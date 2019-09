Vålerenga skal gi Rosenborg kamp

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er en herlig tippekupong vi har foran oss søndag. Londonderbyet mellom Arsenal og Tottenham innleder kupongen. I tillegg er det seks kamper fra Eliteserien, det er fem kamper fra OBOS-ligaen og en kamp fra PostNord-ligaen. Bonuspotten er på ca 700 000 kr. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Arsenal - Tottenham

En klassiker dette og etter at begge lagene hadde innledet bra, ble forrige helgs kamper en gedigen nedtur.

Arsenal innledet sesongen med å vinne 1-0 i en vanskelig bortekamp mot Newcastle og fulgte opp med tre forventede poeng hjemme mot Burnley. Hang brukbart med Liverpool de første 30 minuttene sist lørdag, men så tok Liverpool over og vant både fortjent og overbevisende 3-1. Seks poeng på de tre første seriekampene er uansett godkjent for Arsenal. Knallsterke 14-3-2 på Emirates forrige sesong. Mesut Özil er aktuell for troppen for første gang denne sesongen, mens Hector Bellerin, Kieran Tierney og Rob Holding fortsatt er ute.

Tottenham vant som forventet seriepremieren hjemme mot Aston Villa, men de lå faktisk under i den kampen til drøye kvarteret gjenstod og vant tilslutt 3-1. Så venter bortekamp mot Manchester City og tross at laget ble rundspilt store deler av kampen, fikk laget med seg ett meget heldig poeng. Formidabel skuffelse i hjemmekampen mot Newcastle sist søndag. Til tross for massivt ballinnehav skapte Tottenham lite og tapte 0-1. Endte på 4. plass forrige sesong, men tapte faktisk 8 av 19 bortekamper. Kyle Walker-Peters er ny på skadelisten. Der befinner fortsatt Juan Foyth, Tanguy Ndombele og Ryan Sessegnon seg. Og nysignerte Tanguy Ndombele som mistet kampen mot Newcastle, rekker heller ikke søndagens derby. Eric Dier er usikker, mens Dele Alli skal være klar igjen etter hamstringtrøbbel.

Det står faktisk 6-3-1 på de ti siste tilsvarende oppgjørene. Arsenal bør kunne unngå tap også denne gang. HU.

2. Vålerenga - Rosenborg

Etter overbevisende 4-1 seier borte mot Haugesund og påfølgende 6-0 seier hjemme mot Bodø/Glimt i begynnelsen av juli, var det tendenser til gullsnakk rundt Vålerenga. Fem serierunder senere er den tanken lagt helt død. Vålerenga har kun tatt ett poeng på disse fem kampene og mandag kveld ble laget rundspilt borte mot Bodø/Glimt og tapte 0-4. Er dermed 16 poeng bak serieleder Bodø/Glimt og 14 poeng bak Odd på 3. plass, riktignok med en kamp mindre spilt. Salget av Ejuke har vært kostbart for Vålerenga. Men har levert bra hjemme, selv om det ble 1-2 tap for Haugesund i siste hjemmekamp, så er 5-2-2 godkjente hjemmetall. Johan Lædre Bjørdal er tilbake etter karantene.

Rosenborg gjorde et helhjertet forsøk på a ta seg til gruppespill i Champions League og tok da også ledelsen 1-0 i hjemmereturen mot Dinamo Zagreb tirsdag. Det ble ikke flere mål for Rosenborg i den kampen og Zagreb utlignet da også i 2. omgang. Uansett er laget kvalifisert for gruppespill i Europa League. Sterke 5-2-0 på de sju siste seriekampene, men det er nok for langt opp med tanke på gullet. Men har faktisk ikke bedre enn 2-3-4 på bortebane. Bjørn Maars Johnsen kan få sin debut for Rosenborg i kveld. Eirik Horneland har ellers med seg en fulltallig tropp til hovedstaden.

0-1-3 på de fire siste tilsvarende i Oslo. Vålerenga er inne i en skikkelig blindgate, men har kapasiteten til å matche et litt slitent Rosenborg-mannskap. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. Lillestrøm - Brann

Med 3-1-1 på de fem siste seriekampene, er Lillestrøm på god vei til å sikre ny kontrakt. Normalt bortesvak Lillestrøm har fått med seg fire poeng fra sine to siste seriekamper. Først 1-1 mot Tromsø og sist søndag en overraskende 2-0 seier mot Haugesund. LSK har faktisk avansert til 9. plass, men det er fortsatt ikke mer enn seks poeng ned til Ranheim på kvalifiseringsplassen. 5-1-3 totalt på Åråsen. Daniel Pedersen er på vei tilbake, men ikke sikkert han rekker denne.

Ny nedtur for Brann etter bortetapet mot Mjøndalen for 14 dager siden. Fikset 1-0 tidlig i hjemmekampen mot Tromsø, men endte opp med å tape 2-3 og det meste går skeis for Brann i øyeblikket. Avstanden opp til Odd på 3. plass er nå på ni poeng, men Brann har en kamp tilgode. Daouda Bamba og Veton Berisha må begge sone karantene søndag, det kan borge for veteranen Azar Karadas fra start.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende på Åråsen. Vrient. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Mjøndalen - Molde

Heroisk hjemmekamp av Mjøndalen mot Brann for 14 dager siden og fullt fortjent 2-1 seier. Men fikk seg en real kalddusj borte mot Kristiansund forrige søndag og røk hele 0-4. Er fortsatt over streken, men har kun ett poeng ned til Ranheim på kvalikplassen og fire poeng ned til Strømsgodset på direkte nedrykk. Er seige på hjemmebane og har slått både Odd og Brann og står med 3-4-2 totalt. Stian Aasmundsen er tilbake fra karantene.

Skuffende for Molde at de ikke klarte å kvalifisere seg til gruppespillet i Europa League. Skaffet seg 1-0 hjemme mot Partizan torsdag og var videre, men ti minutter før slutt utlignet bortelaget og dermed endte det 1-1. Det positive med det utfallet er at Molde må hundre prosent kan konsentrere seg om serien. Måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Odd søndag, men i og med at Bodø/Glimt tapte 1-3 mot Odd fredag kveld, tar Molde tilbake serieledelsen med seier her. 5-2-3 totalt på bortebane.

Det er ingen walkover for et litt desillusjonert Molde dette, men vi tror ikke de taper. UB.

5. Ranheim - Kristiansund

Kun en seier på de ni siste for Ranheim (1-3-5), men det er fremgang å spore. Overraskende 1-0 seier borte mot Haugesund tredje sist og sist søndag kom laget tilbake fra 0-2 borte mot Viking og fikk med seg ett poeng. Var heller ikke langt unna poeng i hjemmekampen mot Molde nest sist (2-3). Ligger på kvalikplassen i øyeblikket med 20 poeng, men har kun ett poeng opp til sikker plass. Svake 2-1-6 på ni spilte hjemmekamper. Viktige Mads Reginiussen soner for fire gule kort.

Kristiansund med en svært viktig og overbevisende 4-0 seier hjemme mot Mjøndalen sist søndag. Avanserte til 7. plass med den seieren og totalt 26 poeng. Har som vanlig sin klare styrket på hjemmebane, bortetallene er ikke bedre enn 2-3-5. Ingen nye skader eller karantener for Kristiansund.

Ranheim vant tilsvarend oppgjør 2-1 forrige sesong. Og skal kunne unngå tap mot bortesvake Kristiansund. HU.

6. Sarpsborg 08 - Viking

Det vil seg fortsatt ikke for tabelljumbo Sarpsborg 08. Ledet 1-0 hjemme mot Bodø/Glimt nest sist og ledet også 1-0 borte mot Strømsgodset sist søndag, men endte opp med kun ett poeng totalt i de to kampene. Kun sju minusmål er uvant for et lag som ligger sist etter 19 serierunder, men det forteller også at 08 ikke har hatt marginene med seg i en god del kamper. Meritterte Kyle Lafferty er hentet til klubben og får nok sin debut her. Jonathan Lindseth soner for fire gule kort. 2-5-2 totalt på ni hjemmekamper. Ole Jørgen Halvorsen skadet seg på trening denne uken og i følge Sarpsborg Arbeideblad blir han ikke klar til søndagens skjebnekamp.

Viking var på god vei mot sin tredje strake seier og hjemmeseier da de ledet 2-0 mot Ranheim seks minutter før slutt. Men to raske Ranheim-mål sørget for 2-2 og poengdeling. Er på totalt 26 poeng, men 18 av disse poengene er tatt hjemme i Stavanger. Betydelig mer moderate 2-2-5 på bortebane. Ingen nye skader eller karantener for Viking.

To strake hjemmeseire i de to siste tilsvarende i Sarpsborg. Vi tror på hjemmeseier. H.

7. Tromsø - FK Haugesund

Ekstremt viktig og overraskende seier for Tromsø borte mot Brann forrige søndag. Kom under 0-1 tidlig i den kampen,men snudde til 3-2 seier. Det sendte Gutan over streken, men det er kun to poeng ned til Ranheim på kvalifiseringsplass. Har ikke bedre enn 3-2-4 hjemme på Alfheim denne sesongen, men på de fem siste hjemmekampene er laget uten tap (3-2-0). Simen Wangberg må trolig stå over etter smellen han fikk mot Brann. Innlånte Eric Smith er mulig erstatter.

FK Haugesund hadde tatt et langt skritt mot fornyet konktrakt med seier hjemme mot Lillestrøm sist søndag. Det endte med en av lagets svakeste hjemmekamper og tap 0-2. Har ikke mer enn 24 poeng og er ikke trygge med den poengsummen, da det kun er fire poeng ned til Ranheim på kvalikplass. Brukbare 4-2-3 på bortebane.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende. Tromsø må ha fått et boost fra seieren i Bergen forrige søndag. H.

8. Notodden - KFUM Oslo

De fire neste kampene på søndagskupongen er alle fra OBOS-ligaen. Her er det spilt 20 serierunder, og det gjenstår ti.

Meget viktig 2-1 seier for Notodden borte mot Ham-Kam sist søndag, gjorde at laget tok seg forbi Skeid på kvalikplassen og opp på sikker plass. Står med kun 17 poeng, og tok faktisk sin fjerde borteseier for sesongen. Hjemme på Notodden har laget kun tatt fire poeng og tapt sju av ni hjemmekamper.

Nyopprykkede KFUM Oslo ser ikke nevneverdig plaget ut etter salget av spissen Moses Mawa til Strømsgodset tidligere i sommer. Hadde riktignok tre uavgjorte på de fire siste seriekampene før søndagens hjemmekamp mot Ull/Kisa. Men den ble vunnet med 5-1 og KFUM står dermed med 3-3-0 på sine seks siste seriekamper. Ligger på 4. plass med 35 poeng og har playoff i sikte. Moderate 2-5-3 på bortebane.

Notodden lykkes veldig sjelden på hjemmebane, samtidig har KFUM kun tatt to borteseire. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Raufoss - Nest-Sotra

Nyopprykkede Raufoss har i likhet med KFUM Oslo klart seg utmerket i OBOS-ligaen. Nå har riktignok Raufoss dalende formkurve med fem tap og kun en seier på de seks siste seriekampene. Men Raufoss holder fortsatt 6. plassen og den siste playoffplassen med sine 31 poeng. Totalt 5-1-4 hjemme på Raufoss.

Det er motsatt formkurve fo Nest-Sotra som kun står med ett tap på de ti siste seriekampene (5-4-1). Det tapet kom borte mot den suverene serielederen Aalesund. Tar de fleste poengene hjemme på Ågotnes og har ikke bedre enn 2-3-4 på reisefot.

Denne er vrien. Hjemmelaget har mistet formen, men samtidig rader ikke Nest-Sotra opp med seire på bortebane. HB.

10. Ullensaker/Kisa - Strømmen

Tung periode for Ull/Kisa som røk på fem baklengsmåls i det som omtales som et pinlig bortetap for KFUM Oslo søndag. Totalen viser 1-1-5 på de syv siste serie - kampene og sammen med HamKam er Kisa sesongens store skuffelse. Ti serierunder før slutt er det sju poeng opp til playoff, og det er bortebane som har vært hodepinen for Romerikslaget. Åtte tap på ti bortekamper og kun fire poeng på reise er meget svakt. Det går langt bedre hjemme med 6-2-2 totalt.

Svakt plasserte Strømmen hadde en liten opptur med sju poeng på tre kamper i slutten av juli og begynnelsen av august. Men har mistet momentum og kun tatt ett poeng på de fire siste seriekampene. Sist søndag presterte laget å tape 0-4 hjemme mot tabelljumbo Tromsdalen som frem til da ikke hadde tatt ett poeng på bortebane. Ligger nest sist og på direkte nedrykk, men har ikke mer enn to poeng opp til Notodden på sikker plass.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende. Kisa leverer på hjemmebane igjen. H.

11. Aalesund - Jerv

Aalesund vant som ventet onsdagens hengekamp hjemme mot HamKam og tok dermed sin niende av ni mulige hjemmeseire denne sesongen. Ti serierunder før slutt har Aalesund hele elleve poeng ned til Start og Sandefjord på 2. og 3. plass. Borte har laget levert nesten like solid med 8-2-1 og det blir garantert opprykk for Aalesund denne sesongen.

Middelhavsfarer Jerv har virkelig funnet formen i det siste og står med ti poeng på sine fire siste seriekamper. Det skal tillegges at tre av disse er spilt hjemmee i Grimstad der Jerv alltid leverer solid. Klart mer variable takter på bortebane med 2-3-5 totalt. Med 26 poeng er det hele 10 poeng ned til Skeid på kvalifiseringsplass, samtidig er det kun fem poeng opp til Raufoss på den siste playoffplassen.

1-1 i tilsvarende kamp i fjorårssesongen. Aalesund er umulige for tiden. H.

12. Bryne - Arendal Fotball

Tradisjonsrike Bryne hadde litt ambisjoner foran denne sesongen i 2. divisjon avdeling 1, men de er ikke innfridd. Ni serierunder før slutt står laget med 20 poeng og har kun poeng ned til Vidar på nedrykksplass. Bortebane har som i så mange tidligere sesonger vært en prøvelse for Bryne som kun har vunnet to av sesongens ni bortekamper. Det går mye bedre på Jæren der laget var ubeseiret (3-4-0) før topplaget Fredrikstad ble for sterke i siste hjemmekamp (1-2). Det som var viktig var at Bryne vant den viktige bortekampen mot nestjumbo Sola sist helg med 2-0.

Arendal har heller ikke innfridd forventningene de hadde før sesongen. Ligger på 7. plass med 23 poeng og har hele 15 poeng opp til serieleder Stjørdals/Blink. Har i likhet med Bryne sin klare styrke på hjemmebane og i likhet med Bryne har også Arendal kun vunnet to bortekamper (2-1-5). Arendal var inne i en bra periode tidligere i sommer, men har nå fire strake tap.

Hjemmesterke Bryne får full tillit. H.

96-rekker:

1. Arsenal — Tottenham HU

2. Vålerenga — Rosenborg HUB

3. Lillestrøm — Brann H

4. Mjøndalen — Molde UB

5. Ranheim — Kristiansund BK HU

6. Sarpsborg 08 — Viking H

7. Tromsø — Haugesund H

8. Notodden — KFUM Oslo HB

9. Raufoss — Nest-Sotra HB

10. Ullensaker/Kisa — Strømmen H

11. Aalesund — Jerv H

12. Bryne FK — Arendal H





432-rekker:

1. Arsenal — Tottenham HU

2. Vålerenga — Rosenborg HUB

3. Lillestrøm — Brann HUB

4. Mjøndalen — Molde UB

5. Ranheim — Kristiansund BK HU

6. Sarpsborg 08 — Viking H

7. Tromsø — Haugesund H

8. Notodden — KFUM Oslo HUB

9. Raufoss — Nest-Sotra HB

10. Ullensaker/Kisa — Strømmen H

11. Aalesund — Jerv H

12. Bryne FK — Arendal H