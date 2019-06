Uruguay og Suarez vil sikre gruppseieren

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det er faktisk ingen norske kamper på mandagens langoddsprogram, men det betyr ikke at det er interessante objekter. Det spilles to åttedelsfinaler i fotball-VM for kvinner, det spilles to kamper i U21-EM, det spilles tre kamper i Afrikamesterskapet og det et spilles to kamper i Copa America natt til tirsdag. I tillegg er det også to kamper i Gold Cup natt til tirsdag. I Superettan i Sverige spilles det også to kamper.

Chile - Uruguay B 2,00 (spillestopp kl 00.55)

Copa America, gruppe C. Chile fortsetter jakten på sin tredje strake Copa America-tittel. De har vunnet de to første kampene i gruppespillet, og skal forsøke å ta sin tredje seier på rad i gruppen.

De regjerende Copa America-mesterne er allerede klare for kvartfinalene, men nattens kamp mot Uruguay vil avgjøre om de klarer å ta førsteplassen i gruppen. Chile trenger kun ett poeng for å klare det.

Uruguay på sin side spilte overraskende 2-2 mot Japan i sin forrige kamp, og de må derfor vinne i natt om de skal ha mulighet til gå til topps i gruppen.

Chile, som ikke klarte å kvalifisere seg for VM i Russland i fjor sommer, har fått en god start på Copa America. Chilenerne har samme stammen i laget som har vunnet de to siste turneringene, og årets mesterskap er nok den aldrende chilenske gjengen sin siste mulighet til å vinne noe sammen, tror jeg.

Uruguay hevder hardnakket at de ikke undervurderte Japan i den andre kampen, men det tror jeg ikke helt på. Luis Suarez & Co startet mesterskapet med å banke Ecuador 4-0, men de var ikke like påskrudd i kampen mot Japan, og den kampen endte 2-2. Med en kamp igjen er Uruguay sikret å gå videre til kvartfinalene. De vil nemlig uansett bli det beste tredjelaget i gruppespillet, men jeg tror ikke de nøyer seg med det. Uruguay vil ha enklest mulig motstand i neste runde, og da må de helst vinne gruppen.

Uruguay har med andre ord all mulig grunn til å satse offensivt i denne kampen, og skaffe seg gruppeseieren. De har scoret seks mål på de to første kampene, og Suarez og Cavani har scoret tre av dem. At de slapp inn to mål mot Japan gir likevel grunn til bekymring hos et Uruguay-lag som før turneringen ble sett på som et av de mest solide defensive lagene. Kampen mot japanerne viste at Diego Godin og gjengen er sårbare bakover, og de skal passe seg mot Chile. De har spillere som kan gjøre livet surt for Uruguay.

Begge lagene har spillere som kun er et gult kort unna å måtte stå over én kamp, og det kan påvirke laguttakene til nattens kamp. Chile må ikke vinne denne kampen. Derfor antar jeg at Arturo Vidal, Jean Beausejour og Mauricio Isla vil bli hvilt siden de må stå over om de pådrar seg gult kort i denne kampen.

Også Nicolás Lodeiro og José Giménez er et gult kort unna en suspensjon, og det kan hende Uruguay velger å spare én av dem eller begge i denne kampen. I så fall er Sebastián Coates og Giorgian de Arrascaeta sannsynlige erstattere. Diego Laxalt måtte gå av banen etter en knapp halvtime mot Japan, og han vil trolig ikke spille nattens kamp. Giovanni Gonzalez vil antakeligvis erstatte ham på venstrebacken.

Uruguay og Chile slåss om gruppseieren i natt. Uruguay virker hakket hvassere med spisser som Suárez og Cavani. Jeg går Uruguay-seier til 2,00 i odds. Spillestopp er klokken 0055.

