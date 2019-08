Tre norske lag skal i aksjon på midtukekupongen

Vi har kommet frem til en ny midtukekupong. Denne gangen spilles kampene onsdag og torsdag. Hele kupongen dreier seg om kvalifisering til Champions League, og den litt mindre gjeve Europa League. De fire første kampene er hentet fra Champions League kvalikens tredje runde, mens kupongens åtte nederste kamper er fra Europa League kvaliken. Også her dreier det seg om runde tre. Mange veldig ukjente lag er i aksjon, og det burde bli bra penger å hente, til de som er dyktige og heldige nok i sin premiejakt. Innleveringsfristen er på 19:40, og bonuspotten er på 380 000 kroner.

NB! Førstepremiepotten i Vikinglotto er på 83 millioner kroner i kveld. Lever kupongen her!

1. NK Maribor – Rosenborg

Rosenborg tar turen til Slovenia i kupongens åpningskamp. Det er tredje runde i kvalifiseringen til årets pengestinne Champions League det dreier seg om.

Maribor som var overlegne seriemestere i fjorårets liga i Slovenia, har kommet svakt ut av startblokkene denne sesongen. Etter fire spilte runder har laget ennå til gode å vinne. Et tap og tre uavgjorte, gjør sitt til at Maribor ligger nest sist av de 10 lagene, etter de nevnte fire første serierundene. Forrige runde slo dem ut AIK, men det var hell inn i bildet her. Dem lå under i ekstraomgangene, men klarte utrolig nok å snu det til sin fordel. Heldig og dyktig der altså. Det skal og nevnes at Maribor vet å vinne disse kampene ute i Europa. I 17/ 18-sesongen var faktisk laget i Champions League. Her ble dem naturligvis et nummer for små da dem møtte lag som Liverpool og Sevilla i gruppespillet.

Det er et Rosenborg i stor fremgang Eirik Horneland tar med seg ned til Slovenia. RBK slo ut Bate Borisov i runde to, og bør ha en grei sjanse i dette oppgjøret, i iallfall over to kamper. Det som var imponerende mot Bate, var at vi synes RBK var best. Rett og slett det klart beste laget. Vi ble imponert av det trønderne presterte. Rosenborg spilte 1-1 borte mot Sarpsborg i siste kamp i vår egen Eliteserie, og har klatret på tabellen jevnt og trutt etter en marerittstart på sesongen. På overgangsmarkedet har det ikke skjedd mye på kontoret i Trondheim. Vi tror nok det vil komme noe kjøp og salg fremover, men enn så lenge er det veldig stille hos Bjørnebye og co.

Vi tror det blir jevnt. Trolig et forsiktig RBK i dette første av to oppgjør mot Maribor. Men trønderne er så gode at vi tror de kan få med seg et fint resultat. Vi åpner kupongen med to tegn. HU



2. Istanbul Basaksehir – Olympiakos

Olympiakos tar turen fra Hellas til Tyrkia og kamp i Istanbul i kupongens andre kamp.



Istanbul endte på andre plass sist sesong i den tyrkiske ligaen. Det var to små poeng opp til Galatasaray som ble kronet seriemestere i Tyrkia. Den tyrkiske ligaen starter ikke før 17. august. Istanbul har bare vunnet en av fem spilte treningskamper i sommer, dog mot tøff motstand (blant annet tap mot Borussia MG og Ajax)

Olympiakos endte i likhet med hjemmelaget på andre plass sist sesong i sin hjemlige serie. Det manglet fem poeng opp til Paok som vant ligaen i Hellas.

Olympiakos slo Viktoria Plzen i andre kvalikrunde. Ligaen i Hellas starter 24. august, og Olympiakos har vært ute i mange treningskamper i sommer. Sju kamper har gitt fine 2-5-0 som resultat. Blant annet 3-0 hjemme over Nottingham Forest duger bra.



Vi tror på hjemmeseier her. Det er vanskelig å spille borte i Tyrkia, og Olympiakos er bedre på eget gress, enn ute på tur. H



3. Basel – LASK Linz

LASK tar turen fra Linz i Østerrike til bortekamp mot Basel i Sveits i kamp tre på kupongen.



Basel er et meget bra lag. Slo ut sterke PSV fra Nederland i runde to av denne kvaliken. Laget endte på en fin andre plass i Sveits sist sesong, dog hele 20 poeng etter ligamesteren fra Young Boys. Så langt i årets serie, som har rukket tre runder, har det blitt to seire og et tap.



LASK Linz endte i likhet med sin motstander i denne kampen, på en andre plass sist sesong i sin hjemlige serie. Salzburg ble seriemestere i Østerrike, og LASK var 12 poeng etter topplaget. Denne sesongen er det spilt to runder, og laget har vunnet begge, uten å slippe inn mål.



Vi tror Basel er best av disse to. Spiller også på eget gress. Vi spiller bare et tegn her. H



4. CFR Cluj – Celtic

Celtic reiser fra de britiske øyer ned til Romania i kamp fire på kupongen.



Cluj ble kronet seriemestere i Romania sist sesong, og var i kraft av det klar for mesterligakvalik. Laget har også kommet fint i gang denne sesongen. Det er rukket å spille fire runder i den rumenske serien, og Cluj har startet med tre seire samt en uavgjort kamp. I runde to av kvaliken, slo Cluj ut Maccabi fra Tel Aviv.



Celtic var overlegne seriemestere i Skottland sist sesong, med ni poeng ned til Rangers på andre plass. Starten på årets serie tyder på en ny fin sesong. St, Johnstone ble slått hele 7-0 i serieåpningen sist helg. I denne kvaliken har Celtic slått ut Calju fra Estland i runde to. Celtic har bred erfaring fra spill i Europa. Får det dog tøft her i den første delen av denne tredje kvalikrunden.



Vi dekker fult ut på det store spillet. UB (HUB på 432 rekker spillet)



5. Molde – Aris Thessaloniki

Kamp fem bringer oss over til Europa League. Også her dreier det seg om kvalikrunde tre.



Molde får besøk fra Hellas i form av Aris Thessaloniki. Molde er i flott form. Topper vår egen Eliteserien, og er i våre øyne favoritter til å ta hjem gullet her på berget. Siste kamp ga fine 2-0 borte mot Viking i Stavanger. Nest sist 2-1 seier hjemme mot Sarpsborg 08. I andre runde av denne kvaliken snudde Molde et uavgjort resultat hjemme mot.Cukaricki til seier i bortekampen i Beograd i Serbia med et fint 3-1 resultat der nede.

Aris endte ikke bedre enn på en femteplass i serien i Hellas sist sesong. Fikk allikevel sjansen i Europa League-kvalifiseringen. Det var et hav (31 poeng) opp til tabelltopp for Aris. I runde to ble meget svake AEL Limassol fra Kypros slått. I oppkjøringen i sommer har Aris tapt tre av fire spilte, til dels med klare sifre. (0-3 både mot Gent og PSV).

Molde bør ha en fin sjanse i denne kampen, da dagens motstander ikke virkelig til å være spesielt sterke. Vi bruker et tegn på det lille, og to på 432 rekker spillet. H (HU på 432 rekker spillet)



6. Haugesund – PSV Eindhoven

Ny kamp med et norsk lag involvert, når Haugesund får fint besøk fra den hollandske ligaen, i kraft av PSV Eindhoven.



Haugesund har imponert her hjemme de to siste årene. Endte på en overraskende, men ikke mindre flott fjerdeplass sist sesong. Denne sesongen ligger laget på plass åtte. Bra det, men trolig ikke bra nok til at et nytt Europa-eventyr blir utgangen, når fasiten skrives her hjemme senere i høst. I runde to slo Haugesund ut gode Sturm Graz fra Østerrike etter seier 2-0 hjemme, og et knepent tap med 1-2 borte. Dette var ordentlig sterkt og det var svært gledelig. I vår egen Eliteserie endte siste kamp med 1-1 borte på Nadderud mot Stabæk. Et godt resultat når du tenker på den lange reisen til Østerrike før det oppgjøret.



PSV endte som nummer to, tre poeng etter seriemesterne fra Ajax sist sesong i Nederland. Tenk hva Ajax presterte i fjorårets Champions League, og PSV pustet Ajax til tider litt i nakken. Det sier mye om dette PSV-laget. Denne sesongen har laget spilt 1-1 borte mot Twente i årets første kamp. PSV tapte for Basel i kvaliken til Champions League i runde to, og går derfor inn i kvaliken til Europa League i denne runden. Det er mye regler rundt de to turneringene i Europa, ikke minst i kvalikspillet.



Dette blir tøft for Haugesund. Vi tror dog det blir jevnt i dette oppgjøret på Haugesund Stadion, selv om de i dag møter et svært godt fotballag. Vi håper på et aldri så lite fotballmirakel fra Jostein Grindhug og hans menn. UB



7. Brøndby – Sporting Braga

Danske Brøndby får besøk av Sporting Braga fra Portugal i kupongens kamp sju.



Brøndby endte som nummer fire i den danske serien i fjorårssesongen. Hele 30 poeng skilte opp til FC København som vant ligaen i Danmark. I årets serie startet Brøndby med to seire og en uavgjort, før sesongens første tap kom i runde fire med skuffende 1-2 hjemme mot Horsens. I andre runde av denne kvaliken sendte Brøndby polske Lechia ut av turneringen.



Sporting Braga holder til i den portugisiske ligaen. Endte som nummer fire i sesongen i fjor. Det var 20 poeng opp til seriemesterne fra Benfica. Serien i Portugal har ikke startet ennå, og Braga har spilt sju kamper i sommerens oppkjøring. Bare en av disse sju er tapt (mot franske Lille) Blant seirene er 2-1 mot engelske Millwall fra Championship på The Den i London bra.



Trolig jevnt her. Vi heller ørlite mot det danske laget. HU (HUB på 432 rekker spillet)



8. FC Midtjylland – Rangers

Rangers tar den korte turen fra Glasgow til møtet med danske Midtjylland i kamp åtte.

Ny kamp med dansk involvering. Denne gangen er det Midtjylland som skal i ilden. Laget endte som nummer to sist sesong, 11 poeng etter FC København. Denne sesongen har laget både vært dyktige, og hatt litt stang inn. Det er rukket fire runder i den danske serien, og Midtjylland har vunnet fire strake, alle med et måls overvekt.



Rangers er tilbake i den skotske toppfotballen, etter alt kaoset rundt økonomien i klubben, som endte med en nedflytting i divisjonssystemet i Skottland en del år tilbake i tiden. Endte sesongen i fjor i den skotske Premier League på andre plass ni poeng etter Celtic. I serieåpningen sist helg vant Rangers borte med 2-1 mot Kilmarnock. I andre runde i denne turneringen slo Rangers ut lille Niederkorn fra Luxembourg.



To bra lag møtes. Litt enten eller for det danske laget føler vi, og prøver HB.



9. Sparta Praha – Trabzonspor

Sparta fra Praha i Tsjekkia, ønsker tyrkiske Trabzonspor velkommen i kamp ni på kupongen.



Sparta endte på en tredjeplass i den tsjekkiske ligaen sist sesong. Det var 17 poeng opp til byrival Slavia som vant ligaen i Tsjekkia. I år har Sparta startet greit, men ikke mer. De fire første har gitt 2-1-1 som resultat.



Trabzonspor endte sist sesong på en fjerde plass i Tyrkia. Det var meget jevnt, og laget var bare seks små poeng etter ligamestrene fra Galatasaray. Det har ikke vært seriestart ennå i Tyrkia, og Trabzonspor har spilt fire oppkjøringskamper i sommer. Alle har endt uavgjort mot bra motstand. Blant motstanderne nevnes Verona, Parma og Hoffenheim.



Vi prøver bare et tegn her. Tyrkiske lag er som regel vesentlig bedre på eget gress. H



10. Thun – Spartak Moskva

Sveitsiske Thun er vertskap, når Sparta tar turen fra Moskva i kamp nummer ti på kupongen.



Thun kvalifiserte seg til denne kvaliken gjennom sin fjerde plass i Sveits sist sesong. Det var dog et hav opp til seriemester Young Boys (45! Poeng) på 36 kamper. I år har laget slitt i innledningen i sin hjemlige serie. Laget har ikke vunnet på de første tre, og har bokført 0-2-1 på disse første kampene.



Sparta Moskva endte på femte plass i Russland sist sesong. Det var en margin på 15 poeng opp til tabelltopp, hvor Zenit ble mestere. I likhet med hjemmelaget har også Sparta slitt litt i innledningen av årets sesong. Det er rukket fire runder, og Sparta står med moderate 1-2-1.



To lag som begge har slitt litt i sine egne serier denne sesongen. Vi tror det blir jevnt og bruker alle tre tegnene. HUB



11. FC Vaduz – Eintracht Frankfurt

Lille Vaduz fra Liechtenstein får fint besøk når Bundesliga laget Eintracht Frankfurt kommer på besøk



Vaduz fra lille Liechtenstein spiller til daglig på nivå to i den sveitsiske seriefotballen. Laget er ikke bra nok til å spille på det øverste nivået, og ligger midt på tabellen på andre nivå.



Eintracht endte på plass sju i Bundesliga sist sesong. Det var siste plassen som ga mulighet til spill i Europa. Laget endte solide 24 poeng etter vinneren Bayern München Laget slo ut Flora fra Estland i runde to. Bundesliga denne sesongen har ennå ikke startet.



Her bør og skal det være meget stor klasseforskjell. En klokkeklar B.



12. Luzern – Espanyol

Kupongens avsluttende kamp spilles i Luzern i Sveits, hvor spanske Espanyol er det gjestende laget.



Luzern er et middels bra lag, men heller ikke mer. Endte siste sesong på femte plass i den sveitsiske ligaen. Det var enorme 45! poeng opp til vinneren Young Boys. Denne sesongen har startet omtrent som den forrige sluttet. Etter de tre første serierundene, ligger Luzern på femte plass med 1-1-1 som resultat. Laget slo Klaksvik fra Færøyene i runde to av denne kvaliken.



Espanyol ankommer Sveits med en flott sjuende plass i spanske La Liga fra forrige sesong. Det var den siste plassen når det gjelder spill i Europa som dermed ble kapret. La Liga har ennå ikke sparket i gang denne sesongen. I runde to slo Espanyol ut Stjarnan fra Island. I de tre oppkjøringskampene denne sommeren har Espanyol slått blant annet Lens, og spilt 2-2 mot engelske Sheffield Wednesday.



Vi mener det bør være forskjell på Sveits og Spania. Selv om vi ikke tror Luzern blir noen kasteball, mot et muligens noe forsiktig Espanyol i denne bortekampen, avslutter vi kupongen med en B.

96-rekkeren:

1. Maribor - Rosenbrog HU

2. Istanbul Basaksehir – Olympiakos H

3. Basen LASK Linz H

4. CRF Cluj - Celtic UB

5. Molde - Aris Thessaloniki H

6. Haugesund - PSV UB

7. Brøndby - Sporting Braga HU

8. Midtjylland - Rangers HB

9. Sparta Praha - Trabzonspor H

10. Thun - Spartak Moskva HUB

11. FC Vaduz - Frankfurt B

12. Luzern - Espanyol B



432-rekkeren:

1. Maribor - Rosenbrog HU

2. Istanbul Basaksehir – Olympiakos H

3. Basen LASK Linz H

4. CRF Cluj - Celtic HUB

5. Molde - Aris Thessaloniki HU

6. Haugesund - PSV UB

7. Brøndby - Sporting Braga HUB

8. Midtjylland - Rangers HB

9. Sparta Praha - Trabzonspor H

10. Thun - Spartak Moskva HUB

11. FC Vaduz - Frankfurt B

12. Luzern - Espanyol B