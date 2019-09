Tyskland er ikke til å kjenne igjen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på hele ti EM-kvalifiseringskamper og det er en rekke viktige kamper på menyen. I tillegg er det en del EM U21-kvalifiseringskamper, det er noen kamper fra divisjon 1 i Sverige og det spilles fire kamper i KHL i ishockey.

Nord-Irland - Tyskland - pause/fulltid U/B - 4,00 (spillestopp kl 20.40)

Begge disse nasjonene var med i Norges kvalifiseringsgruppe til fotball-VM i Russland 2018 og Nord-Irland tok faktisk andreplassen i den gruppa. Møtte så Sveits i playoff og tapter der hjemmekampen med 0-1, mens det ble 0-0 i returkampen i Sveits og dermed var det Sveits som tok billetten til sluttspillet.

Nord-Irland har innledet med full pott og tolv poeng i gruppe C, men da skal man huske på at de ikke mar møtt verken Tyskland eller Nederland hittil. Ettmålsseire i bortekampene mot Estland (2-1) og Hviterussland (1-0) i de to siste, mens det har blitt 2-0 mot Estland og 2-1 mot Hviterussland hjemme. Veldig imponerende er det vel ikke. Ladet opp til kveldens EM-kvalifiseringskamp med 1-0 seier hjemme mot Luxembourg torsdag. Sarpsborg 08-spilleren Kyle Lafferty startet forøvrig den kampen. Førsteelleveren bestod stort sett av spillere som holder til i Championship og League One i England til daglig.

Joachim Löw er i ferd med å gjennomføre et generasjonsskifte med sitt Tyskland. Spillere som Thomas Müller, Julian Draxler. Mezut Özil, Mark Hummels,Jerome Boateng og Sami Khedira er ikke lenger med. Nico Schulz (Borussia Dortmund) og Lukas Klostermann (RB Leipzig) var blant spillerne som fikk sjansen på midtbanen mot Nederland fredag. Schulz er ute til kveldens kamp, det er også fortsatt viktige Gündogan. I følge velrenommerte Kicker sender Löw ut følgende ellever i kveld: Neuer, Klostermann, Ginter, Süle, Halstenberg, Havertz, Kimmich, Kroos, Brandt, Gnabry og Reus. Med andre ord flere litt "ukjente" navn for oss nordmenn. Tyskland hadde et katastrofalt VM-sluttspill i fjor sommer og endte også sist i sin gruppe i Nations League i fjor høst. Men innledet denne EM-kvaliken med en sterk 3-2 seier borte mot Nederland og 2-0 seier borte mot Hviterussland og hele 8-0 seier hjemme mot Estland i juni. Fredag tok laget ledelsen 1-0 hjemme mot Nederland, men endte opp med å tape 2-4.

Tyskland er naturligvis store favoritter i kveld. De slo Nord-Irland 3-1 borte i VM-kvalifiseringen for to år siden og de vinner nok i kveld også. Men 1,25 på borteseier er bedrøvelig odds. Vi har sett en rekke eksempler de siste dagene på at antatt svakere lag, kan holde stand til pause. Således er det klart mer fristende med pause/fulltid dobbelen U/B i kveld. Denne betales med pene 4,00 i odds og blir vårt utvalgte spill på Windsor Park i Belfast i kveld.