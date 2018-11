Utforbakke for Skellefteå

Tirsdagens langoddsprogram er naturligvis preget av landslagspausen og på fotballfronten er det ikke så mye som skjer, bortsett fra en rekke kamper i gruppespillet i Football League Trophy i England. Det er en turnering for League One og League Two-lagene, samt mange U-21 lag fra de to øverste ligaene. Ellers er det mye ishockey på menyen i dag. SHL starter opp igjen etter Karjala Cup og byr på full serierunde. Natt til onsdag spilles det hele ni kamper i NHL.

Frölunda - Skellefteå H 2,10 (spillestopp kl 18.55)





Frölunde var inne i meget god periode før landslagspausen og tok tre strake hjemmeseire i Scandinavum. Ligger a poeng med serieleder Luleå på 31 poeng etter 16 spilte kamper. Frölunda har vært med i toppen hver eneste sesong og ble nummer tre i grunnserien både forrige sesong og sesongen 2016/17. I sesongene 2015/16, 2014/15 og 2013/14 endte Gøteborg-laget på 2. plass i grunnserien. I hele denne perioden har laget vært ledet av Roger Rönnberg. Det har vært store utskiftninger i troppen underveis. Som vanlig er Frölunde solide på hjemmeis og laget står med fire strake hjemmeseire og totalt 5-0-2 etter ordinær tid på egen bane. Med mannskapet ser det veldig bra ut.

Skellefteå har i likhet med Frölunda alltid vært med i toppen i den samme perioden og dominert svensk ishockey det siste tiåret. Men etter å ha vunnet grunnseiren fire år på rad, har det vært nedgang de to foregående sesongene. Endte på 6. plass sesongen 2016/17 og endte på 5.plass forrige sesong. Innledet denne sesongen meget sterkt og vant fem av de seks første kampene (to av dem etter forlengning). Men står nå uten seier på ni siste kampene. Fire av disse har riktignok gått til forlengning, men Skelleftea har altså tapt alle disse også. Ligger faktisk fjerde sist med kun 19 poeng.

Disse lagene spilte sin forrige seriekamp lørdag 3. november og det er altså ti dager siden. Den pausen kom trolig godt for Skellefteå, men uansett skal Frölunda være favoritter hjemme i Scandinavum. 2,10 på hjemmeseier er fin odds og spilles.

