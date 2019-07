Trygg norsk trippel i Europa League-kvaliken

Det er returoppgjørene i Europa League-kvalifiseringens første runde som preger oddsprogrammet denne torsdagen. Hele tre norske lag skal i aksjon, mens de resterende lagene er nokså ukjente. Tour de France-feltet ruller også videre. Rittets 12. etappe mellom Tolouse og Bagnères-de-Bigorre vil kle ryttere som både mestrer klatring og nedkjøring. Ettersom både fredag og lørdag er nokså rolige i sportsverdenen, gjelder det å utnytte torsdagen til det fulle.

NB! Fredag er det svimlende 259 millioner kroner i Eurojackpot-potten!

KR Reykjavik - Molde B

Haugesund - Cliftonville FC H

Brann - Shamrock Rovers FC Handikap fulltid 0-1 B

Molde lekte seg til en seksmålsseier på Aker Stadion i den første kampen mot KR Reykjavik. Det islandske hovedstadslaget slapp inn tre cornermål og lot vertene komme til hele 17 skudd. Med 7-1-tap som utgangspunkt skal det et mirakel til for at forrige sesongs fjerdeplass i den islandske toppdivisjonen går videre. Laget med Newcastle-lignende drakter spiller dessuten seriekamp søndag og må vurdere hvor mye krefter de er villige til å bruke på et håpløst prosjekt. Det samme kan imidlertid sies om Molde som tar i mot Sarpsborg 08 på Aker Stadion søndag, bare med motsatt fortegn. Seier i kampen mot sarpingene vil gi Erling Moes lag et fire poengs forsprang ned til Bodø/Glimt før Eliteserie-ferien. De gulkledde vil riktignok ha to hengekamper til gode på blåtrøyene.

Dersom Moe planlegger å spare sine beste spillere, skal romsdalingene ha god nok bredde i troppen til å ta en ny seier. 7-1 vitner om stor nivåforskjell, selv om sifrene nok ikke blir like voldsomme denne gangen. Likevel er det verdt å nevne at KR Reykjavik ikke har tapt noen av sine seks hjemmebane i serien denne sesongen. Vi føler oss uansett trygge på at Molde har nok kvalitet til å vinne dette oppgjøret.

Haugesund trakk det lengste strået i det første møtet mot Cliftonville på deres hjemmebane Solitude i Nord-Irland. Selv om rogalendingene vant fortjent 2-0, var det ikke et fyrverkeri av en fotballkamp. Nordirene kommer til Haugesund Stadion med visshet om at de må score minst to mål om de skal avansere til andre runde. Haugesund har vært sterke på hjemmebane denne sesongen, og kun tapt mot Vålerenga og Molde, som for øyeblikket ligger på henholdsvis fjerde- og førsteplass i Eliteserien. Helgen som var knuste de Tromsø 5-1, men før det hadde Christian Grindheim og co ikke vunnet på fire kamper. Tromsø-laget var for øvrig sterkt svekket av skader, noe som blant annet ga utslag i at de bare hadde fire spillere på benken.

Ettersom den nordirske serien først sparkes i gang igjen den 10. august, vet vi ikke altfor mye om Cliftonvilles form. Forrige sesong leverte de imidlertid den fjerde dårligste bortestatistikken i ligaen. Cliftonville måtte ut i playoff for å få plass i Europa League-kvaliken. Der møtte rødtrøyene walisiske Barry Town. Det første oppgjøret i Wales endte 0-0, men på hjemmebane var nordirene overlegne og vant komfortabelt 4-0. Kampene viser prov på et Cliftonville-lag som leverer best på Solitude.

Haugesund var best i første kamp i Nord-Irland. I helgen måtte de ikke bruke nevneverdig mye krefter for å overvinne Tromsø. Laget fra Haugaland har heller ikke Eliteserie-kamp førstkommende helg. Til slutt kan det påpekes at de hvitkleddes utgangspunkt ikke er så godt at de kan lene seg fullstendig på jobben som allerede er gjort. Haugesund-seier er derfor den andre kampen på trippelen.

I motsetning til Haugesund og Molde, fikk Brann en dårlig start på Europa League-kvalifiseringen. Shamrock Rovers FC ga bergenserne tøff motstand. Lars Arne Nilsens lag ledet så likevel lenge ut til å hale i land en 2-1-seier før returoppgjøret i Irland. Dessverre for de rødkledde dukket imidlertid Shamrock Rovers-spilleren Diego Lopez opp på slutten av kampen og utlignet for irene. 2-2 er et dårlig utgangspunkt, ettersom Brann må innstille seg på at kun seier er godt nok for å holde liv i Europa League-drømmen.

I Eliteserien har Brann levert varierende prestasjoner. Til tross for at forrige sesongs tredjeplass var inne i en god periode fra slutten av april og frem til slutten av mai, er Branns form nå igjen skuffende. Kun èn seier på de siste fem kampene vitner om trøblete tider i den regntunge byen. På bortebane har likevel Brann vært solide i år. Bare Molde har gjort det bedre på reisefot enn Nilsens gutter. Bergenslaget har vunnet tre og spilt to uavgjort på de siste fem bortekampene i Eliteserien. Uavgjortkampene kom mot Molde og på Haugesund Stadion. To av Eliteseriens tøffeste bortebaner.

Shamrock Rovers ga Brann overraskende god motstand i den første kampen. Irene var bedre enn hjemmelaget i andre omgang, og kunne fort ha vunnet åpningskampen. Det grønn og hvite laget har gjort det bra så langt i den irske toppdivisjonen og ligger på en foreløpig andreplass bak Dundalk på tabelltopp. Dublin-laget har likevel vært bedre på bortebane enn hjemme denne sesongen. Av deres tolv hjemmekamper, har syv resultert i seier, tre i poengdeling og to i tap. Shamrock Rovers har tapt en gang og spilt uavgjort to ganger i sine tre siste hjemmekamper. På sine fem siste kamper har laget vunnet en, spilt uavgjort to og tapt to ganger. Det med andre ord et Shamrock Rovers-lag i haltende form.

Sett i lys av den første kampen, blir det vanskelig for Brann å ta seg videre til andre kvalifiseringsrunde. Ikke bare på grunn av sluttresultatet, men også fordi Shamrock Rovers var fullt på høyde med - om ikke bedre enn - Brann. Begge lag vet at Brann etter alt å dømme er nødt til å vinne kampen. Likevel holder en ettmålsseier for bergenserne, slik at de ikke er tvunget til å tømme seg helt bakover. Vi ser for oss et jevnt oppgjør der begge lag er forholdsvis forsiktige. Shamrock Rovers klarer seg med både 0-0 og 1-1, hvilket de er fullt klar over. At irene nøytraliserer Brann på bekostning av eget angrepsspill, virker derfor nærliggende. Vi velger følgelig å spille B med handikap 0-1 slik at vi også er sikret ved et eventuelt uavgjortresultat.