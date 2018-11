United kan sjokkere igjen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Vi har en fantastisk fotballsøndag foran oss med fire kamper fra Premier League der storkampen Manchester City - Manchester United naturligvis er høydepunktet. I Eliteserien står nest sist serierunde for tur og samtlige åtte kamper starter derfor kl 18.00. I OBOS-ligaen er det siste serierunde (alle kampene der starter kl 13.00) og der lever opprykkskampen for fullt. I Sverige er det også siste serierunde i Allsvenskan (samtlige kamper her starter kl 15.00). Ellers er det også flust med spennende kamper både i Italia, Spania og Tyskland.

Manchester City - Manchester United B 5,55 (spillestopp kl 17.25)



Helgens største høydepunkt i Premier League. Manchester City har hatt en formidabel innledning på sesongen og kun "glipptaket" hjemme mot Lyon i den første gruppespillkampen i Champions League der det ble tap 1-2, skjemmer statistikken. Forøvrig er det blitt ni seire og to poengdelinger i Premier League og tre strake seire i Champions League. 24-3 i målforskjell på de seks spilte hjemmekampene i Premier League, men samtlige kamper er spilt mot lag fra nedre halvdel. Topper Premier League med totalt 29 poeng og har to poeng ned til Liverpool på 2. plass. Kevin De Bruyne er ute med skade, det er samtidig Pep Guardiolas eneste sentrale fravær.

Manchester United kunne lagt under 0-3 borte mot Juventus i onsdagens Champions League-kamp, men det stod fortsatt 1-0 til Juventus like før slutt. Noen magiske sluttminutter ga to United-mål og seier 2-1 og nå er United i en veldig god posisjon til å avansere til sluttspillet. Hardt presset borte mot Bournemouth sist og kunne fått både to og tre i fleisen i første omgang da. Men spilte seg opp i andre omgang og vant 2-1 etter at Marcus Rashford scoret seiersmålet to minutter på overtid. Klar bedring resultatmessig i det siste, selv om det fortsatt er en del å gå på spillemessig. Gjorde også en solid bortematch mot Chelsea tredje sist og fikk med seg ett poeng fra den kampen. 6-2-3 totalt for United og 7. plass før helgens runde med sine 20 poeng og har ni poeng opp til City. Romelu Lukaku var ikke med mot Juventus, men trente fredag og skal være klar til søndagens toppkamp. Ellers ser det meste bra ut for troppen til Jose Mourinho.

Manchester City hadde 16-2-1 på hjemmebane forrige sesong, det eneste tapet kom mot Manchester United. City ledet da 2-0 til pause, og hadde tilsynelatende full kontroll. Men en mirakuløs andre omgang ga tre United-mål og borteseier 3-2. Sesongen 2016/17 endte det 0-0 på Etihad, og sesongen 2015/16 endte det også med borteseier.

Med andre ord så har Manchester United vunnet på Etihad to av de tre foregående sesongene og en har endt uavgjort. De aller fleste vil med rette hevde at Manchester City er et bedre fotballag enn Manchester United. Men United har altså vunnet to av de tre siste på Etihad og de vant borte mot Juventus onsdag. 1,40 på hjemmeseier er en vits. Vi stikker ut haken og tester borteseier til meget spreke 5,55 i odds.

