United skal hjelpe oss å doble pengene

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips lørdag: Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Oddssingel PL: Liverpool gir gass fra start

Oddssingel PL: Tottenham sliter mot topp seks-lagene

Oddsdobbel 1: Pangstart for Ranieri

Oddsdobbel 2: Barcelona slår tilbake mot svekket Atletico Madrid

Oddssingel Eliteserien: Sensasjonell odds på Kristiansund

V75 Leangen: Leangen byr på Gulljackpot i V75

V65 Harstad: Herlig V65-kveld i Harstad

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Premier League sparkes i gang igjen etter landslagspausen og både Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea og Tottenham skal i sving denne lørdagen. I tillegg er det siste serierunde i Eliteserien her hjemme og samtlige kamper har avspark kl. 18. Legg til full serierunde i Championship, en rekke kamper fra Bundesliga, det er kamper i Serie A og Ligue 1 og i Spania er det blant annet duket for toppkamp mellom Atlético Madrid og Barcelona. I tillegg er vintersporten og verdenscupen i gang og merk også at Bonuspotten skal ut på lørdagens tippekupong.

NB! Husk å spille Lotto. Ca 14 millioner kr i førstepremiepotten lørdag. Lever kupongen her!

Manchester United – Crystal Palace - pause/fulltid dobbel H/H 2,00 (spillestopp kl 15.55)



Etter at United tapte i Manchester-derbyet før landslagspausen, ligger José Mourinho sine menn tolv poeng bak serieleder Manchester City etter kun tolv kamper.

Enda mer problematisk er det at United ligger syv poeng bak Tottenham som innehar den siste Champions League-plassen.

Mot Crystal Palace har Manchester United hatt full kontroll. Det er 27 år siden de sist tapte mot London-laget.

The Red Devils er ubeseiret i 20 ligakamper mot Palace siden et 0-3-tap i mai 1991. I denne perioden har de 17 seire og tre uavgjorte.

Til denne kampen får United tilbake Paul Pogba. Han spilte ikke i Manchester-derbyet mot City, men den viktige midtbanespilleren er tilbake i lørdagens match mot Palace.

Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Anthony Martial og Marouane Fellaini er også spilleklare, men Luke Shaw er suspendert på grunn av fem gule kort.

Palace trenger en seier. Det er kun målforskjellen som holder dem over nedrykksstreken.

Selv om begge Palace-seirene i ligaen har kommet på bortebane, så har jeg ingen tro på en ny borteseier på Old Trafford.

Old Trafford er en marerittbane for Palace. Før lørdagens kamp har de tapt elleve ligakamper på rad der. Den siste seieren til The Eagles i Manchester kom i desember 1989. Jeg tror de får problemer igjen i lørdagens match.

Formen til Roy Hodgsons karer er elendig. De er uten seier i de syv siste kampene i alle turneringer. Statistikken viser seks seire og én uavgjort.

Det som gir Palace et ørlite håp er at United har sluppet inn 21 mål i Premier League. Det er det meste etter tolv ligakamper siden 1966-1967-sesongen. Problemet er at Palace har slitt med å score mål. De har gått målløse av banen i seks ligakamper denne sesongen.

Crystal Palace får tilbake Wilfried Zaha, James Tomkins og Aaron Wan-Bissaka til kampen på Old Trafford. Zaha var viktig for Palace sist sesong, men han har en dårlig statistikk mot United. Han har ikke scoret i de fem siste kampene mot gamleklubben sin.

The Eagles har sluppet inn det første målet i kampene sine åtte ganger denne sesongen. Bare Cardiff og Fulham har opplevd det oftere.

United har ledet i tre av de fem første hjemmekampene sine til pause, og jeg tror de kommer til å kjøre over et svakt Palace-lag fra start i lørdagens kamp. Jeg tror de leder til pause og vinner til slutt. Det scenarioet gir 2,00 i odds. Det som taler mot dette scenarioet er at Palace kun har sluppet inn tre mål i første omgang, men etter pause har de sluppet inn 14 mål.

Men jeg tror ikke de klarer å holde tett på Old Trafford i første omgang. Å doble pengene på United-seier er ok.

Klikk her for å levere spillet