Tre nye Lotto-millionærer og full pott i Joker

Tre kuponger gikk i kveld inn med sju rette. De tre heldige vinnerne får 4.651.555 kr hver. Kuponginnehaverne er fra disse stedene:

Kvinne fra Oslo, kjøpte sin kupong på mobilen.

Kvinne fra Stavanger, kjøpte sin kupong hos Narvesen Kilden.

Mann fra Stjørdal, kjøpte sin kupong hos Narvesen Stjørdal.

Spill Lotto her

Kveldens Lotto-tall:

Lotto-tallene: 6 - 7 - 8 - 16 - 24 - 26 - 30

Tilleggstall: 18

Kvinne fra Stavanger

- Nå ga du meg et sjokk. Et positivt sjokk, sier kvinnen og ler, når hun blir fortalt at hun er en av de heldige vinnerne.

Kvinnen ønsker å dele premien med familien, og snakker om hvor flaks man kan ha.

- Tenk at det går an. Jeg kommer ikke til å få sove i natt, men det er verdt det, sier kvinnen avslutningsvis.

Kvinne fra Oslo:

- Jeg sank dypt ned i stolen. Jeg har nemlig sjekka kupongen allerede, flirer den heldige kvinnen, som ønsker å være anonym.

Like før hadde de fleipet om at Norsk Tipping kom til å ringe. De ble derfor litt paffe da det faktisk skjedde.

- Da sjekket jeg kupongen på nettet. Og det var sju rette.

Hva hun skal bruke premien på, har hun ikke rukket å tenke på.

Spill Lotto her

Mann fra Stjørdal:

Stjørdalingen var på hytta da Norsk Tipping tok kontakt, og nyheten kom mildt sagt som et sjokk på den ferske millionæren.

- Steike ta, utbryter mannen.

Mannen forteller at han har levert samme kupongen i årevis, og endelig ga lykkekupongen uttelling.

- Jeg har en Toyota, men nå skal den skiftes ut med en nyere Toyota-modell, sier mannen og ler.

- Dette er sykt. Herreminhatt. I natt blir det lite nattesøvn, sier glade millionæren avslutningsvis.

Spill Lotto her

Drømmer om Peru

Lørdagens Joker-kandidat er en dame på 29 år fra steinkjer. Hun heter Ann Kathrin Othnæs. Steinkjeringen drømmer om å reise til Peru. Hun var sammen med veninnen Karoline under sendingen, som hun vil ta med på tur. 29-åringen var i godt driv med treff på de to første tallene. På det tredje tallet, 0, gikk stemningen opp i taket da Jokeren viste seg fram. Damen hadde nok greit reisebudsjett med inngangssummen på 533.000 kr, men landet altså på toppremien på 2.664.000 kr.

Spill Joker her

- Dette var helt sjukt og kjempeartig. Tusen takk, sier Otnæs.

- Nå blir det tur til Peru, ler Karoline.

Vinnerkupongen kjøpte Otnæs på mobilen en snau halvtime før spillstopp.

- Hvordan skal dette feires?

- Vi har planlagt å se Champions League-finalen, der håper vi Liverpool vinner, sier den glade vinneren.

Joker-tallene: 1 - 1 - 9 - 5 - 6

Gratulerer til kveldens vinnere!

(Vinnersjansen for førstepremien i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Vinnersjanse i Supertrekning i Lotto er ca. 1:5,5 mill. per rekke. I Joker er sannsynligheten for å bli trukket ut som 1. premievinner ca. 1:350.000 på onsdag og ca. 1:550.000 på lørdag.)