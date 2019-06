Uruguay kan kjempe om tittelen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. De to siste kvartfinalene i fotball-VM skal avgjøres og i Eliteserien tar Rosenborg imot Kristiansund hjemme på Lerkendal. Det er kamp i OBOS-ligaen og det er en rekke kamper i både PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen. Allsvenskan er også i gang igjen og det er tre kamper i denne lørdag. Ellers er det også flere kamper i Afrikamesterskapet og det er kvartfinale mellom Uruguay og Peru i Copa America.

Uruguay - Peru - pause/fulltid U/H - 4,25 i odds (spillestopp kl 20.55)

Copa America, kvartfinale. Skal Uruguay klare å vinne Copa America for første gang siden 2011? De fremstår iallfall som en seriøs utfordrer i turnering hvor fotballstormaktene Brasil og Argentina skuffer.

Jeg har hatt Uruguay som min favoritt til å vinne mesterskapet siden starten. De har en tropp som skal være i stand til å vinne tittelen.

For Edison Cavani og Luis Suarez kan mesterskapet i Brasil være den siste sjansen deres til å vinne Copa America sammen. De leder et mannskap som er foryngret av at flere unge talenter har fått sjansen. De har har nå en god blanding av unge talenter og rutinerte karer, og det er noe av årsaken til at de tok seg til kvartfinalen i VM i Russland i fjor.

Uruguay spite en svak i gruppespillet. Det var tydelig at de undervurderte det unge japanske laget, og det gjorde at de måtte nøye seg med 2-2 i den kampen. Men seirene mot Ecuador og Chile viste hva Uruguay er i stand til, så de burde ha tistrekkeig med selvtillit i aget til å sikre seg en plass i semifinaen i Bahia på lørdag.

Peru har ikke imponert i dette mesterskapet, og jeg blir veldig overrasket hvis de slår ut Uruguay. Peru tok seg til kvartfinalen takket være seieren mot Bolivia i den siste kampen i gruppespillet, men de var svake i de to andre kampene.

Peru var ikke gode mot Venezuela i åpningskampen og den endte 0-0. I den andre kampen tapte de 0-5 mot Brasil. Fire poeng holdt til å gå videre som en av de beste treerne, men jeg tror Copa-eventyret tar slutt for for Peru nå.

De har gått målløse av banen i tre av de fire siste Copa America-kampene, mens Uruguay har vunnet fem av de seks siste kampene sine i turneringen. Det forteller litt om styrkeforholdet mellom disse lagene.

Uruguay har et solid tak på Peru. De vunnet fire av de fem siste kampene mot dem,og jeg tror de også vinner lørdagens kamp.

To av de tre første kvartfinalene har stått uavgjort etter ordinær spilletid, og jeg tror på en ny jevnspilt kamp i kveld.

Det har stått uavgjort til pause i to av de tre kampene til Uruguay i gruppespillet. I to av de tre gruppespillkampene til Peru har det også stått uavgjort etter de første 45 minuttene. Nå er det en semifinae som står på spill, og da tror jeg lagene vil være litt forsiktige i starten. Derfor tror jeg på uavgjort ti pause og Uruguay-seier etter 90 minutter. Oddsen på et slikt scenario er finfine 4,25 i odds. Spilestopp er klokken 2055.