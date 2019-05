Vålerenga - Lillestrøm er tippekupongens høydepunkt lørdag

Vi skal gi oss i kast med en ny lørdagskupong i jakten på de 12 rette tegnene. Utfordringen denne lørdagen består av derbyet i Eliteserien mellom rivalene Vålerenga og Lillestrøm. Deretter to kamper fra Post Nord-ligaen på nivå tre her hjemme, før kupongen avsluttes med hele ni oppgjør fra nivå fire i Norsk Tipping-liga. Mange kamper hvor lagene ligger tett på tabellen. Således en vanskelig kupong, som fort gir fine penger til de som er heldige og dyktige nok i sin jakt på premier. Innleveringsfristen er som vanlig 15:55, og bonuspotten er nå på 2,4 millioner kroner.

1. Vålerenga – Lillestrøm

Kupongen starter med det som kanskje må sies å være det største derbyet i norsk fotball. Rivalene Vålerenga og Lillestrøm braker sammen på Intility i Oslo. Vålerenga klart best i gang av disse to i årets Eliteserie.

Vålerenga og trener Ronny Deila begynner endelig å innfri litt av de store forventningene de trofaste tilhengerne har til laget. 17 poeng innspilt på de første ni spilte, betyr tredje plass, fem poeng etter Molde og Odd på tabelltopp.

Intility i Oslo begynner endelig å bli det fortet det bør være når Vålerenga ønsker motstanderne velkommen til hovedstaden. Fire gevinster på like mange spilte, med bare et mål imot er sterke tall. Med litt mer stabilitet på utebane kan dette fort bli en meget hyggelig sesong for laget fra Oslo øst. En komfortabel og enkel 2-0-seier hjemme mot Strømsgodset i siste kamp. På onsdag spilte Oslos stolthet borte mot Eidsvoll Turn, i cupen, og vant 5-0. Resultatet lyver faktisk litt her, da Eidsvoll var farlig frempå flere ganger og bommet straffe på stillingen 1-0 til VIF. Vålerenga hadde dog ingen problemer med å slå Eidsvoll. Klasseforskjellen viste seg jo lengre kampen varte.

Ronny Deila har ingen skadeproblemer før dagens kamp. Gledelig er det og at Mohamed Abu spilte mot Eidsvoll. Han er trolig å finne i elleveren til Deila lørdags kveld.

Når vi ser på head to head-statistikken er det ingen tvil om at hjemmelaget har overtaket på hjemmebane disse to imellom. På de siste seks kampene, der VIF har spilt hjemme, er statistikken 3-3-0. Lillestrøm har ikke slått Vålerenga på bortebane siden 12 november 2011. Det begynner å bli en stund. Det skal dog sies at disse kampene ofte pleier å være jevne. I disse siste seks kampene på Vifs hjemmebane, mot Lillestrøm, har det stått uavgjort til pause hele fem ganger. Kun en gang har Vålerenga ledet. Nå skal det sies at det er lenge siden lagene har vært så langt fra hverandre på tabellen, og i skrivende stund er dagens hjemmelag et bedre fotballag.

Lillestrøm sliter som ventet i innledningen av sesongen. Bare tre lag bak på tabellen, og ikke mer enn to små poeng ned til nedrykk. Det blir nok en sesong for å overleve i Eliteserien for kanarifuglene fra Åråsen. Borte har laget ikke vunnet på fire forsøk, og står med 0-2-2. Siste kamp endte med stygge 0-3 hjemme mot serieleder Odd. Laget har dermed fire kamper på rad uten seier. På onsdag tok Lillestrøm seg enkelt videre etter triumfen over Kvikk Halden i cupen. Det ble en enkel 4-1-seier.

Forsvarsklippen Frode Kippe er tvilsom med en skade i foten. Ellers full tropp.

Form og kapasitet tilsier hjemmeseier. Vålerenga skal også være klare favoritter. Dette oppgjøret er dog så spesielt at vi drar med en gardering for uavgjort på det store spillet. H (HU på 432 rekker spillet)

2. Byåsen – Nardo

Kamp to bringer oss over på nivå tre i Post Nord-ligaen. Et Nardo i midtsjiktet på tabellen, tar turen til møtet mot tabelljumbo Byåsen.

Byåsen har hatt en bedrøvelig start på sesongen. Bare fire poeng innspilt av de første 24 mulige er mager kost. Vi skal selvsagt gi laget noen flere kamper, men mye tyder på at det kan bli tøft å overleve årets Post Nord-liga for Byåsen. Hjemme har laget en seier og to tap. Seier mot Brattvåg, tap mot Fredrikstad og Stjørdals Blink. Siste kamp 2-2 borte mot Bryne.

Nardo har kommet i gang på det jevne. Ankommer til denne kampen på plass sju og fire poeng foran vertene. En plass i midtsjiktet er trolig denne sesongen, men det er veldig tidlig ennå. Nardo er bra borte så langt, og har vunnet to og tapt en. Tap mot Egersund, men fine seire mot Moss og Sola. Siste kamp endte 1-1 hjemme mot Levanger.

Byåsen i bunnen av tabellen sliter så langt. Vi spiller UB.

3. Asker – Bærum

Bærum tar den korte veien fra Sandvika til Asker og kamp på Føyka. Begge lag med moderate starter på sesongen, på nedre halvdel av tabellen så langt.

Asker har skuffet i innledningen av sesongen. Bare en kamp vunnet av seks spilte, og bare to små poeng ned til nedrykk, er nok under forventet. Hjemme på Føyka har laget 1-1-1 så langt, men sammen med tre bortekamper uten seier blir det samlet mager kost så langt. Siste kamp endte med skuffende 0-1 borte mot Sotra. Asker må opp i ringene for å innfri forventningene.

Bærum har startet marginalt bedre enn hjemmelaget. Ankommer med 1-1-1 både borte og hjemme. Fine 1-1 borte mot serieleder Kjelsås nest sist, ble fulgt opp av en ny fin kamp sist da Alta ble sendt nordover med et 1-3 tap i kofferten fra Sandvika Stadion. Vi tror det blir jevnt i dette nabo oppgjøret.

Vi heller ørlite mot gjestene, men garderer fult ut på det store spillet. UB (HUB på 432 rekker spillet)

4. Spjelkavik – Træff

Kamp fire bringer oss over på nivå fire i Norsk Tipping-liga. Dette nivået er delt inn i seks avdelinger, hvor vinnerne rykker opp i Post Nord- ligaen. Begge lagene med en grei start, Spjelkavik dog noe under forventet.

Spjelkavik var tippet som en av favorittene i denne avdelingen. Har ikke helt innfridd, og ligger i midtsjiktet med samlet 2-2-2 så langt. Hjemme har laget prestert med en seier og en uavgjort. Bare en seier på fire borte er dog under pari. Siste kamp endte med en fin 3-1-seier i Oslo mot Rommen. Husk at laget har tatt poeng mot Eidsvoll Turn, som topper tabellen, på hjemmebane. Spjelkavik er vriene å tukte på eget gress.

Træff er et hyggelig fotballag. Ankommer til Spjelkavik tre poeng foran hjemmelaget. Laget har vært gode på utebane, og står med fine 1-2-0 på fire spilte. Bare et tap på de første seks er i overkant av hva vi forventet av laget. Siste kamp endte med en heldig 2-1 seier hjemme mot Nordstrand. Her hadde bortelaget full kontroll på kampen i 90. minutter, men Træff var veldig heldig og stakk av med alle poengene.

Træff skal få det veldig tøft på gressbanen til Spjelkavik. Vi tror poengene blir igjen i Ålesund. H

5. Follo – Ørn Horten.

Ørn tar turen fra Horten opp til Ski Stadion og kamp mot Follo i kamp fem. Gjestene best i gang, selv om Follo har vunnet sine to siste hjemme.



Follo startet meget svakt denne sesongen, men har vunnet sine to siste hjemme på Ski Stadion mot Ready og Drøbak Frogn. Follo har et meget ungt lag med mye talent, dog trolig noe lett. Vi tror laget sikrer ny kontrakt. Det bor mye i disse ungguttene. Siste kamp endte med seier 3-1 hjemme mot Drøbak Frogn.



Ørn Horten er bra. Har vunnet to og tapt en på utebane så langt. Dette er en tøff avdeling med gode lag som Tønsberg, Lyn og reservene til Vålerenga. Trolig rykker ikke Ørn opp, men på sitt beste holder laget fin klasse. Siste kamp endte med seier 2-0 hjemme mot Norild.



Follo har vunnet sine to siste på eget gress. Vi tror ikke laget vinner denne, og spiller B.



6. Frigg – Grei

Kamp seks er fra samme avdeling som kamp fem. Vi støter på et Oslo derby når Grei tar turen fra Groruddalen til Marienlyst og et oppgjør mot Frigg. Grei helt i bunnen. Frigg i midtsjiktet litt under forventet fra den kanten.



Frigg var med helt i toppen sist sesong, og har startet litt svakere enn forventet. Sju poeng på konto av de første 15, betyr at laget må opp i ringene for å henge med. Hjemme har laget vært bra med to seire og en poengdeling. Ingen poeng på fremmed gress så langt gir dog bare en middelmådig start samlet. Frigg vant 2-0 hjemme mot Halsen i siste kamp, men gikk på et uforståelig 2-6 tap borte mot Norild nest sist.



Grei ankommer Marienlyst rett utenfor NRK bygget som bunnlaget i denne avdelingen. Laget rykket opp sist sesong, men mye tyder på at oppholdet bare blir på en sesong. To poeng på de første seks spilte er nedrykkstall alle dager i uken, og Grei må snarest vise fremgang. Det ble 0-3-tap hjemme mot Tønsberg i siste kamp. Det var det fjerde tapet på rad.



Frigg er best av disse to, og vi tror laget vinner. H



7. Donn – Pors

Pors reiser fra Grenland til kamp mot Donn i kupongens sjuende oppgjør. Hjemmelaget i nedre sjiktet av tabellen, gjestene omtrent midt på etter seks spilte.



Donn sliter i innledningen av sesongen. Bare målforskjell skiller fra en plass under streken som betyr nedrykk. Hjemme har laget 1-1-1, men sammen med bare et poeng på fremmed gress, blir det samlet veldig tynt. Siste kamp endte med poengdeling og 2-2 borte mot tabellnabo Staal Jørpeland. Donn får trolig en sesong hvor ny kontrakt er maks.



Pors ankommer Kongsgårdbanen med fire poeng mer enn vertene før denne kampen. Laget har tatt mål av seg til å være med i toppen, men har ikke helt innfridd. Det er blitt hele seks poeng opp til Brodd på tabelltopp, og det er mye etter bare seks spilte. Borte har det vært greit, og 2-0-1 er omtrent som det bør være. Siste kamp ga et stygt hjemmetap med 2-3 mot Madla.



Vi heller mot gjestene her, og spiller UB.



8. Fløy – Flint

Fløy Flekkerøy på andre plass på tabellen, ønsker Flint velkommen i kamp åtte. Dette er et toppoppgjør i avdelingen, med gjestene på plassen bak hjemmelaget før kampen.



Fløy har vært gode så langt i sesongen. Har ennå ikke tapt etter seks spilte og bare sluppet inn fem mål. Både borte og hjemme har laget 2-1-0 og presterer bra i kamp etter kamp. Sist ble det en fin seier med 2-0 borte mot reservene til Bryne. Laget er vanligvis sterke på eget gress, og vi tror laget fort henger med i tabelltoppen utover i sesongen.



Flint har i likhet med hjemmelaget startet sesongen på en meget fin måte. Ankommer Flekkerøy på plassen bak vertene. Det er dog bare to poeng som skiller disse to. En tidlig, men meget viktig kamp i toppen av tabellen. Ute på tur har Flint fine 2-0-1. Siste kamp endte med en fin 1-0 seier mot reservene til Viking i Stavanger.



Toppkamp i denne avdelingen. Vi tror ikke hjemmelaget taper, og spiller HU.



9. Vindbjart – Mandalskameratene

Moseidmoen er arena når tabellnaboene Vindbjart og Mandalskameratene møtes i kamp ni på kupongen. Begge så langt i midtsjiktet på tabellen.



Vindbjart har spilt inn åtte poeng av de første 18 mulige. Laget er bra på sitt beste, men dog noe ujevne i prestasjonene. Det er ofte mye mål i Vindbjart sine kamper. Laget har scoret nest mest i avdelingen, men også sluppet inn nest mest. Laget er uten mulighet til å rykke opp, men vi tror ny kontrakt sikres til høsten. Siste kamp endte med en fin 2-0 seier borte mot reservene til Start. Nest sist tap med tennissifrene 5-6 hjemme mot reservene til Viking.



Mandalskameratene kommer til denne kampen et poeng og en plass bak vertskapet. Laget har en seier og to tap på fremmed gress etter tre spilte. I likhet med hjemmelaget, må nok Mandalskameratene også sikte seg inn på ny kontrakt utover i sesongen. Vi har ikke engang spilt en kvartpart av kampene, men opprykkstoget har forlatt plattformen til begge disse to allerede. Fine 5-1 hjemme over Vardeneset sist, men stygge 1-4 borte mot Donn nest sist. Det svinger på dette nivået.



To brukbare lag møtes. Vi heller mot hjemmelaget, men dekker fult ut på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)



10. Stord – Fyllingsdalen

Fyllingsdalen reiser til Stord i kamp 10. Begge lagene med greie innledninger på sesongen. Vertene med tre poeng mer på konto etter seks spilte.

Stord har startet greit. Ligger på en fjerde plass så langt. Djerv 1919 har vunnet alle seks spilte i denne avdelingen, og dermed er avstanden opp for Stord sin del hele åtte poeng til tross for en fin fjerdeplass på tabellen. På eget gress har laget fine 2-1-0 og bare tre baklengsmål på disse. To bortetap gjør dog at laget ikke har klart å følge Djerv på toppen. Siste kamp ga et 1-2 tap borte mot Lysekloster.



Fyllingsdalen har sju poeng innspilt av de første 18 mulige. Det er tre poeng ned til den lite hyggelige streken som skiller nedrykk og ny kontrakt. Vi tror dog det er såpass med kvalitet i dette laget at ny kontrakt sikres utover høsten. Laget har slitt på fremmed gress, og 0-1-2 er tall som gir litt grunn til ettertanke. Siste kamp ga storfine 5-0 mot bunnlaget Valdres på eget gress.

Stord uten hjemmetap. Gjestene uten borteseier. Vi tror det er slik også etter denne kampen. H

11. Nybergsund – Kolstad

Kolstad gjester Nybergsund i kupongens nest siste kamp. Bortelaget med best innledning av disse to.

Nybergsund har startet under middels. Det er tre poeng ned til nedrykk, og selv om tabellen er jevn, må laget opp i tauene snarest mulig. Laget har bare spilt to hjemmekamper, og ennå ikke tapt. Tre bortetap på fire spilte gjør dog innledningen samlet noe mager. Nybergsund har tapt de to siste, begge på utebane. Først 0-2 mot reservene til Ranheim, mens det i siste kamp ble 1-3 mot Strindheim.

Kolstad er gode, og har imponert i sesongstarten. Innehar en fjerdeplass på tabellen, og det er bare tre poeng opp til reservene til Ranheim som topper denne avdelingen. Kolstad har tre strake seire hjemme, men har slitt litt mer på fremmed gress. 1-0-2 er årsaken til at laget ikke topper. Litt fremgang ute på tur, og sesongen kan bli riktig så bra. Kolstad imponerte stort i siste kamp. Serieleder Ranheim ble sendt hjem med et 2-1 tap, for øvrig det første poengtapet til det laget. Det blir spennende å følge Kolstad utover i sesongen.

Vi mener det er forskjell her og spiller på gjestene. B

12. Orkla – Strindheim

Kupongen avsluttes i samme avdeling som kamp 11. Strindheim tar turen til Orkla. To lag med brukbare innledninger, men heller ikke mer.

Orkla har startet sesongen med 2-1-3 samlet og 1-0-1 på eget gress. Laget har således spilt fire av seks på utebane. Det er meget jevnt hittil i denne avdelingen og litt vanskelig å se fremover, hvor laget antageligvis havner utover høsten. Orkla startet meget svakt med tre tap i de tre første kampene, men har nå tre på rad uten tap. Således en fin utvikling. Siste kamp for Orkla sin del endte med en fin 2-1 seier mot Brumunddal.

Strindheim har spilt inn ni poeng så langt. Med andre ord to mer enn vertene. Laget er bra på sitt beste, men ustabile. Samlet 3-0-3 viser dette. Det har svingt fra 4-0 seier til 1-3 tap. Det har allerede blitt seks poeng opp til tabelltopp. Laget blander seg trolig ikke inn her, men vil nok heller ikke få noen problemer med ny kontrakt. Så mye kvalitet er det utvilsomt i laget. Litt mer stabilitet og ting kan bli riktig så bra.

Kupongens mest åpne kamp etter vår mening. HUB

96-rekkeren:

1. Vålerenga — Lillestrøm H

2. Byåsen — Nardo UB

3. Asker — Bærum UB

4. Spjelkavik — Træff H

5. Follo — Ørn Horten B

6. Frigg — Grei H

7. Donn — Pors Grenland UB

8. Fløy — Flint HU

9. Vindbjart — Mandalskameratene HU

10. Stord — FK Fyllingsdalen H

11. Nybergsund IL-Trysil — Kolstad B

12. Orkla — Strindheim HUB

432-rekkeren:

1. Vålerenga — Lillestrøm HU

2. Byåsen — Nardo UB

3. Asker — Bærum HUB

4. Spjelkavik — Træff H

5. Follo — Ørn Horten B

6. Frigg — Grei H

7. Donn — Pors Grenland UB

8. Fløy — Flint HU

9. Vindbjart — Mandalskameratene HUB

10. Stord — FK Fyllingsdalen H

11. Nybergsund IL-Trysil — Kolstad B

12. Orkla — Strindheim HUB