende uavgjorte for sesongen da laget ikke klarte å holde på sin 1-0 ledelse hjemme mot høytflyvende Bodø/Glimt mandag kveld. Ulrik Saltnes ga Glimt en fortjent utligning snaue ti minutter før slutt. Har fortsatt tilgode å vinne på bortebane denne sesongen (0-4-5). Og er i tillegg uten seier på sine åtte siste seriekamper. Amin Askar og spissreserve Steffen Lie Skålevik er begge tilbake etter karantene.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende i Drammen. Kupongens sikreste helgardering. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Brann - Tromsø

Det murres i Bergen etter det som må betegnes som en skuffende sesong. Stod riktignok med 3-3-0 på de seks siste seriekampene før forrige helgs bortekamp mot Mjøndalen. Men har i samme periode blitt utslått av cupen og Europa League og gjorde en meget svak bortekamp mot Mjøndalen søndag og tapte fortjent 1-2. Ligger på 5. plass og har ikke mer enn fem poeng opp til Odd på bronseplass. 4-3-2 og 9-7 i målforskjell på Brann stadion hittil, forteller at det ikke har florert med underholdene hjemmekamper denne sesongen. Lars Arne Nilsen har stort sett skadefritt mannskap, men Fredrik Haugen usikker.

Tromsø kjemper på i bunnen og ligger på kvalikplassen når det står igjen 12 serierunder. Har kun maktet to poeng i de to siste hjemmekampene mot hhv Mjøndalen og Lillestrøm og mellom disse ble det 2-5 tap borte mot Rosenborg. De to foregående bortekampene har også endt stygt. 1-5 tap mot Haugesund og 0-4 tap mot Lillestrøm. Totalt 2-1-6 på ni spilte bortekamper. Runar Espejord er i full trening igjen og kan være aktuell. Lasse Nilsen er ute med skade som han pådro seg mot Lillestrøm.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende i Bergen. Selv om Brann ikke har imponert voldsomt på hjemmebane denne sesongen, er det vanskelig å se at Tromsø tar alle poengene. Vi tar dog med en godt betalt U. HU.

4. FK Haugesund - Lillestrøm

Haugesund har all ære av sin innsats i Europa League-kvaliken og tapte altså kun 0-1 sammenlagt mot PSV i den tredje kvalifiseringsrunden. Sist søndag tok laget en overraskende og sterk borteseier mot Vålerenga. Det sendte laget opp op 8. plass på tabellen med 24 poeng, men fortsatt er det kun seks poeng ned til Tromsø på kvalifiseringsplassen. Normalt hjemmesterke Haugesund står faktisk med kun to hjemmeseire på ni hjemmekamper denne sesongen (2-4-3). Jostein Grindhaug skal ikke ha nye skader eller karantener i sitt mannskap.

Lillestrøm fikk med seg et meget viktig bortepoeng mot Tromsø sist helg (1-1) og står med totalt 22 poeng. Det betyr at det er fire poeng ned til Tromsø på kvalikplassen. Er dog klart best hjemme på Åråsen og 16 av totalt 22 poeng er tatt der. Kun en seier borte hittil (1-3-5). Daniel Gustafsson er fortsatt ute med skade.

Fire strake poengdelinger i de fire siste tilsvarende på Haugesund stadion. Den statistikken er verd å ta litt hensyn til. HU.

5. Kristiansund - Mjøndalen

Etter en flott åpning på sesongen, har Kristiansund slitt med formen den siste tiden. Kun en seier på ni siste seriekampene, gjør at Christian Michelsens hardtarbeidende mannskap har en viss føling med nedrykksstriden. Står med totalt 23 poeng og har fem poeng ned til Tromsø på kvalikplassen. røk 1-2 mot topplaget Bodø/Glimt i forrige hjemmekamp, men har likevel klart godkjente 4-2-2 hjemme. Amahl Pellegrino er hentet fra Strømsgodset og kan være aktuell direkte. Flamur Kastrati skal også være spilleklar igjen etter noen kampers fravær.

Mjøndalen tok en sterk og fortjent 2-1 seier hjemme mot Brann sist søndag og kom seg dermed opp på sikker plass. Står med 20 poeng, men har altså ikke mer enn to poeng ned til Tromsø på kvalifiseringsplassen. Men viser fin form om dagen og står med kun ett tap på de sju siste seriekampene (2-4-1). Briljerer dog sjelden på bortebane og står med kun en borteseier hittil (1-4-4). Stian Aasmundsen scoret 1-0 målet mot Brann sist søndag, men pådro seg samtidig sitt fjerde gule kort i den kampen og må følgelig sone karantene. På den annen side er Joachim Solberg Olsen tilbake etter å ha sonet karantene mot Brann.

Det skal være bra sjanse for hjemmesterke Kristiansund dette. H.

6. Molde - Odd

Molde er som kjent inne i et meget tøft kampprogram for tiden, med tanke på at laget er med i Europa League-kvalifiseringen. Skaffet seg selv et godt utgangspunkt foran hjemmereturen mot Partizan Beograd med 1-2 tap i Serbia torsdag kveld. Returen spilles førstkommende torsdag. Sterk 3-2 seier borte mot Ranheim sist søndag og siden Bodø/Glimt kun fikk med seg ett poeng fra Sarpsborg, tok Molde tilbake serieledelsen. Knallsterke 7-1-0 hjemme på Aker Stadion og Molde skal også ha sju av sine tolv siste seriekamper hjemme i Rosenes by. I og med at Molde spiller Europa League-playoff, er det sannsynlig at Erling Moe kommer til å rotere på sitt lag.

Odd har levert omtrent like sterkt hjemme (8-2-0) som Molde, men også denne sesongen sliter Fagermos lag på reise. Kun to seire er det blitt på åtte bortekamper (2-4-4) og skal Odd melde seg på i gullkampen igjen, må de vinne denne søndag kveld. Formen er dog litt mer på det jevne for tiden, kun to seire på de seks siste seriekampene (2-3-1). Viktige Fredrik Semb soner karantene for gule kort, mens Fredrik Oldrup Jensen er høyst usikker også til denne kampen (var heller ikke med mot Rosenborg sist lørdag).

Dog er det verd å merke seg at Odd vant 1-0 på Aker stadion forrige sesong og de vant her i 2015-sesongen. Med svært viktige Fredrik Semb ute med karantene og mer enn tvilsomt om Fredrik Oldrup Jensen rekker kampen, skal dette være klar fordel meget hjemmesterke Molde.

7. Viking - Ranheim

Etter kun to poeng på seks kamper, var Viking i ferd med å bli innblandet i nedrykkstriden. Men Bjarne Berntsens gutter har slått tilbake med to strake hjemmeseire og avansert til 7. plass med 25 poeng. Dermed er avstanden ned til Tromsø på kvalifiseringsplass på sju poeng. Har jevnt over levert solid hjemme på SRBank Arena og står med 5-2-2 totalt. Runar Hove er tilbake etter karantene, ellers er det ingen andre endringer for Viking.

Det ser slett ikke like bra ut for Ranheim. 2-3 tapet hjemme for Molde var lagets fjerde tap på de fem siste serierundene og kun målforskjellen holder laget over kvalifiseringsplassen. Står med 3-2-4 totalt på bortebane og vant 1-0 mot haugesund sist de var i Rogaland for 14 dager siden. Eirik Dønnum returnerer etter karantene, så får vi om trener Svein Maalen gir spilletid til innlånte Mushaga Bakenga.

Viking har sett klart forbedret ut i det siste og spiller altså sin tredje strake hjemmekamp søndag og det skal være gode sjanser for at det også blir den tredje strake hjemmeseieren. H.

8. Jerv - Skeid

De fem siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra OBOS-ligaen. Her var det som kjent midtukerunde og det gjenstår nå 11 serierunder her.

Jerv kom tidlig under 0-2 i sin hjemmekamp mot KFUM Oslo, men etter en sterk andreomgang sikret Grimstad-laget seg ett poeng. Ligger på 11. plass med 23 poeng og har fortsatt åtte poeng ned til Strømmen på kvalifiseringsplassen. Er seige på hjemmebane og står med kun ett tap i Grimstad (3-5-1).

Etter at Skeid ble det første laget som tapte mot den desiderte tabelljumboen Tromsdalen tredje sist, har Tom Nordlies gutter hevet seg og klart hjemmepoeng mot topplagene Sandefjord og Start i sine to siste seriekamper. Men Skeid er uansett veldig involvert i nedrykksstriden og har kun ett poeng ned til Strømmen på kvalikplassen og kun to poeng ned til Notodden på direkte nedrykk. Det skyldes mest at laget underpresterer på bortebane. 1-2-6 er svake tall.

Jerv spiller veldig mye uavgjort i Grimstad, men de har altså kun ett hjemmetap. HU.

9. KFUM Oslo - Ullensaker/Kisa

Nyopprykkede KFUM holder koken imponerende bra, selv om de "kun" har maktet ett poeng i bortekampene mot moderat plasserte HamKam (4-4) og Jerv (2-2) i sine to siste bortekamper. Ledet begge de kampene underveis, men makter ikke å stå helt hjem. Ligger uansett på en sterk 4. plass med 32 poeng og har to poeng ned til Kongsvinger på 7. plass. Sterke 7-0-2 hjemme i Oslo.

Sesongens kanskje største skuffelse har vært Ullensaker/Kisa. Mange spådde laget som en outsider i opprykkskampen før seriestart, men med kun 24 poeng hittil, er det seks poeng opp til Sogndal på den siste playoffplassen. Hele 20 av lagets 24 poeng er tatt hjemme på Jessheim, det forteller hvorfor laget ikke er høyere. Kun fire poeng er tatt på ni bortekamper, det betyr at sju av bortekampene er tapt.

Bortesvake Ullensaker/Kisa klarer maks ett poeng? HU.

10. Nest-Sotra - Sandefjord

Steffen Landro fortsette å gjøre en imponerende jobb med Nest-Sotra. Fulgte opp 3-0 seieren hjemme mot Kongsvinger, med en sterk 3-2 seier borte mot nedrykkstruede Notodden onsdag. Er blant formlagene i OBOS-ligaen og står med kun ett tap på sine ti siste seriekamper (5-4-1). Det tapet kom borte mot serieleder Aalesund. Har avansert til 8. plass nå og er kun to poeng bak Sogndal på siste playoffplass (6. plass). Meget solide 6-2-2 hjemme på Ågotnes.

Sandefjord tok sin sjuende hjemmeseier for sesongen da de slo Raufoss 1-0 hjemme onsdag kveld. Det var den femte 1-0 seieren faktisk og målforskjellen på ti spilte hjemmekamper er spesielle 7-2-1. Tok tilbake andreplassen på tabellen med den seieren, all den tid Start kun fikk med seg ett poeng fra sin bortekamp mot Skeid. Solide 5-3-1 på bortebane.

Hjemmelaget er i kalasform og kan vinne denne. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

11. Raufoss - Start

Nyopprykkede Raufoss har i likhet med KFUM Oslo klart seg meget bra etter opprykket fra PostNord. Måtte riktignok gi tapt 0-1 borte mot topplaget Sandefjord onsdag, men er fortsatt på en flott 5. plass med sine 31 poeng. 5-1-3 på ni spilte hjemmekamper der målforskjellen er 20-20, så det er ikke kjedelig å se Raufoss hjemme. Men har faktisk fire av sine fem siste seriekamper nå.

Start er sammen med Aalesund det største formlaget i OBOS-ligaen. Sterke 6-2-0 på de åtte siste seriekampene, men måtte nøye seg med 1-1 borte mot Skeid torsdag kveld. Falt dermed tilbake på 3. plass, men har kun to poeng opp til Sandefjord på direkte opprykk. Totalt 5-2-2 på bortebane, men 3-2-0 på de fem siste bortekampene.

Det er ikke utenkelig at Raufoss kan slå godtgående Start, men utgangstipset går til Sørlandslaget. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Sogndal - Kongsvinger

Sogndal henger med i playoffkampen til tross for at de har solgt nøkkelspilleren Martin Ramsland og Sigurd Haugen nå i sommer. Måtte tåle 2-3 tap hjemme for Aalesund sist helg, men har ellers tatt ti poeng på de fem siste seriekampene. Seiersmålet borte mot Tromsdalen onsdag kom først i siste spilleminutt. Holder sjetteplassen og den siste playoffplassen med bedre målforskjell enn Kongsvinger, men har samtidig kun to poeng opp til KFUM Oslo på 4. plass. Godkjente 6-1-3 hjemme på Fosshaugane.

Etter en meget svak periode med fire tap på fem kamper, vant endelig Kongsvinger en kamp igjen onsdag. Adem Güven scoret alle tre målene for laget i 3-2 seieren hjemme mot Strømmen. Jakter playoffplass og er kun målforskjellen bak Sogndal og kun to poeng skiller opp til KFUM Oslo på 4. plass. Men i likhet med fjorårssesongen sliter glåmdølene på bortebane. Svake 2-1-6 hittil denne sesongen.

Det endte 4-1 i tilsvarende oppgjør på Fosshaugane forrige sesong og Sogndal har jevnt over vært sterke hjemme denne sesongen. Kongsvinger presterer meget svakt på bortebane. H.

96-rekker:

1. Tottenham — Newcastle H

2. Strømsgodset — Sarpsborg 08 U

3. Brann — Tromsø HU

4. Haugesund — Lillestrøm HU

5. Kristiansund BK — Mjøndalen H

6. Molde — Odd H

7. Viking — Ranheim H

8. Jerv — Skeid HU

9. KFUM Oslo — Ullensaker/Kisa HU

10. Nest-Sotra — Sandefjord Fotball HUB

11. Raufoss — Start UB

12. Sogndal — Kongsvinger IL H

