Ukraina vinner U20-VM

Etter flere ukers pause er det endelig klart for både Eliteserien og OBOS-ligaen denne helgen. Fotball-VM for kvinner ruller videre i Frankrike og det spilles to kamper her lørdag. Så er også Copa America i gang og her spilles det to kamper. Finalen i U20-VM skal også spilles. Den er mellom Ukraina og Sør-Korea. I Sverige er det en god del kamper i Superettan. Her hjemme er det ellers flust med kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Ukraina – Sør-Korea H 2,30 (spillestopp kl 17.55)

U20-VM, fotball. Finale. Det var neppe mange som på forhånd trodde at disse to lagene skulle ende opp i finalen.

Ukraina har imponert stort og gått ubeseiret gjennom mesterskapet i Polen.

Ukraina slo ut Italia i semifinalen, men de var heldige som vant. Italia fikk annullert et mål sent i kampen mot Ukraina etter en VAR-avgjørelse. Selv om de bare har sluppet inn tre mål på seks kamper i turneringen, så har de til tider vært sårbare. 1-0-seieren mot Qatar satt langt inne, og den eneste kampen de virkelig har fått sving på det offensive spillet var mot Panama. Den kampen vant de 4–1.

Sør-Korea tapte åpningskampen mot Portugal (0-1), men slo tilbake i kamp nummer to, hvor de vant 1–0 mot Sør-Afrika. Nå har de vunnet fem kamper på rad. I semifinalen vant sørkoreanerne 1–0 mot Ecuador. De slo de søramerikanske mesterne etter en scoring av Choi Jun i det 39. minutt.

At de har sendt ut et av de høyest rangerte lagene i turneringen, viser at Sør-Korea kan lage trøbbel for hvem som helst.

Sør-Korea har slått Argentina, Japan og de sendt ut Senegal etter straffespark på veien til finalen. De har vist at de behersker flere måter å spille på. Sørkoreanerne lå under 0–1 og 1–2 mot Senegal, men kjempet seg tilbake i kampen og spilte til slutt 3–3 etter ekstraomganger, den kampen kom mellom to knappe 1-0-seire. Sør-Korea viste også bra takter i mesterskapet for to år siden, og nå kan de bi det første asiatiske laget som går til topps i turneringen.

Ukraina mangler viktige Denys Popov som ble utvist i semifinalen. Forsvarsspilleren har vært en nøkkelspiller i forsvarsrekken, men han har også scoret tre mål som har vært avgjørende for at Ukraina har tatt seg helt til finalen.

Jeg forventer en tett og jevnspilt kamp mellom disse to lagene Sør-Korea er gjort til store underdogs i denne kampen, og det kan være fristende å gå for sørkoreansk seier til finfine 3.00 i odds. Men jeg velger å satse på Ukraina. De har spilt bra fotball, og ikke minst har de vært taktisk kloke i flere av kampene. Jeg tror de har det som skal til få å sikre seg tittelen i dette mesterskapet. Oddsen på Ukraina er 2,30. Det er spillbart som singeltips.

