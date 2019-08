Vålerenga er klinke på søndagskupongen

Vi skal nok en gang gi oss i kast med en ny søndagskupong i jakten på 12 rette. Utfordringen denne søndagen består av fem kamper fra Eliteserien her hjemme, seks kamper fra OBOS ligaen på nivå to, før kupongens avsluttende kamp er hentet fra toppdivisjonen i Danmark. En krevende utfordring, dog med noen klare favoritter kan utmerket godt gi fine premier, til de som er heldige og dyktige nok i sin jakt på de tre premiegruppene. Innleveringsfristen denne søndagen er 17:55!

1. Vålerenga – Kristiansund

Kristiansund drar til hovedstaden og Intility Arena til møtet med Vålerenga i kupongens åpningskamp. Begge lag på tabellens øvre halvdel når vi går i gang med andre del av sesongen 2019.



Etter en noe svak innledning, så har Vålerenga endelig fått ut litt av sitt potensiale. Trener Ronny Deila og hans mannskap er i øyeblikket et av seks lag som faktisk kan vinne Eliteserien. Enga har kamper til gode på tre av fire lag foran på tabellen, og er på skuddhold. Problemet er dog som tidligere stabiliteten. Det har svingt fra 0-3-tap hjemme mot erkerival LSK og cuptap mot lille Bærum - for så å slå Bodø/ Glimt 6-0. Nettopp sistnevnte kamp var Vålerengas siste før oppholdet. Nest sist, også overbevisende med 4-1 borte over Haugesund. Med andre ord, Vålerenga står med 10-1 i målforskjell på de to siste seriekampene. Hjemme på Intility har det blitt 5-1-1 så langt, og med litt flyt på fremmed gress utover høsten kan dette fort bli medalje på laget. Vålerenga tapte motsatt oppgjør tilbake i mai med 0-2, men vi bryr oss ikke mye om dette.

Chidera Ejuke er solgt til Herenveen. Dette vil klubben merke, men allerede fredag var det en spennende spiller å trene med Vålerenga. Noe vil nok osloklubben gjøre på markedet.

Kristiansund ligger på plass sju ved sommeroppholdet. Selv om plasseringen er grei, er det dog bare seks poeng ned til kvalikplass tredje sist i den meget jevne Eliteserien. Kristiansund har vært gode hjemme, men har svake 2-2-4 ute på tur. Borteformen må opp noen hakk, for å styre klar av nedrykkskampen. Siste kamp før ferien ga storfine 5-2 hjemme over Lillestrøm. Nest sist 0-1 borte mot Rosenborg på Lerkendal. Laget var også ute i en artig treningskamp mot Manchester United på tirsdag. Et respektabelt tap med 0-1 i den kampen, kan muligens sitte litt i trette Kristiansund ben.

Laget har ikke gjort seg bemerket på markedet hittil.

Vi tror Vålerenga fortsetter fremgangen og bruker bare et tegn i kupongens første kamp. H

2. Ranheim – Brann

Brann reiser fra byen mellom fjellene, opp til Trondheim, hvor et oppgjør mot Ranheim venter. Hjemmelaget dypt forankret i nederste del av tabellen, Brann med i toppen med sin foreløpige fjerde plass.

Ranheim blåste som et friskt pust inn i norsk toppfotball sist sesong, og gjorde alle pessimistiske tips til skamme med sin fine sjuende plass. Den vanskelige andre sesongen blir nok ikke like bra. I øyeblikket ligger lager tredje sist, på kvalikplass for nedrykk, og Ranheim må opp i ringene i andre del av sesongen for å skrive kontrakt med Eliteserien i sesongen 2020. Siste før ferien ga stygge 1-5 i tapet borte mot Bodø Glimt. Nest sist også da tap, med 2-3 i trønderderbyet mot Rosenborg. Ranheim har hatt et bra tak på Brann i årets sesong. Laget vant motsatt kamp i Bergen med 1-0, og slo også Brann ut av NM med solide 4-0 på hjemmebane. Det kan lukte litt cupfinale av Ranheim. Nest siste hinder er en hjemmekamp i kvartfinalen, mot lille Fram Larvik fra nivå tre i Post Nord-ligaen. I serien har Ranheim vunnet to ganger både borte og hjemme. Ute på tur lyder statistikken på 2-2-4, med bare seks scoringer rett vei.

Brann er blitt mye kritisert denne sesongen av kravstore bergensere. Poengene har dog trillet inn jevnt og trutt. I øyeblikket ligger Brann på fjerde plass, bare tre små poeng etter medalje. Med litt flyt utover høsten kan sesongen i seriesammenheng faktisk bli riktig så bra. Cupspillet er en annen historie. Drømmen om Ullevaal gikk i knas mot dagens motstander, med stygge 0-4 på bortebane. I tillegg røk laget ut av kvalikspillet i Europa League mot lille ukjente Shamrock Rovers fra Irland. Det kreves nok en medalje i Eliteserien for å blidgjøre den gjennomsnittlige bergenser denne sesongen. Siste kamp ga 2-1 seier hjemme mot Stabæk. Nest sist, også da hjemme i Bergen ble det målløst 0-0 mot Mjøndalen. Brann har prestert greit, men heller ikke mer på fremmed gress med 3-2-2 så langt.

Husk også at laget har tapt sine to siste møter mot nettop Ranheim.

Det var noe usikker om Wormgoor kunne spille, men det sies at han trolig blir klar.

Vi heller mot Brann her, og tror laget kan revansjere cuptapet på samme bane. Vi bruker to tegn. UB

3. Stabæk – Haugesund

Haugesund tar turen til Bærum og kamp mot Stabæk på Nadderud i kamp tre på kupongen. En meget viktig kamp i nedrykksstriden venter.

Stabæk har skilt lag med trener Henning Berg, og inn har den tidligere suksesstreneren Jan Jønsson kommet. Det skal bli spennende å se om han kan styre Stabæk-skuta inn i trygt farvann til ny kontrakt. Vi tror det, for laget har sett bedre ut etter at svensken tok over. Stabæk har 2-3-2 hjemme på Nadderud, og det er nok her grunnlaget må legges utover høsten. Stabæk henter nemlig ikke flust med poeng ute på tur (seks av åtte er tapt) Siste kamp ga et knepent 1-2-tap i Bergen mot Brann, mens det nest sist ble 3-3 hjemme mot Sarpsborg 08, hvor Stabæk utlignet på overtid. Stabæk har noe på gang uten tvil, og vi tror de vil klare seg godt utover.

Svært tungt er det for Stabæk at storscorer Franck Boli er mistet i løpet av sommeren. Slik er det. Glederlig er det at Lumanza er tilbake i Stabæk. Mens Skytte, Amankwah og Kinoshita er hentet. Flere spennende navn dette.

Haugesund hadde en flott sesong i fjor. Endte på fjerdeplass og var ute Europa League kvalik sist torsdag. Et knepent tap i Østerrike mot Sturm Graz var nok til å avansere etter 2-0 hjemme i første kamp. Norsk fotball hadde en fin uke med nevnte Haugesund, Molde og RBK alle videre i Europa. I årets serie er Haugesund nummer åtte, når vi tar fatt på andre halvdel. Laget har tatt like mange poeng borte som hjemme, og står med 3-1-3 på fremmed gress. Det er som tidligere nevnt meget jevnt på tabellen, og Haugesund er faktisk bare fem poeng fra nedrykks kvalik, til tross for at laget har åtte lag bak seg på tabellen. Siste kamp i seriesammenheng endte med en solid 5-1 seier hjemme mot Tromsø, mens det nest sist ble pene 0-0 mot Viking i Stavanger. I NM er Haugesund klar for kvartfinalen, hvor en bortekamp mot Mjøndalen, er nest siste hinder på veien mot en cupfinale.

Stølås og Wadji er to gode spillere som fortsatt er ute, men laget viste senest i midtuken at dem spiller godt uten.

VI heller ørlite mot Haugesund. Husk dog at laget hadde en krevende tur til Østerrike for noen dager siden, og kan være slitne. Vi heldekker på det store spillet.

UB (HUB på 432 rekker spillet)

4. Viking – Molde

Serieleder Molde tar turen ned til Stavanger og kamp mot Viking i oppgjør nummer tre på kupongen. Molde i øyeblikket et av seks lag som kan vinne Eliteserien. Viking et av 10 lag som kan rykke ned. Så jevnt er det i år, men mye kan selvsagt forandre seg med to eller tre seire eller tap på rad.

Viking ligger greit an på tabellen, med sin niende plass av de 16 lagene. Det er dog bare fire små poeng ned til kvalikspill om å unngå nedrykk. Det er jevnt i år, og veldig mange viktige kamper venter lagene. Hjemme i Stavanger har Viking prestert greit, med 3-2-1. Laget har tatt 11 av sine 19 poeng på eget gress. Siste kamp for Viking ga stygge 1-5 borte mot Rosenborg på Lerkendal. Nest sist 0-0 hjemme mot Haugesund. Det bør være et revansjsugent Viking lag i denne kampen. Motsatt oppgjør i Molde endte nemlig med hele 5-1 til moldenserne tre dager etter nasjonaldagen i mai. Viking startet strålende i årets sesong, men trenger å finne tilbake til denne formen. Som et av mange lag, lever Viking farlig med tanke på spill i Eliteserien i sesongen 2020. I NM er Viking klar for kvartfinale borte mot Aalesund.

Molde ankommer Stavanger som serieledere. De seks topplagene har spilt litt forskjellig antall kamper. Det er derfor vanskelig å sammenligne. Vi holder fortsatt Molde som favoritter til gullet, men borteformen må nok trolig opp noen hakk i så måte. Det har vært særdeles solid hjemme på Røkke løkka, men 3-2-3 ute på tur gir ikke seriegull, om den statistikken ikke forbedres. Siste kamp ga seier 2-1 hjemme mot Sarpsborg 08. Nest sist 2-2 borte mot Odd i Skien. For øvrig Odd sitt eneste poengtap på eget gress. I Europa League avanserte Molde videre i kvalikspillet onsdag etter seier borte mot Cukaricki fra Serbia.

Vi tror ikke serielederen taper dette oppgjøret, og spiller to tegn. UB

5. Tromsø – Mjøndalen

Mjøndalen legger ut på langtur i kamp fem. Alfheim og Tromsø er endestasjonen på reisen. En uhyre viktig kamp i området rundt nedrykk, hvor begge lagene er dypt forankret.

Tromsø startet mildt sagt elendig denne sesongen. Etter seier borte mot Ranheim i serieåpningen, ble det et poeng spilt inn av 24 mulige i de neste åtte kampene. Etter disse ni første kom tre strake seire mot Molde, Stabæk og Rosenborg. Fotball er ikke til å bli klok på noen ganger. Hjemme på Alfheim har det vanligvis sterke hjemmelaget svake 3-0-4. Her ligger nok nøkkelen til ny kontrakt. Poengfangsten på eget gress må opp. Siste før ferien ga stygge 1-5 i tapet borte mot Haugesund. Nest sist fin 2-0 seier hjemme mot Sarpsborg 08. Motsatt oppgjør tilbake i runde fire i april ga 1-1 i Mjøndalen.

Fitim Azemi er hentet på lån fra Vålerenga. Det er verdt å merke seg.

Mjøndalen er som ventet i nedrykksstriden, men på ingen måte noen kasteball. Laget var av mange tippet sist av de 16 lagene, men har holdt fint følge i de fleste kampene. Ankommer til dette viktige oppgjøret med like mange poeng som vertene. Begge lagene bare et lite poeng unna kvalikplassen tredje sist på tabellen, hvor Ranheim i øyeblikket ligger. Mjøndalen spiller ofte uavgjort, og ingen i Eliteserien har flere poengdelinger enn bruntrøyene fra Nedre Eiker. Borte har laget bare vunnet en gang, og står med 1-3-3. Litt flyt borte utover høsten, og vi tror fort trener Vegard Hansen og hans Mjøndalen styrer skuta inn til ny kontrakt. I NM venter en kvartfinale hjemme mot Haugesund, og drømmen om en cupfinale lever i beste velgående i Mjøndalen.

VI heller mot Tromsø, men Mjøndalen spiller mye uavgjort. To tegn på det store spillet. H (HU på 432 rekker spillet)

6. Nest-Sotra – KFUM

Kamp seks bringer oss over i OBOS ligaen på nivå to her hjemme. KFUM tar turen fra Oslo til kamp mot Nest Sotra på Ågotnes stadion. Bortelaget klart inne på kvalikplass (plassene 3-6) på tabellen. Hjemmelaget fire poeng bak nevnte kvalikplass.

Nest-Sotra har gjennomført en helt grei første halvdel av årets OBOS liga. Fire poeng er avstanden opp til siste kvalikplass for spill om opprykk. Det er dessuten klar og trygg avstand ned til problemene i bunnen av tabellen. Nest-Sotra er et klart bedre hjemmelag, enn ute på tur. En fin statistikk på 5-1-2 hjemme, duger alle dager i uken, men med bare en seier borte på sju spilte, blir det samlet noe tynt med tanke på tabellens øvre del. Siste kamp endte med et 0-2 tap borte mot serieleder Aalesund, mens det nest sist ble seier 2-1 hjemme mot svake Notodden. Motsatt oppgjør endte 2-1 til KFUM på Ekeberg i Oslo. KFUM slo også ut Nest-Sotra av NM med en solid 4-0 seier på Ågotnes, hvor denne kampen spilles.

KFUM har overbevist stort etter sitt opprykk sist sesong. Med små resurser økonomisk har klubben prestert uke inn og uke ut. Ligger inne på en flott femteplass, og må sees som en outsider til opprykk til Eliteserien. Trolig må dette skje gjennom kvalikspill om den siste plassen når det gjelder opprykk, men man vet aldri. Siste kamp endte med en fin 2-1 seier hjemme mot Raufoss, mens det nest sist ble tap 2-4 mot serieleder Aalesund, også det hjemme i Oslo. KFUM har også imponert i NM. En kvartfinale mot Odd venter på hjemmebane i det nest siste hindret før en cupfinale på Ullevaal.

KFUM har mistet sin storscorer Moses Mawa til Strømsgodset.

Helt åpent på Ågotnes Stadion. Vi bruker alle tre tegnene. HUB

7. Raufoss – Notodden

Et Notodden nest sist på tabellen, tar turen til Raufoss i kamp sju på kupongen. Raufoss fint inne på en kvalikplass på tabellen, og med kontakt opp til direkte opprykk til Eliteserien.

I likhet med KFUM i kamp seks har Raufoss overbevist stort etter sitt opprykk sist sesong. I øyeblikket er laget inne på en flott fjerde plass, og det er bare fem poeng opp til Sandefjord på den siste plassen som gir direkte opprykk. Trener Christian Johnsen og hans Raufoss har virkelig tatt nivået en etasje opp på en strålende måte. Raufoss er bra hjemme med 4-1-2, men har faktisk tatt flere poeng borte enn hjemme så langt. Litt forbedring hjemme, og dette kan gå hele veien. Raufoss scorer mye, men sliter litt i forsvar. Til tross for en imponerende vårsesong, har bare bunnlaget Tromsdalen sluppet inn flere mål enn Raufoss. Siste kamp endte med et 1-2 tap i Oslo mot KFUM, mens det nest sist ble seier 4-2 hjemme mot Jerv. Motsatt oppgjør tidligere i sesongen ble vunnet av Raufoss med 1-0.

Notodden ankommer Raufoss nest sist på tabellen, og i direkte nedrykk posisjon. Bare 10 poeng på konto av de første 45 mulige tilsier nedrykk alle dager i uken. Notodden må virkelig opp i ringene skal ny kontrakt med OBOS ligaen kunne skrives etter de 30 kampene. På fremmed gress har Notodden 2-0-6 å vise til, og fremgang er som sagt påkrevet. Sist ble det meget stygge 0-4 hjemme på Notodden mot Sandnes Ulf, mens det nest sist også ble tap med 1-2 borte mot Nest-Sotra.

Vi kan ikke se at gjestene får noe med seg her, og klarer oss med et tegn. H

8. Sandefjord – Tromsdalen

Bunnlaget Tromsdalen legger ut på langtur til møtet med Sandefjord i kamp åtte. Hjemmelaget på direkte opprykk, med sin andre plass så langt.

Sandefjord er bra, men dog noe ujevne i prestasjonsnivået. Ligger på andre plass fem poeng etter Aalesund på tabelltopp. Laget fra hvalfangerbyen har målsetning om opprykk, men vil trolig få kamp helt inn. Ikke mange feilskjær tåles i så måte. Hjemme på Komplett Arena har Sandefjord 5-1-1 og har prestert bra. Siste kamp ga et svakt 0-1 tap borte mot Ham Kam, mens det nest sist ble seier hjemme mot Kongsvinger med samme sifre. Motsatt kamp endte 3-3, og Tromsdalen tok dermed det ene av sine to poeng i nettopp den kampen.

Tromsdalen er fullstendig akterutseilt på bunnen av tabellen. To små poeng er spilt inn på de første 15 kampene. At laget spiller på nivå tre neste sesong er vel 99 % sikkert når serien nå er halvspilt. Ute på tur har Tromsdalen spilt sju kamper, og tapt like mange. Siste kamp endte med tap 0-2 hjemme mot svake Strømmen, mens det nest sist ble 2-5 borte mot Sogndal.

At Tromsdalen tidligere i sesongen kunne slå ut Eliteseriens Sarpsborg av cupen er smått utrolig, men det viser jo med all mulig tydelighet sjarmen ved denne sporten.

At Tromsdalen tar poeng med hjem her virker ikke mye sannsynlig. Vi spiller en klar H.



9. Sandnes Ulf – Ham Kam

Ham Kam reiser til Sandnes og kamp mot Sandnes Ulf i kamp ni. Vertene på plassen bak kvalik for opprykk, mens gjestene fra Hamar ligger i sjiktet over nedrykks posisjonene.



Sandnes Ulf henger greit med i tabellen øvre del. Det er bare et lite poeng opp til den siste kvalikplassen for spill om opprykk til Eliteserien. Laget har vunnet tre kamper så vel hjemme som borte, men tatt flere poeng på fremmed gress, enn hjemme i Sandnes. På eget gress lyder tallenes tale på 3-1-3. Dette må nok forbedres om drømmen om kvalikspill skal bli en realitet. Sandnes Ulf imponerte i siste kamp med en 4-0 seier borte mot Notodden. Nest sist, også da bra med en 2-0 seier hjemme mot Ullensaker Kisa. Det er et hjemmelag i form som ønsker Ham Kam velkommen. Motsatt kamp tilbake i mai, så Sandnes Ulf vinne 3-2 på Briskeby på Hamar.



Ham Kam har slitt ganske tungt hele sesongen. Det har gått brukbart på eget gress, men borte har ting ikke fungert på noen måte. En seier og en statistikk på 1-2-4 er svake tall. Bare tre ganger har Ham Kam scoret på disse sju spilte bortekampene. Borteformen må nok noen hakk opp om nedrykksspøkelse skal forsvinne fra Hamar utover høsten. Det er dog svake lag i bunnen av OBOS ligaen, og Ham Kam skuta styrer trolig inn til ny kontrakt. Siste kamp var meget bra, da sterke Sandefjord ble sendt hjem fra Briskeby med et 0-1 tap i kofferten. Nest sist et stygt 1-4 tap i Kristiansand mot Start.



Vi tror Sandnes Ulf tar dette, og nøyer oss med et tegn. H



10. Sogndal – Ullensaker/ Kisa

Ullensaker/Kisa tar den korte turen til Gardermoen, og setter seg på flyet til Sogndal. Bortekamp på Fosshaugane Campus venter i kamp 10 på kupongen. Begge lag i midtsjiktet på tabellen, men fortsatt med i kampen om kvalikplassene for spill om opprykk.



Sogndal har skuffet denne sesongen. Var tippet høyt oppe, men ligger i øyeblikket på en litt svak åttende plass. Det er tre poeng opp til siste kvalikplass, og toget har ikke riktig forlatt Sogndal med tanke på opprykk. Mye skal dog skje, om Sogndal ikke spiller i OBOS ligaen i sesongen 2020. Laget har prestert bra hjemme, med 5-1-2, men med bare en seier på sju forsøk på fremmed gress, blir det samlet noe tynt. Svakt også med bare fem scoringer rett vei på disse sju bortekampene. Siste kamp ga 1-1 borte mot Jerv i Grimstad. Nest sist et av sesongens to hjemmetap, da Start forlot Sogndal med en 1-0 seier. Sogndal tapte motsatt oppgjør hele 0-3 på Ullensaker tidligere i sesongen.



Ullensaker er gode på sitt beste, men ustabile. Laget er vesentlig bedre hjemme enn på bortebane. 16 av 20 poeng er tatt hjemme på Ullensaker. Borte sier tallene 1-1-5, og er alt annet enn imponerende. Ullensaker/Kisa ankommer Fosshaugane et poeng etter hjemmelaget, til en meget viktig kamp, med tanke på å kunne spille seg inn i en kvalikposisjon ved sesongslutt. Begge de to siste kampene er tapt med 0-2. Sist hjemme mot Start. Nest sist borte mot Sandnes Ulf.



Meget viktig kamp i sjiktet under kvalikplassene. Vi heller mot hjemmelaget, og spanderer to tegn her. HU



11. Strømmen – Jerv

Kamp 11 er den siste fra OBOS ligaen. Jerv tar turen fra Grimstad opp til Strømmen Stadion, hvor et hjemmelag tredje sist på tabellen venter på motsatt banehalvdel. Gjestene fra Sørlandet fem poeng foran Strømmen før denne kampen.



Som i fjor hadde vi litt tro på Strømmen før sesongen. Igjen har laget dog skuffet enormt. Ligger i øyeblikket på kvalikplass tredje sist på tabellen, og det er bare et lite poeng ned til Notodden, på direkte nedrykk. Strømmen må starte poengsankingen, om ikke kan fort spill på nivå tre i Post Nord ligaen være en realitet i sesongen 2020. Laget vant siste kamp 2-0 borte mot det akterutseilte bunnlaget Tromsdalen, og spilte 1-1 hjemme mot Skeid nest sist. Det motsatte oppgjøret i Grimstad tidlig i sesongen endte uavgjort 1-1.



Jerv ankommer Strømmen Stadion med fem poeng ned til hjemmelaget på tabellen. Således en meget viktig kamp. Om Jerv skulle gå på et tap, vil man for alvor sto i nedrykkskampen med begge bena. Det er tross alt bare fire lag bak Jerv på tabellen, ved halvspilt serie. Jerv er gode hjemme med bare et tap, men et trist skue borte, hvor man bare har bokført en trepoenger på åtte forsøk. Laget har dog en sjanse i denne kampen, til å åpne opp en luke og få litt pusterom, i kampen for fornyet kontrakt. Siste kamp endte 1-1 hjemme mot Sogndal, og laget har ikke vunnet på de siste fem spilte i seriesammenheng.



Jevnt og viktig. Vi heller ørlite mot vertene, men bruker alle tegnene på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)



12. FC Midtjylland – Aalborg

Vi avslutter kupongen med en kamp fra den danske toppdivisjonen. Det er fjerde serierunde, og hjemmelaget Midtjylland har vunnet alle de tre første spilte. Gjestene fra Aalborg har en seier, en uavgjort og et tap så langt.



Midtjylland har startet serien i Danmark på en utmerket måte. Tre spilte har gitt like mange seire. Det har dog vært litt stang inn. Alle de tre nevnte oppgjørende er vunnet med et mål. Siste kamp ga 2-1 borte mot Aarhus, mens det nest sist ble de samme sifrene i seieren mot Nord Sjælland.



Aalborg ankommer til denne kampen allerede fem poeng etter Midtjylland etter tre spilte runder. Laget har 1-1-1 på disse tre, og har tapt sin eneste spilte bortekamp 0-2 mot Lyngby. I siste kamp ble Silkeborg slått 3-1 hjemme i Aalborg.



Vi tror Midtjylland legger på til fire strake i seriestarten i denne fjerde runden. H

96-rekkeren:

1. Vålerenga - Kristiansund H

2. Ranheim - Brann UB

3. Stabæk - Haugesund UB

4. Viking - Molde UB

5. Tromsø - Mjøndalen H

6. Nest-Sotra - KFUM HUB

7. Raufoss - Notodden H

8. Sandefjord - Tromsdalen H

9. Sandnes Ulf - HamKam H

10. Sogndal - Ullensaker/ Kisa HU

11. Strømmen - Jerv HU

12. Midtjylland - Aalborg H



432-rekkeren:

1. Vålerenga - Kristiansund H

2. Ranheim - Brann UB

3. Stabæk - Haugesund HUB

4. Viking - Molde UB

5. Tromsø - Mjøndalen HU

6. Nest-Sotra - KFUM HUB

7. Raufoss - Notodden H

8. Sandefjord - Tromsdalen H

9. Sandnes Ulf - HamKam H

10. Sogndal - Ullensaker/ Kisa HU

11. Strømmen - Jerv HUB

12. Midtjylland - Aalborg H