United-toget dundrer videre

1. Lillestrøm — Stabæk

Kvartfinale i cupen. LSK fikk ende på en fire kamper lang rekke uten seier i serien med en viktig 2-1-seier over erkerival Vålerenga i helgen som gikk. De har god klaring ned til nedrykkssonen og det gir Arne Erlandsen alle muligheter til å satse på cupen.

Etter en elendig start på Åråsen, har LSK hevet seg kraftig på eget gress og står nå med 5-1-4 i ligaen. I tilsvarende kamp i serien tok Stabæk ledelsen 2-0, før Lillestrøm slo tilbake mot slutten og reddet 2-2.

Aleksander Megalvis og Sherrif Sinyan savnes for vertene, som før.

Heller ikke for Stabæk er det snakk om noen nedrykksstrid, tvert imot - de har bare fem poeng opp til Brann på bronseplass. Sist helg tok de en imponerende 3-2-seier over Molde på hjemmebane, på reisefot har de mer beskjedne 3-3-3 så langt denne sesongen.

Tony Brochmann er ventet å returnere for fullt til denne kampen, mens Moussa Njie fortsatt trenger litt tid.

Kan fort bli en lang aften på Åråsen, dette. HU.

2. Mjøndalen — Sarpsborg 08

Hjemmelaget kjemper med nebb og klør for å komme seg inn i kvalifiseringsplassene, men kommer nok til å satse på denne kvartfinalen også. De har virkelig vært svake på reisefot denne sesongen, men 7-2-2 er knallsterke hjemmetall og vi husker også hvordan de slo ut Brann forrige runde på eget gress. Deres tre siste hjemmekamper er alle vunnet.

Det virker nesten som om Mjøndalen hever seg et lite hakk eller to når de vet at TV-kameraene er på og hele nasjonen følger med. Innsatsen kommer nok til å være upåklagelig også i aften.

Gjestene har spilt uavgjort i to kamper på rad den siste tiden og har misbrukt muligheten til å knappe innpå Rosenborg. Seks poeng skiller opp med ti runder igjen, Geir Bakke kommer nok uansett til å satse på denne kvartfinalen, han også.

Sarpingene har vært klart best hjemme denne sesongen, men 3-4-2 er like fullt gode tall på reisefot. I dag får de atpåtil spill på sitt foretrukne underlag.

Ingen store skadeproblemer plager gjestene, men de har i sommer solgt nøkkelspilleren Anders Trondsen til Rosenborg.

B her. Sarpingene blir nok et par hakk for gode tross Mjøndalens enorme gnist.

3. Manchester United — Leicester City

Det er tilsynelatende bare fryd og gammen på Old Trafford i disse dager. Sesongen har startet forrykende med to 4-0-seierer over henholdsvis West Ham og Swansea, enda mer betryggende er deres voldsomme dominans i disse kampene. Sommersigneringene har kommet rett inn i laget og hevet dem betraktelig.

Forrige sesong ble over halvparten av kampene på Old Trafford uavgjort, men det er en annen potens i laget denne sesongen. Leicester ble for øvrig slått hele 4-1 sist sesong i tilsvarende kamp, om enn noe flatterende.

Mourinho kan stille uendret fra de to siste kampene. Med to scoringer på to innhopp, har Martial sendt en solid søknad om spilletid. Zlatan Ibrahimovic har returnert, men er neppe tiltenkt en startplass med det første.

Gjestene har også fått en godkjent start på sesongen. 4-3-tapet på Emirates i åpningen var hederlig, de slo fint tilbake med en 2-0-seier over nyopprykkede Brighton forrige helg.

Vi ser god grunn til å vente et Leicester som sliter borte og leverer hjemme også denne sesongen. Stopperne Harry Maguire og Wes Morgan er tvilsomme etter en smell sist, det samme gjelder Jamie Vardy. Danny Drinkwater og Kelechi Iheanacho er neppe friskmeldte til en startplass.

Manchester United har virkelig funnet formen og skal vinne denne. H.

4. Huddersfield Town — Southampton

David Wagner har virkelig knekket Premier League-koden i denne sesonginnledningen, med to virkelig imponerende seirer over henholdsvis Crystal Palace borte (3-0) og Newcastle hjemme (1-0). Og selv om de er uten baklengs, er ikke det grunnet defensivt fokus - de har virkelig gått hardt ut denne sesongen.

Nå gjelder det bare å holde momentum oppe og de leverte meget bra på hjemmebane forrige sesong. Vertenes nysigneringer Abdelhamid Sabiri og Florent Hadergjonaj blir ikke valgt så tidlig etter overgangen. Jonathan Hogg, Nahki Wells, Jon Stankovic og Martin Cranie er alle skadde.

Southampton klarte nesten å rote det til hjemme mot West Ham sist helg, etter å ha ledet 2-0 og med én mann mer nesten hele kampen. Men et sent straffespark sikret en 3-2-seier og dermed har de fått en god start med fire poeng på to kamper.

Gjestene har signert den solide Lazio-stopperen Wesley Höedt denne uken, men det er usikkert om han starter. Virgil van Dijk er fortsatt ute grunnet overgangsdramaet.

Det blir spennende å se hva vi kan vente av Mauricio Pellegrinos mannskap på bortebane, vi gir dem tillit til maks ett poeng her. Southampton har ikke imponert så langt, tross poengene. HU.

5. Crystal Palace — Swansea City

Frank de Boers menn hadde lite annet valg enn å heve seg fra den grufulle 0-3-forestillingen mot Huddersfield i åpningskampen, men til tross for en kraftig forbedret prestasjon, klarte de ikke unngå 1-0-tap på Anfield sist helg.

Omstillingen for Crystal Palace-spillerne har vært stor fra Sam Allardyces engelske 4-4-2 til de Boers ballbesittende trebackslinje og vi kan trygt slå fast at det ikke sitter som det skal helt enda. Vertenes midtbanespiller Ruben Loftus-Cheek er ikke med siden sist, Wilfried Zaha er fortsatt ute. Jairo Riedewald bør rekke kampen.

Gjestene åpnet med uavgjort borte mot Southampton og røk så 0-4 hjemme for et effektivt Man. United-lag, kanskje ikke et helt fortellende resultat. De har mistet Gylffi Sigurdsson til Everton og fremstår klart svekket fra i fjor i så måte.

Fernando Llorente, sist sesongs toppscorer, er fortsatt ute. Nysigneringen Sam Clucas er aktuell for en debut og Leon Britton er friskmeldt etter sin skade.

To lag som står uten mål så langt og dette blir en kamp ingen vil tape. Vi holder en knapp på Crystal Palace. H(U).

6. Watford — Brighton & Hove Albion

Hjemmelaget ser akkurat like sterke ut som forventet under den meget dyktige manageren Marco Silva. 3-3 i åpningskampen mot Liverpool ble fulgt opp med en meget sterk 2-0-seier borte over Bournemouth og fire poeng fra disse kampene var nok det meste de kunne håpe på.

Silva ledet Hull på eksemplarisk vis hjemme forrige sesong og Watford blir nok meget vanskelige å håndtere hjemme på Vicarage Road denne sesongen.

Nysigneringen Andre Carrillo er aktuell for debut, mens Jose Holebas er suspendert og overlater jobben til 18-åringen Brandon Mason. Younes Kaboul, Daryl Janmaat, Mauro Zarate og Roberto Pereyra er alle ute med skader.

Brighton har fått en tøff start på livet på øverste nivå, med to 2-0-tap for henholdsvis Manchester City hjemme og Leicester borte, to svært tøffe kamper. Watford er i så måte den letteste kampen så langt, men det skal bli tøft også i ettermiddag.

Chris Hughtons menn var best på hjemmebane forrige sesong og vi forventer at denne trenden fortsterkes denne sesongen. Gjestenes rekordkjøp Jose Izquierdo har fått grønt lys og er tilgjengelig, Izzy Brown, Beram Kayal og Sam Baldock er skadet.

Watford har fått en knallstart på sesongen og vi gir dem tillit her. H.

7. Newcastle United — West Ham United

Hjemmelaget har fått det tøft etter returen til Premier League. Jonjo Shelveys dårskap ødela åpningskampen, som de tapte 0-2 for Tottenham. Og sist helg ble opprykkskollega Huddersfield for sterke, så the Toons står med null poeng og null scorede mål så langt.

Det er hjemme på St James' Park de må plukke poengene denne sesongen og dagens kamp er absolutt en de bør forvente å vinne.

Jonjo Shelvey soner sin siste karantene i ettermiddag, mens DeAndre Yedlin og Florian Lejeune er skadet. Dwight Gayle er friskmeldt.

Gjestene har fått en elendig start på sesongen, men har møtt tøff motstand i Manchester United og Southampton, begge på bortebane. Sist helg fortjente de virkelig bedre etter å ha hentet inn 2-0 til 2-2 selv med en mann mindre, men et sent straffespark sørget for nok et tap. Syv baklengsmål på to kamper er uansett altfor gavmildt, uansett hvem de spiller mot.

Marko Arnautovic fikk rødt kort sist og står over i dag. Manuel Lanzini er friskmeldt og med for første gang denne sesongen, Winston Reid er stadig ute. Cheikhou Koyate og Andy Carroll er også tilbake etter sine skader.

Denne blir åpen. HU(B).

8. Brentford — Wolverhampton Wanderers

Hjemmelaget, som av noen var tippet å kjempe om playoff, har åpnet sesongen verst av alle. Ett poeng på fire kamper gir jumboplass og de har ikke møtt uoverkommelig motstand på veien hit, heller. Selv på hjemmebane har de skuffet stort, med 3-4-tap for Nottingham og 2-2 mot Bristol City.

I midtuken fikk de imidlertid en opptur med en overbevisende 1-4-seier borte mot divisjonskollega QPR i ligacupen. Manager Dean Smith sier at Jota og Sergi Canos er klare for retur etter skade, Rico Henry er tvilsom og Josh McEachran må nok vente til etter landslagspausen.

En perfekt start for Wolverhampton fikk en bråstopp da Neil Warnock og Cardiff ble for sterke sist helg, de tapte 1-2 hjemme. De har hatt et tøft kampprogram så langt og åpnet med sterke seirer over Middlesbrough, Derby og Hull.

I midtuken slo de tilbake med en sterk 2-0-seier borte over Premier League-laget Southampton, selv om de byttet ut alle elleve mann. I dag kan de starte med den samme elleveren som spilte de fire første seriekampene.

Brentford er bedre enn hva de har vist til nå, men Wolves ser fryktelig sterke ut denne sesongen. HUB.



9. Barnsley — Sunderland

Hjemmelaget var ventet å slite tungt denne sesongen og så langt har det gått troll i ord, de har tre poeng fra fire kamper etter seier over kun Nottingham Forest, på hjemmebane. De spilte uavgjort i hele elleve av 23 hjemmekamper forrige sesong og plukket akkurat like mange poeng hjemme som borte.

Nysigneringen Dimitri Cavare er ute med skade og får ikke bli med. Lloyd Isgrove og Seki Fryers er også utilgjengelige.

Sunderland har ikke fåttt en smooth overgang til livet på nivå to og har tatt fem poeng fra sine fire åpningskamper, dog mot relativt tøff motstand. Sist helg tapte de 0-2 hjemme for Leeds, deres første nederlag for sesongen.

Ingen nye skader plager gjestenes sjef Simon Grayson, Bryan Oviedo er friskmeldt. Jack Rodwell er ikke helt klar for spill enda.

Gjestene har levert solid på bortebane så langt denne sesongen og skal være favoritt mot et svakt Barnsley-lag. UB.



10. Middlesbrough — Preston North End

Hjemmelaget står med to seirer på hjemmebane og to tap på reisefot på sesongens fire første kamper. På Riverside er både Burton og Sheffield United slått, som forventet. Sist helg røk de borte mot Nottingham Forest, som har hatt en god sesongstart så langt.

Spissen Martin Braithwaite er tvilsom etter skaden han fikk første serierunde.

Gjestene har også fått en bra sesongstart så langt, med syv poeng fra sine fire kamper. Seks av disse er imidlertid tatt hjemme og på reisefot står de med poengdeling mot Leeds og tap for Derby, to gode lag. Paul Gallagher er tvilsom for bortelaget.

Denne kan imidlertid bli tøff for Preston og vi setter pengene våre på hjemmelaget. H.



11. Cardiff City — Queens Park Rangers

Neil Warnock er en ringrev uten like og har ledet sitt Cardiff til en perfekt sesongstart. Fire av fire kamper er vunnet med en samlet målforskjell på 8-1 og to av lagene de har møtt har vært reelle tittelkandidater. Så langt er det bare fryd og gammen i Wales.

The Bluebirds fikk en solid opptur etter Warnock tok over i vinter også, så den gode sesongstarten er slik sett ingen overraskelse. Hjemme i Wales er Cardiff normalt til å stole på rent historisk.

Warnock kommer til å stille med toppet lag etter å ha rotert i midtukens ligacupkamp.

Også Ian Holloway er en ringrev av de sjeldne og har fått en bra sesongstart med syv poeng fra fire kamper. Motstanden har også vært svært sterk i denne perioden, som gjør poengfangsten enda mer imponerende.

James Perch er ute for resten av sesongen.

QPR er tradisjonelt klart svakest på reisefot og Cardiff virker virkelig ustoppelige om dagen. Vi gir tilliten vår til Warnocks menn. H.



12. Sheffield United — Derby County

Vertene har tatt med seg selvtilliten fra sin overlegne League One-seier opp til Championship, med to 1-0-seierer på hjemmebane og to bortetap for solid motstand. The Blades har på ingen måte vært målrike så langt, defensivt ser de meget solide ut.

Lagene de har slått, er to lag som sliter, Barnsley og Brentford. Vertene har hentet inn Cameron Carter-Vickers fra Spurs, som kan få sin debut i dag. Leon Clarke er suspendert igjen.

Gjestene har kommet seg i gang etter en litt trå start, med ett poeng på de to første, og har nå to seirer på rappen over henholdsvis Bolton borte (1-2) og Preston hjemme (1-0). The Rams er ledet av den meget dyktige Gary Rowett denne sesongen, som gjør dem til en opprykksfavoritt.

Vingen Johnny Russell er tvilsom etter en smell sist helg. Tom Lawrence er dermed høyaktuell for sin debut fra start.

Selv om the Blades har åpnet sesongen bra på hjemmebane, er nok Derby det sterkeste laget. (H)UB.

