Tyskland er uten sine beste

Ukens midtukekupong blir avviklet over to dager. Seks av kampene spilles onsdag, mens seks av kampene spilles torsdag. Kupongen består av den utsatte tredjerundekampen i NM mellom Jerv og Åsane, fire av kampene er fra det pågående U21-EM i Polen. Tre kamper er hentet fra prøve-VM i Russland, en kamp fra Superettan, en kamp fra Norsk Tipping-ligaen og avsluttes med to kamper fra finsk Veikkausliga. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 1,8 mill denne midtuken. Innleveringsfrist er kl 17.55. Under spillboksen finner du utførlige analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Jerv - Åsane

3. runde NM. Fryktelig svak start for Jerv som etter 13 spilte kamper ligger tredje sist med magre 10 poeng. I helgen ble det skuffende 1-1 hjemme mot Tromsdalen og normalt hjemmesterke Jerv har ikke bedre enn 1-4-2 hjemme i Grimstad denne sesongen.

Åsane med en litt bedre start og Mons Ivar Mjeldes mannskap har kapret 15 poeng hittil og ligger på 10. plass. Etter 14 baklengs på sesongens seks første bortekamper, holdt endelig bergenslaget nullen med 0-0 borte mot Elverum i helgen. Bortetallene totalt er svake 1-2-4.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende og selv om hjemmelaget fortsetter med å underprestere, må det være bra seierssjanse mot svært bortevake Åsane. HU.

2. Mexico - New Zealand

Mexico kom tilbake fra underlege og utlignet til 2-2 i sin åpningskamp mot Portugal i denne utgaven av Confederations Cup. Kun åtte nasjoner er med i prøve-VM og de to beste fra hver av gruppene tar seg til semifinale. Mexico er helt klart i posisjon til å nå semifinalen.

New Zealand tapte somforventet sin åpningskamp mot vertsnasjonen (0-2). New Zealand har ikke gjort noe vesen av seg i sluttspill de siste tiårene.

Topp sjanse for Mexico her. H.

3. Tyskland - Chile

Kampen spilles torsdag. Et meget reservepreget Tyskland vant sin åpningskamp med 3-2 mot Australia. En drøss av de mest sentrale spillerne er ikke med i denne turneringen og Tyskland er ikke blant favorittene til å vinne mesterskapet.

Chile tok seg enkelt av Kamerun i sin åpningskamp og vant 2-0. Har en bra tropp med til Russland og er en av outsiderne til å vinne hele turneringen.

I kraft av sitt navn, kommer Tyskland til å bli kraftig overstreket på prosentene i denne kampen. Vi gir Chile et klart utgangstips, og tror ikke de taper denne kampen. UB.

4. Kamerun - Australia

Kampen spilles torsdag. Begge lagene må håpe på et mirakel om de skal komme seg til semifinale, med tanke på at Tyskland og Chile er de to andre lagene i denne gruppen og begge lagene tapte da også sin åpningskamp.

Kamerun overrasket med å vinne Afrikamesterskapet i februar, men var sjanseløse mot Chile søndag. Australia ga svekkede Tyskland kamp til døra, men måtte se seg slått 2-3.

Åpen kamp dette og alle tegn tas med. HUB.

5. Tsjekkia U21 - Italia U21

De tre neste kampene er alle hentet fra U21-EM. Tolv nasjoner er med i dette mesterskapet og lagene er inndelt i tre grupper. Kun gruppevinnerne og den beste toeren avanserer fra gruppespillet, da det ikke spilles kvartifinaler.

Begge lagene innledet som forventet i sin åpningskamp. Tsjekkia røk 0-2 mot Tyskland, mens Italia beseiret Danmark med 2-0.

Italia gikk ubeseiret gjennom kvalifiseringen og innledet oppskriftsmessig med 2-0 over Danmark og er en outsider til å vinne mesterskapet.

Italia er klare favoritter her og vinner. B.

6. Tyskland U21 - Danmark U21

Nok en storfavoritt på farten her. Tyskland med full kontroll mot Tsjekkia i sin åpningskamp og vant 2-0, mens Danmark som ventet ble et nummer for små mot Italia og tapte 0-2.

Siden nåløyet er trangt for å komme til semifinale, er det ingen grunn til å tro at ikke Tyskland kjører for fullt her. H

7. England U21 - Polen U21

Kampen spilles torsdag. England må si seg litt heldig med 0-0 mot Sverige i åpningskampen, all den tid Sverige brente et straffespark 10 minutter før slutt. Slo dog tilbake mot Slovakia og snudde 0-1 til 2-1 seier i den kampen. All den tid Polen og Sverige endte uavgjort, er England i førersetet i denne gruppen. Men må trolig vinne denne for å sikre avansement til semifinalen.

vertsnasjonen Polen innledet med å tape 1-2 mot Slovakia i sin åpningskamp, men klarte å utligne på overtid mot Sverige i sin andre kamp. Er dog mer eller mindre sjanseløse til å avansere til semifinale, da fire poeng totalt neppe vil være nok, da innbyrdes oppgjør også er et skillekriterie.

England er trolig best av disse to og får sine tre poeng? H.

8. Slovakia U21 - Sverige U21

Kampen spilles torsdag. Kun seier vil trolig være nok for begge to i denne kampen, dersom England vinner sin kamp mot Polen. Slovakia med en sterk seier mot Polen i sin åpningskamp, men klarte ikke å beholde sin 1-0 ledelse mot England mandag og røk 1-2. Seier her vil gi laget seks poeng, og det kan være nok å bli den beste gruppetoeren.

Sverige har fått dårlig betalt hittil. Hadde fortjent å vinne sin åpningskamp mot England, men måtte nøye seg med 0-0. Mandag kveld ledet Sverige 2-1 mot Polen inn i overtiden, men fikk straffemål imot og det endte 2-2. Seier her vil gi Sverige fem poeng, men dersom England vinner sin kamp, vil laget bli nummer to i gruppen og det er trolig ikke nok.

Åpen kamp dette. Vi tar med alle tegn. HUB.

9. Steinkjer - Mosjøen

Norsk Tipping-ligaen avdeling 5. To lag som begge har åpnet moderat og knapt nok det. Det er totalt 14 lag med i de seks ulike avdelingen i Norsk Tipping-ligaen.

Steinkjer har innledet med 3-2-5 på sine ti første seriekamper og ligger på 9. plass med sine 11 poeng. Hjemme på Gulbergaunet står laget med 2-1-2. Røk 2-3 borte for svakt plasserte Sverresborg i helgen.

Mosjøen ligger nest sist med totalt 10 poeng, men har altså kun ett poeng opp til Steinkjer. 2-0-3 hjemme i Mosjøen og 1-1-3 på reisefot. Røk kanskje litt ufortjent 2-3 borte mot Junkeren i helgen, etter blant annet å ha misset på straffespark. Sju poeng på de tre foregående før helgens tap.

Steinkjer blir store favoritter her, men Mosjøen kan få noe ut av denne. HU.

10. Ørgryte - Degerfors

Superettan. Kampen spilles torsdag. 16 lag er med i Superettan. De to øverste rykker direkte opp til Allsvenskan, mens lag nummer tre spiller playoff. De to nederste rykker ned, mens lag tre og fire fra bunnen spille kvalik.

Gøteborgs-laget Ørgryte innfridde vårt herlige singeltips hjemme mot Dalkurd i forrige hjemmekamp (1-0 og 3,15 i odds). Men fortsatt sin elendige trend på bortebane med å tape hele 1-5 for Norrby søndag. Hjemme er Ørgryte et helt annet lag og på sju hjemmekamper er fasiten meget sterke 5-2-0. Ligger på 4. plass med 21 poeng, og har fem poeng opp til Dalkurd på 2. plass.

Degerfors er i likhet med Ørgryte klart best hjemme (4-0-2). Borte er kun en kamp vunnet (1-3-3). Totalt 18 poeng ogpå 6. plass og har altså tre poeng opp til Ørgryte.

Tilsvarende kamp forrige sesong endte med 3-1 seier til Ørgryte, og det skal være bra vinnersjanse for Ørgryte igjen mot bortesvake Degerfors. HU.

11. HJK Helsinki - IFK Mariehamn

De to siste kampene på tippekupongen er begge hentet fra finsk Veikkausliiga som er navnet på toppdivisjonen i Finland. Kampen spilles torsdag.

HJK har i årevis vært den ledende klubben i Finland og årets sesong er ikke noe unntak. Etter 14 spilte serierunder (av totalt 33), har HJK åtte poeng ned til VPS på andreplass. De 14 kampene har gitt 9-4-1 og spreke 34-6 i målforskjell. Hjemme i Helsinki står laget med 5-1-0 og råsterke 20-1 i målforskjell.

IFK Mariehamn er regjerende seriemestre i Finland og tok altså sitt aller første seriemesterskap i fjor. Klubben holder til på Åland og har levert bra også denne sesongen. Ligger på 3. plass med totalt 20 poeng, men trives åpenbart klart best hjemme på Åland denne sesongen (4-2-1). På bortebane er kun en kamp vunnet (1-3-2).

Meget hjemmesterke HJK fikser normalt tre poeng her. H.

12. Ilves - SJK

Det er tolv lag i den øverste divisjonen i Finland og etter at en drøy tredjedel av sesongen, har JJK og HIFK havnet et stykke bak resten helt i bunnen av tabellen. Kampen spilles torsdag.

I toppen troner HJK ensomme, men mellom VPS på 2. plass og Rops på 10. plass skiller det kun åtte poeng. Ilves ligger på 7. plass med 17 poeng har faktisk kun seks poeng opp til andreplassen. Snodige 1-1-3 på hjemmebane og sterke 4-1-2 på bortebane.

SJK ligger poenget bak Ilves med sine 16 poeng og innehar niendeplassen. Noenlunde like sterke/svake hjemme (2-3-3) som borte (2-1-3). Svake 1-2-3 på de seks siste seriekampene.

Ilves med svak hjemmestatistikk hittil og til tross for at SKJ er i laber form, utelukker vi ikke at de kan vinne denne. HUB.

