Matthias Vilhjalmsson har scoret tre mål for VIF så langt denne sesongen. I likhet med Oslo-laget trives han best på hjemmebane, for to av de tre scoringene hans har kommet på Intility Arena. Her jubler han etter scoringen mot Mjøndalen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Vålerenga er et annet lag på hjemmebane

VIF er et av eliteseriens beste hjemmelag, og det vil Sarpsborg få merke.

