USA kan overraske igjen

Lørdagens langoddsprogram domineres av kamper fra EM-kvalifiseringen. Det spilles totalt 13 kamper lørdag kveld. Det er pause i Eliteserien og OBOS-ligaen, men det er en rekke kamper fra 2. divisjon og 3. divisjon på menyen. Ellers er det siste serierunden i spansk Segunda Division, hvor detfortsatt er knallhard kamp om playoffplassene, og i Polen ruller U20-VM videre med to interessante kvartfinaler.

USA – Ecuador 2,75 – 2,95 – 2,35 H (spillestopp kl. 1725)

U20-VM, kvartfinale. USA sendte sjokkbølger gjennom fotballverden da de slo ut storfavoritten Frankrike i åttendedelsfinalen.

Sebastian Soto ga USA ledelsen allerede etter 25 minutter, men Frankrike utlignet før pause. De fleste trodde antakeligvis løpet var kjørt for amerikanerne da Nabil Alioui sendte Frankrike i føringen 2–1 ti minutter ut i annen omgang.

Men USA ga ikke opp. Et kvarter før slutt scoret Soto sin andre mål for dagen og utlignet til 2-2, og i det 83. minutt snudde Justin Rennicks kampen da han ordnet 3–2. VM-bomben var et faktum.

For meg var det ikke like sensasjonelt. Jeg mente USA var undervurdert, og lanserte derfor spill på dem til sjenerøse 7,00 i odds. Det virker fortsatt ikke som bookmakerne har troen på amerikanerne, men det har jeg.

Også i kvartfinalen er USA store underdogs, og 2,75 i odds på USA mener jeg er svært interessant.

Den største trusselen fra USA ligger offensivt. Tim Weah, som er sønnen til den tidligere gullballvinneren og nåværende Liberia-presidenten George Weah, har kvalitetene som skal til for å avgjøre denne typen kamper. Angriperen, som i vårsesongen var på lån fra PSG til Celtic, spiller sammen med Sebastian Soto på topp. Soto scoret begge målene da Nigeria ble slått 2–0 i den andre gruppespillkampen, og han fulgte opp med nye to mål mot Frankrike. I den kampen viste han hvorfor slapp til flere ganger for Bundesliga-klubben Hannover denne sesongen.

USA kan gjøre sin beste prestasjon i et U20-VM siden 1989. Den gangen tok de seg til semifinalen, men denne gangen tror jeg amerikanerne kan gå hele veien til topps.

Men det blir ikke lett. Ecuador er i god form. De vant det søramerikanske U20-mesterskapet tidligere i år. Det var en ny sterk prestasjon av ecuadorianerne, som endte på annenplass i det søramerikanske mesterskapet i 2017. I VM har imidlertid Ecudar aldri tatt seg videre fra åttendedelsfinalene. I Sør-Korea for to år siden ble de slått ut i gruppespillet. Jeg tror de møter sine overmenn i lørdagens kvartfinale.

USA er nordamerikanske mestere, så vi har et panamerikansk mesterskap i Polen lørdag.

Det ligger an til å bli en spennende match. Begge lagene slo ut lag som på forhånd var ventet å kjempe om mesterskapet. Mens USA slo Frankrike 3-2, så vant Ecuador 3–1 mot de søramerikanske rivalene Uruguay. Både USA og Ecuador kan angripe, så jeg tror det kan bli en underholdende kamp.

USA har scoret syv ganger på fire kamper, mens Ecuador har fem mål så langt. I fem av de siste syv kampene til USA har begge lagene scoret. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at det kommer mål begge veier også i denne kampen. At begge lag scorer er interessant, men oddsen er bare 1,80. Det kan likevel være verdt å prøve.

Jeg har fortsatt troen på det amerikanske laget, og jeg mener de kan vinne mot Ecuador og ta seg til semifinalen i VM. USA har vist i turneringen at de er bra organisert, og at de har offensive spillere som har evnen til å avgjøre kamper. Det er en god kombinasjon. Oddsen på USA-seier er 2,75.

