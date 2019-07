Trippel i norsk 2. divisjon gir fine 6,48 i odds

Sportsspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagskupongen: Heltne Nilsen mot Ståle Solbakken og masse norsk fotball på lørdagskupongen.

Vi går inn i en lørdag med massevis av fotballkamper. Omtrent full runde i Allsvenskan sammen med en rekke kamper i norsk 2. og 3. divisjon gjør at lørdagens fotballprogram har noe for enhver smak. En annen godbit er kampen mellom de regjerende nederlandske seriemesterne Ajax og regjerende cupmestere PSV Eindhoven i de nederlandske supercupen kalt Johan Cruiff Schaal.

Bærum - Oppsal H 1,50 (spillestopp 15:55)

Florø - Fram Larvik B 2,40 (spillestopp 15:55)

Åsane - Alta H 1,80 (spillestopp 15:55)

Bærum - Oppsal

Bærum ligger på åttendeplass i avdelingen. På tolv serierunder har Bærum like mange tap, seire og uavgjort, altså fire av hver. Det karakteristiske for det gulkledde lagets vårsesong var at de aldri var i god eller dårlig form, ettersom prestasjonene varierte fra kamp til kamp. Av Bærums fire seire foreløpig, har kun en kommet mot et lag over dem på tabellen. Samtidig har bare ett av lagets tap kommet mot lag under dem på tabellen. Bærum har plukket like mange poeng på bortebane som hjemme på Kadettangen, hvilket gjør Jan Derek Sørensens menn til avdelings tredje dårligste hjemmelag. Bærum tapte for øvrig 3-0 borte mot Fram Larvik søndag.

Tabelljumbo Oppsal fikk en viktig og etterlengtet seier mot Senja forrige lørdag. Toppscorer Lasse Brandsal sitt femte mål denne sesongen sørget for en 1-0-seier til Oppsal. Før denne serierunden skiller det to poeng mellom Oppsal og ellevte plassen Senja som ligger over nedrykksstreken. Utbyggingen på Trasop er for øvrig straks ferdig, slik at det hvitkledde Oslo-laget straks returnerer til sin vante hjemmebane. Oppsal har tapt alle sine fem bortekamper denne sesongen. Det må bemerkes at Oslo-klubben har forsterket laget med tre nye spillere: tidligere Kjelsås-spiller Sander Birkeland, det tidligere stortalentet Gharib Gherkondani og Martin Thomsen. Særlig spennende er Gherkondani (21), som tross sin unge alder, allerede har vært innom Kongsvinger, HamKam, Tromsø, Finnsnes, Moss og Oppsal.

Hovedstadslaget vil prøve å bruke seieren mot Senja til å bygge selvtillit før lørdagens kamp. Likevel er ikke 1-0 hjemme mot et svært dårlig Senja-lag et resultat det er verdt å skryte for mye av. Bærum har ikke tapt to kamper på rad denne sesongen. Bærum er favoritter når Oppsal reiser vestover og vi tror de innfrir forventningene mot avdelingens sisteplass.

Florø - Fram Larvik

Grorud slo Florø i den siste kampen før sommerferien. Borte mot Alta lørdag forrige uke begynte vestlendingene høstsesongen som de avsluttet vårsesongen; med et tap. Alta hadde full kontroll mot florøværingene i Finnmarkshallen. Bortelaget skapte ikke sjanser før Alta ledet 3-0, hvilket også ble sluttresultatet. Som vi påpekte før kampen, er imidlertid Alta borte et av de tøffeste oppgjørene man kan spille i PostNord-ligaen, slik det har vært i flere sesonger. Florø, som ligger på syvende plass i PostNord-ligaen avdeling 2, har vunnet en, spilt uavgjort en og tapt en av sine siste tre hjemmekamper.

Fram Larvik jakter opprykk til OBOS-ligaen. Grorud på tabelltopp har 27 poeng, mens Fram Larvik ligger på andreplass med 22 poeng. Larvik-laget vant 3-0 over Bærum søndag i første kamp etter ferien. Vestfoldingene virker å ha rettet opp i formen, som var dalende i forkant av ferien. Før Bærum-kampen hadde Sindre Osestad og resten av Fram-laget kun vunnet en av sine siste fem kamper. Larvikingene er ligaens beste hjemmelag, men har virkelig slitt på bortebane. Skal Roger Iversens lag rykke direkte opp eller nå opprykkskvalik, må de rette opp i borteformen. Fem bortekamper har resultert i en seier, to tap og to uavgjort.

Man kan ikke si sikkert hva som er årsaken til at lørdagens bortelag presterer så mye dårligere på hjemmebane enn på bortebane. Enkelte vil peke på underlaget, ettersom Fram Larvik, i motsetning til den store majoriteten av de andre lagene, har naturgress på hjemmebanen sin. Mot Florø er imidlertid ikke dette et problem for vestfoldingene, da det også er naturgress på Florø Stadion. Fram har ikke tapt på fem kamper, mens Florø har tapt to på rad. Bookmakerne har Florø som knepne favoritter og det er nok mye på grunn av at Larvik-laget bare har en borteseier i år. Likevel tror vi at Fram Larvik fortsetter det gode spillet fra Bærum-kampen når de endelig får spilt en bortekamp på sitt vante underlag.

Åsane - Alta

likhet med Fram Larvik, er Åsane blant lagene som jakter Grorud og deres førsteplass i avdelingen. Bergenslaget ligger på tredjeplass med seks poeng opp til det gulkledde Oslo-laget på tabelltopp. De siste tre kampene har likevel ikke Åsane plukket poeng tilsvarende det som må forventes av et lag som skal rykke opp. Sist helg spilte de 3-3 i lokalderbyet mot Sotra. De to siste kampene før sommerferien endte med tap borte mot Fram Larvik og uavgjort hjemme mot Asker. Bergenserne trenger med andre ord sårt en seier for å komme tilbake på rett spor. Hjemme på Myrdal har Håkon Lorentzen, som scoret to sist kamp, og resten av Åsane-laget vunnet tre av seks kamper, mens en har endt med poengdeling og to med tap.

I kjent Alta-stil har nordlendingene vært to forskjellige lag hjemme og borte i år. Som påpekt ovenfor er Finnmarkshallen en av de tøffeste arenaene å komme til som bortelag i 2. divisjon. Når altaværingene derimot er gjester, fremstår de gulkledde som et helt annet lag. Laget på femteplass i avdelingen har plukket 16 av 20 poeng på hjemmebane denne sesongen. Pussig nok har Alta kun vunnet en bortekamp i år, og det var mot serielederen Grorud i første serierunde.

Det skiller kun ett poeng mellom de to lagene på tabellen som begge trenger en trepoenger. Åsane må vinne for å henge med i kampen om førsteplass og direkte opprykk, mens Alta jakter en seier for å bevise for seg selv at de ikke bare kan prestere i hjemlige omgivelser. Hjemmelaget er favoritter og vi tror ikke en bortekamp mot avdelingens tredjeplass er kampen hvor Alta begynner å plukke poeng på bortebane. For øvrig har ingen av lagene hatt til vane å spille uavgjort heller. Åsane bærer favorittstempelet og kommer til å være revanselystne etter å ha mistet en 3-1-ledelse mot Sotra forrige helg. Vi går for hjemmeseier i dette oppgjøret og kombinerer med borteseier til Fram Larvik og hjemmeseier for Bærum mot tabelljumbo Oppsal. Det gir 6,48 i odds.