Tromsø har fått Alfheim i gang nå

Det er fredag, og hvem skulle tro at det spilles full Eliteserie-runde. Hele syv oppgjør skal vi få fra det øverste nivået i Norge i kveld. Seks kamper starter 19:00, mens Viking - Haugesund tar til 21:00. Det er stort sett dette som er å fokusere på i kveld, men det holder lenge for oss! Vi kommer med oddstips til de fleste kampene i Eliteserien. I tillegg ligger det analyse av alle kampene i vår analyse av tippekupongen!

Tromsø - Sarpsborg 08 H - 2,60 (Spillestopp 18:55)

Tromsø hadde en marerittstart på denne sesongen. Etter seier borte mot Ranheim i serieåpningen spilte laget inn et enslig poeng på de neste åtte kampene. Det var rett og slett tunge tider. Nå har det dog lysnet betraktelig den senere tiden. Til tross for et stygt tap borte mot Lillestrøm med 0-4 i siste kamp, radet laget opp tre seire før den kampen. Molde, Stabæk og Rosenborg ble alle slått. Vanligvis hjemmesterke Tromsø har skuffet på Alfheim. 2-0-4 må forbedres utover i sesongen om klubben skal overleve i Eliteserien. Tromsø har faktisk hentet mer borte enn hjemme så langt i sesongen, og det er ikke vanlig fra den kanten. Det skal dog nevnes tidlig at de to seirene laget har på hjemmebane, de har kommet på de to siste kampene der oppe. Noe er på gang på Alfheim nå!



Sarpsborg 08 har vært en skuffelse denne sesongen. Laget vant bare to av de siste 12 spilte sist sesong. De fleste trodde dog at deltagelsen og satsingen på Europa League var årsaken. Den svake trenden har imidlertid fortsatt denne sesongen, og i øyeblikket skiller bare målforskjell ned til kvalikspill om å unngå nedrykk til OBOS ligaen. Hjemme har det vært tålelig bra, mens det på bortebane har vært tilsvarende svakt. Ingen kamper er vunnet på fremmed gress, og 0-3-2 må forbedres om ny kontrakt skal sikres til høsten. Bare fire mål scoret på disse første fem borte. Sarpsborg har også spilt sju av 12 hjemme, og ting ser tungt ut for Østfoldklubben. Vondt ble til verre da laget attpåtil klarte å ryke for Tromsdalen i cupen nylig.

Dette er en veldig ekkel kamp for bortelaget. Trepoengere kommer sjeldent for tiden, og laget er avhengig av å få en snart. I kveld møter man et Tromsø-lag som er meget vriene å slå. I tillegg har hjemmelaget to strake på Alfheim. Vi er enig i Geir Bakke sin uttalelse for kort stund siden - nå dreier det seg faktisk om å holde seg i årets Eliteserie. Nå tror vi blåtrøyene klarer akkurat det, for det er mye kvalitet i laget. Men det lugger stadig, og vi frykter kveldens kamp blir veldig vanskelig.

Tveita, Horn og Askar er alle ute.

Begrunnelse H: Norsk Tipping mener det er like stor sjanse for hjemmeseier som det er for borteseier. Det er da fordel Tromsø på Alfheim? Vi mene det og synes 2,60 er en fin odds. Tromsø, bortsett fra tapet i Lillestrøm sist, har vært meget positive på slutten. Normalt gjør dem en god kamp i dag og slår tilbake på en god måte. Husk at dem har slått Tromsø og Molde på hjemmebane på slutten. Vi tror klart mest på hjemmeseier her.

