Utrolig Lotto-flaks: Tre ganger i samme familie

- Ringer dere enda en gang? Noen familier har opplevd å få den herlige "Telefonen fra Hamar" flere ganger.

Mer enn 10.000 personer - over 6000 bare i Lotto - har fått vinnertelefonen fra Hamar - fra både våre gamle og vårt nye telefonnummer. Noen har attpåtil opplevd det flere ganger - enten selv eller i nærmeste familie.

Tre ganger i samme familie

I Austevoll i Hordaland har både far, datter og sønn opplevd å bli Lotto-millionærer. Og det i forbindelse med at datteren enten var gravid eller hadde fått barn.

I 2006 ble Leif Oksnes Lottomillionær, sammen med en kollega. De vant 8,4 millioner til sammen, 4,2 hver. Dagen etter at han vant storpremien ble Leif bestefar da datteren Hege fikk sitt første barn.

I 2010 var Hege gravid med nummer to, og på termindatoen ble hun likegodt Lottomillionær hun også. Premien var på 8,2 millioner kroner.

For noen måneder etter at Hege døpte barn nummer tre, slo familien til med en ny millionpremie i Lotto i september 2012. Heges 19 år gamle bror Tord var den eneste med sju rette, og premien ble på hele 12.267.685 kroner - omtrent like mye som pappa og søster vant til sammen!

Lotto-millionær ble Nabolaget-millionær

Ofte er det vinnerne som blir satt ut når vi ringer med det glade budskap, men en Oslo-mann gjorde at Norsk Tippings budbringer mistet munn og mæle. Da han ble oppringt som millionvinner i Nabolaget, kunne han nemlig fortelle at han bare noen måneder i forveien var blitt Lotto-millionær.

- Ringer dere en gang til? Oslo-mannen kunne knapt tro at han var trukket ut som millionvinner i Nabolaget. Påskeaften 2017 ble han nemlig Lotto-millionær.

13 millioner i potten

Lørdag er det ny runde med Lotto-trekning - med muligheten til å vinne ca. 13 millioner kroner. For å vinne så mye må du være alene om å ha sju rette, men du blir Lotto-millionær også om du må dele med, ja, opptil 13 andre.

Og alle som blir Lotto-millionær blir ringt opp fra vårt millionærnummer: 625 60 000.

Så lagre dette nummeret på telefonen!

(Vinnersjansen for førstepremien i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke.)