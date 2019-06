USA kan skrelle mot favoritten

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er forholdsvis stille på fotballfronten disse dagene i påvente av EM-kvalifisering og sluttspill i Nations League. Onsdagens langoddsprogram består av de tre siste åttedelsfinalene i U20-VM og French Open byr på fire kamper. I tillegg spilles det syv kamper i nest siste serierunde i Segunda i Spania, der en rekke lag er involvert i kampen om direkte opprykk og playoff.

Frankrike – USA B 7,00 (spillestopp kl 17.25)

U20-VM, åttendedelsfinaler. Spilles i Polen. I utgangspunktet skal det være rått parti. Frankrike har spillere vsom Boubacar Kamara (Marseille), Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund), Evan N'Dicka (Eintracht Frankfurt) og Moussa Diaby (PSG). Alle spillerne har en prislapp på over 100 millioner kroner.

De franske laget gikk videre fra gruppespillet med tre seire, så det er vanskelig å kritisere franskmennene.

Likevel har jeg ikke latt meg imponere at det franske laget har prestert så langt i U20-VM. De vant de to første kampene i gruppespillet 2–0 mot henholdsvis Saudi-Arabia og Panama, men de slet mot Mali i siste kampen i gruppen. Den kampen endte med 3-2-seier. Jeg tror ikke det blir noe enklere for Bernard Diomede sine karer mot amerikansk lag som har vist en stigende formkurve i mesterskapet.

USA fikk en svak start da de tapte åpningskampen 1–2 mot Ukraina, men ukrainerne har vist seg å være et sterkt lag. De vant gruppen og banket Panama hele 4–1 i åttendedelsfinalen.

Det amerikanske laget har vært underholdende å se på. Tabare Ramos sine gutter skapte mer sjanser enn Ukraina, og de var uheldige som ikke klarte å få med seg poeng fra den kampen. Etter tapet mot Ukraina har USA virket solide. De slo Nigeria 2-0, og de leverte sin beste prestasjon så langt da de vant 1–0 mot Qatar.

Alex Mendez og Chris Durkin er ute hos USA før åttendedelsfinalen mot Frankrike. Mendez har vært en viktig spiller for USA med den gode venstrefoten sin. Også den defensive midtbanemannen Durkin blir savnet. Han var knallgod i kampen mot Nigeria.

Frankrike er naturlige favoritter i denne kampen, men å satse på fransk seier etter 90 minutter gir kun labre 1,45 i odds. Det er likevel et tips som peker seg ut. Med tanke på de offensive prestasjonene til USA, så tror jeg at de kommer til å score på det franske laget. Troen på at USA kan score en eller flere ganger ble styret etter å ha sett forsvaret spillet til Frankrike mot Mali. Det var shaky. Oddsen på at begge lag scorer i matchen er finfine 2,15.

Jeg synes samtidig at oddsen på USA-seier er enormt høy. Det er sikkert riktig med tanke på hvilket spillermateriell Frankrike råder over, men jeg mener USA har en mulighet til å overraske. Det er flere grunner til det. Jeg mener USA kommer fra en bedre gruppe, og de har enkeltspillere som kan lage problemer for det franske forsvaret. Tim Weah og Sebastian Soto, som henholdsvis spiller for PSG og Hannover 96, er typer som franskmennen skal passe seg for. 7,00 i odds på USA-seier må bare prøves, men dette er ikke tipset hvor du skal satse hus, bil og båt.

