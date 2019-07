Uavgjort i bunnoppgjør gir 3,25 i odds

Det spilles full runde i OBOS-ligaen denne søndagen. Tabellens syvende plass Ullensaker Kisa skal blant annet gjeste Sør Arena for å møte opprykksjagende Start. Et annet interessant oppgjør på Norges nest øverste nivå denne søndagen er serieleder Aalesunds hjemmekamp mot Nest Sotra. Sotra-laget har vunnet tre kamper på rad. Utover OBOS-ligaen spilles det også en rekke kamper i den danske Superligaen og Allsvenskan. For eksempel tar Allsvenskans tredjeplass Djurgården i mot Häcken på Djurgårdens hjemmebane Tele2 Arena. Bortelaget kan gå forbi Stockholm-laget med seier.

Tromsdalen - Strømmen U 3,25 (spillestopp 16:55)

Tromsdalen ligger nederst i OBOS-ligaen og har foreløpig ekspressfart mot 2. divisjon. Tromsø-laget har plukket ytterst beskjedne to poeng på fjorten kamper. Forrige søndags 5-2-tap borte mot Sogndal var de blåkleddes tredje tap på rad og deres ellevte tap på tolv kamper. Tromsdalens to poeng stammer begge fra uavgjortkamper på hjemmebane der nordlendingene har spilt syv kamper så langt.

Hovedproblemet til laget som endte på syvende plass forrige sesong er det defensive. Mens Jonathan Hills menn har scoret flere mål enn alle de fem lagene nærmest dem på tabellen, har Tromsdalen samtidig sluppet inn hele 51 mål. Det er omtrent dobbelt så mange som Raufoss, som er laget som har sluppet inn nest flest mål denne sesongen. 24 av tromsøværingenes innslupne mål har kommet på TUIL Arena. Særlig sårbare er Tromsdalen når deres temposvake forsvarsrekke blir tatt med på løpeturer. Gjerne i forbindelse med kontringer eller andre situasjoner der det går fort fremover. Bortekampen mot Sogndal sist var et godt eksempel på nettopp dette. Selv om Sogndal scoret fem mål, kunne de hvitkledde fort ha notert seg for enda fler. Både Sogndal-spiss Sigurd Haugen og deres nigerianske midtbanespiller Akor Jerome Adams brant et straffespark.

Strømmen er Tromsdalens eneste tabellnabo. Før søndagens oppgjør skiller det seks poeng mellom 15. plassen Strømmen og Tromsdalen. De siste fem kampene har Strømmen vunnet en, spilt uavgjort to ganger og tapt to ganger. Sist søndag klarte Akershus-laget hjemme 1-1 mot 13. plass Skeid. Strømmen ledet 1-0 lenge og var flere ganger meget nærme å doble sin ledelse. De gråkledde fikk imidlertid ikke uttelling, slik ofte er et kjennetegn for lag som sliter. Istedenfor bestemte Skeids Johannes Godoy seg for å score et kremmerhus av et langskudd fra i underkant av 25 meter. Dermed var lagene like langt og 1-1 ble også sluttresultatet.

Strømmens elleve mål på fjorten kamper gjør de gråkledde til laget i OBOS-ligaen med færrest scorede mål. Fire av målene har Strømmen scoret på bortebane. Før søndagens kamp er Strømmens bortestatistikk 0-2-5. De siste to bortekampene resulterte i 4-2-tap mot Sogndal og 3-0 borte mot Notodden, som ligger på 14. plass.

Uansett om sesongen først er halvspilt etter denne kampen, er det liten tvil om at et tap vil være katastrofalt for Tromsdalen. Dersom Notodden vinner hjemme mot 10. plass Sandes Ulf, vil Trømsø-laget ha hele ni poeng opp til kvalikplassen. Da må det en revolusjon til for at de blåkledde ikke skal rykke ned til 2. divisjon. Kampen er ikke akkurat uviktig for bortelaget heller. Borteseier vil gi Strømmen like mange poeng som Skeid, som ligger på trygg grunn og 13. plass, har nå. Skeid spiller en tøff bortekamp mot Kongsvinger søndag. Strømmen er favoritter før kampen, men Tromsdalen spiller hjemme og har fortsatt ikke vunnet i år. Seks av Strømmens fjorten kamper har endt med poengdeling. Samtidig er dette en kamp ingen av lagene har råd til å tape. Hvis vi måtte velge et lag, ville vi gått for Strømmen. Uavgjort fremstår likevel som det mest sannsynlige utfallet i det som vil bli et nervepirrende oppgjør.