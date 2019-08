Trabzonspor og Sørloth avgjør på hjemmebane

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er returkampene i 3. kvalifiseringsrunde som er hovedfokus på torsdagens langoddsprogram. Det er hele 30 kamper på menyen og både Molde og Haugesund er i askjon. Molde har et strålende utgangspunkt etter 3-0 hjemme sist torsdag, mens det er bratt oppoverbakke for Haugesund ettersom de tapte 0-1 hjemme mot PSV. Til tross for at det er så mange kamper, er det dessverre ikke så veldig mange fristende spill.

Trabzonspor – Sparta Praha 1,72 – 3,55 – 3,65 H (spillestopp kl. 1925)

I den første kampen i Praha dominerte Sparta de første 80 minuttene. Tsjekkerne var det beste laget. De spilte seg frem til mange sjanser, og de scoret to mål, men de siste ti minuttene av kampen ble et mareritt for Sparta.

Tsjekkerne gjorde flere defensive tabber, og Trabzonspor scoret to mål på tampen av kampen.

Alexander Sørloth, som er på et to års langt utlån til Tyrkia fra Premier League-klubben Crystal Palace, ble den store helten i debutkampen sin for tyrkerne.

Den norske 23-åringen ble byttet inn til pause og scoret det viktige 2-2-målet etter 89 minutter.

Før Sørloths scoring hadde Nhamoinesu Costa og Guelor Kanga sendt Sparta Praha opp i 2–0. Caleb Ekuban reduserte til 1–2 med seks minutter igjen, før Sørloth utlignet med minuttet igjen av oppgjøret.

Ekuban fant Sørloth på 17 meter. Nordmannen vendte opp, avanserte inn i feltet og skjøt hardt i nettaket.

Dermed har Sørloths nye klubb fått et bra utgangspunkt før returoppgjøret.

Sparta virker veldig sterke offensivt denne sesongen. De skaper mange målsjanser, spesielt midtbanespilleren Kanga er farlig og i kjempeform. Også talentfulle Hlozek er en spennende spiller.

Problemet hos Sparta offensivt er at spissen Tetteh har sitt med effektiviteten, og Kozak er heller ikke i form. Det er likevel defensivt de har hatt størst problemer. De har ikke funnet den rette kombinasjonen i midtforsvaret, og Stetina har slitt på høyrebacken. De skal få kjørt seg mot et hjemmesterkt Trabzonspor-lag.

Sparta må vinne i Tyrkia hvis de skal ta seg videre i Europa League, eller de må iallfall score to mål for å skaffe ekstraomganger. Det betyr at de må fremover på banen.

Jeg tviler på at Trabzonspor vil gå for 0–0 foran sitt fanatiske hjemmepublikum. De vil gå for seier på hjemmebane. Jeg tror Trabzonspor vil dominere kampen foran egne fans, og vinne greit i Tyrkia.

Viktoria Plzen – Royal Antwerp FC 1,70 – 3,40 – 3,95 H (spillestopp kl. 1955)

Plzen hadde fortjent bedre i den første kampen, men det tsjekkiske laget klarte ikke å score. Dermed tapte de 1–0 mot Royal Antwerp FC i Belgia.

De bør være i stand til å slå tilbake på hjemmebane foran sine egne fans, men det blir ikke enkelt. Siden de ikke klarte å score på bortebane må de helst unngå baklengsmål. Dermed må de være forsiktige når de angriper.

Plzen røk ut av Champions League-kvaliken etter å ha tapt mot Olympiakos, men tsjekkerne har nå muligheten til å revansjere seg.

De har hatt en dårlig oppladning til denne kampen. Plzen tapte nemlig 0–2 mot Slovacko i helgen. Selv om de hadde ballen mest, så klarte de ikke å omgjøre sjansene til scoringer.

Forsvarsspilleren Hubnik er fortsatt ute. Han har vært skadet siden starten av sesongen. Plzen mangler også Cermak og de langtidsskadde angriperne Beaguel og Ekpai.

Antwerp kan være særdeles fornøyd med 1-0-seieren i den første kampen, siden de vant en kamp de var underlegen spillemessig. En scoring av Rodrigues i de 29. minutt ble avgjørende.

I likhet med Plzen tapte også Antwerp i helgen. De tapte 1–2 på bortebane mot Charleroi, men de var uheldig som ikke fikk ett poeng. Charleroi var det beste laget, og de fortjente tre poeng, men seiersmålet kom i det 90. minutt.

Antwerp står med to seire og ett tap så langt i Jupiler League, så de har fått en brukbar start.

Gjestene mangler nysignerte Pius, i tillegg er heller ikke Opare tilgjengelig. Han har vært ute siden starten av sesongen. Midtbanespilleren Nazaryna er også usikker.

Plzen er det beste laget. Nå skal de spille foran egne fans, og da mener jeg de bør ha en god mulighet til å slå Antwerpen. Tsjekkerne har også betydelig mer erfaring fra denne typen kamper enn belgierne, og det kan bli avgjørende. 1,70 i odds på hjemmelaget funker i en dobbel.

Torsdagens Europa League-dobbel er Trabzonspor + Viktoria Plzen. Denne kombinasjonen gir flotte 2,92 i odds. Spillestopp kl. 1925.

