Det ble tre nye Lotto-millionærer i kveld. De vant 4.782.705 kroner hver.

Tallene de heldige hadde pekt seg ut, er følgende:

Lotto-tallene: 1 - 15 - 21 - 22 - 24 - 27 - 34

Tilleggstall: 5

Saken oppdateres med reaksjoner fra vinnerne.

Full fest før spenningen hadde satt seg i Joker

Kveldens Joker-kandidat var en mann fra Jevnaker, som var på hytta. Mannen hadde Embla som hjelper i kveld, i sine opp eller ned-valg. Uavhengig av hva Embla skulle få til, hadde han allerede garantert seg 413.000 kr i inngangspremie. Embla hadde altså ikke presset på seg. Det var visst en vinneroppskrift, for allerede på første tall traff Embla på Jokeren. Dermed suste premien opp til 2.066.000 kr, og er nå på vei til Jevnaker.

Joker-tallene: 5 - 8 - 0 - 4 - 6



Joker-kandidaten trodde ikke sine egne ører da Norsk Tipping ringte for å fortelle at han nå er Joker-millionær.

Jevnaker-mannen har ikke TV på hytta, men ville se TV-trekninga og dro derfor til en annen hytte for å føle på spenninga. Etter TV-trekninga var mannen helt skjelven i samtale med Norsk Tipping.

- Jeg hadde blitt glad uansett hvordan det hadde gått, men dette er helt utrolig, sier den ferske Joker-millionæren.

Kona ble for å se på sendingen, noe hun ikke klarte og fatte til å begynne med.

- Det var helt sjukt! Jeg ble så skjelven. Nå er vi begge to i sjokk tror jeg, sier mannen og ler.

Paret skal feire med pølse og pommes frites til kvelds, men påpeker at de skal unne seg et herremåltid ute på søndag.

- Utover dette skal jeg nok dele noe av premien med familien, også går nok noe til oppussing av bad, sier mannen som ønsker å være anonym.

Kupongen ble kjøpt på en butikk som tilsynelatende også forstår seg på Joker-magi, Joker Dagli.

(Vinnersjansen for førstepremien i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Vinnersjanse i Supertrekning i Lotto er ca. 1:5,5 mill. per rekke. I Joker er sannsynligheten for å bli trukket ut som 1. premievinner ca. 1:350.000 på onsdag og ca. 1:550.000 på lørdag.)