Vålerengas opptur fortsetter

Seks kamper fra Eliteserien, en kamp fra Premier League, en kamp fra Ligue 1, en kamp fra Bundesliga, to kamper fra La Liga og en kamp er rammen rundt søndagens tippekupong, nå som OBOS-ligakampene har tidligere avspark. Bonuspotten er på 3 mill denne søndagen og merk at innleveringsfristen er kl 16.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på søndagskupongen.

1. Leicester - Everton

Craig Shakespeare fikk altså sparken som Leicester-manager før forrige serierunde og det ga umiddelbart opptur for Leicester som vant 2-1 borte mot Swansea forrige lørdag. Det sendte laget opp på 14. plass etter en ellers middel seriestart. Hjemme står Leiceser foreløpig med kun en seier på fire forsøk, men da skal man huske på at både Chelsea og Liverpool allerede har vært på besøk. Tidligere denne uken ble det kjent at Claude Puel er lagets nye manager.

Ronald Koeman fikk som ventet sparken etter at Everton røk 2-5 hjemme mot Arsenal sist søndag. Det er ikke overraskende all den tid Everton har hatt en meget svak sesongstart med kun åtte poeng etter de ni første seriekampene. Svake 2-0-3 på hjemmebane og svake 0-2-2 på fire bortekamper. Inntil videre er David Unsworth som leder Everton.

Leicester er i bedring , men Everton har sparket Koeman og kan få en opptur direkte. HUB.

2. Vålerenga - Molde

De seks neste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Eliteserien. 2-1 seieren hjemme mot Brann 24. september var åpenbart vendepunktet for Vålerenga, selv om laget røk 2-4 borte mot Stabæk i serierunden etter. I de tre siste seriekampene har Vålerenga scoret 15 mål og fullstendig kvittet seg med nedrykksstriden. Meget solide 7-4-2 på hjemmebane denne sesongen. Ingen nye fravær eller karantener for hjemmelaget.

Molde har tross helt moderate spillemessige innsatser inntatt andreplassen på tabellen og står med 47 poeng og har tre poeng ned til Sarpsborg på 3.plass og hele seks poeng ned til Strømsgodset på 4. plass. Fem seire på de seks siste seriekampene, men fire av disse er spilt på hjemmebane. Borte har ikke Molde bedre enn 5-4-4 denne sesongen. Heller ikke Molde har nye fravær eller karantener.

Vålerenga vant tilsvarende seriekamp 3-0 i fjor og skal stå som favoritter her. HU.

3. Kristiansund - Odd

Etter en flott periode med ti poeng på fire kamper, misset Kristiansund "matchballen" hjemme mot Viking nest sist og tapte overraskende 0-2. Hadde også tre poeng i lomma i det meget viktige bunnoppgjøret borte mot Aalesund sist lørdag, men fikk utligning i mot på overtid. Står med 30 poeng og har kun to poeng ned til kvalikplassen. 5-6-2 er bra hjemmetall. Amidou Diop ble utvist mot Aalesund sist og må sone karantene, men trener Christian Michelsen kan glede seg over at Aliou Coly er tilbake etter endt karantene.

Odd forsterket sin allerede bunnsolide hjemmestatistikk med en ny hjemmeseier mot Lillestrøm mandag kveld og står med 9-2-2 på Skagerak Arena denne sesongen. Begredelige 2-3-8 på bortebane er dog en klart medvirkende årsak til at Odd trolig ikke kan melde seg på i medaljekampen, all den tid det er seks poeng opp dit. Jone Samuelsen pådro seg sitt femte gule kort hjemme mot Lillestrøm mandag og må sone karantene, men Fredrik Semb Berge kommer tilbake etter endt soning.

Kristiansund trenger poeng og aller helst alle tre. Bortesvake Odd er en takknemlig motstander i så måte. HU.

4. Rosenborg - Stabæk

Til tross for at Brann var best store deler av kampen, kunne effektive Rosenborg returnere fra Bergen med tre poeng og 3-0 seier. Har dermed fortsatt ti poeng ned til Molde på andreplass og blir det seier her, er gullet sikret for RBK tre serierunder før slutt. Har en viktig hjemmekamp mot Zenit i Europa League førstkommende torsdag, men vil nok være meget motiverte foran denne kampen med tanke på at gullet kan sikres. Anders Trondsen pådro seg sitt femte gule kort for sesongen i Bergen sist søndag og soner følgelig karantene her.

Stabæk står med 34 poeng når det gjenstår fire serierunder og har således ikke mer enn seks poeng ned til kvalikplassen, og har i tillegg tre bortekamper igjen. Formen er svak med 1-2-3 på de seks siste seriekampene. Toppscorer Ohi Omoijuanfo rekker ikke kampen, og Andreas Hanche-Olsen soner karantene for sitt røde kort mot Tromsø sist helg.

5-1-3 på de ni siste tilsvarende på Lerkendal og alt tyder på at Rosenborg gjør jobben og sikrer gullet søndag kveld. H.

5. Sarpsborg 08 - Sandefjord

Sarpsborg var i kjempetrøbbel borte mot Sogndal sist søndag og lå under 1-3, men klarte å berge et poeng i sluttminuttene. Det var på bortebane der Sarpsborg har slitt store deler av sesongen og faktisk ikke har bedre enn 4-6-3. Men siden Brann har kollapset, holder Sarpsborg fortsatt 3.plassen i Eliteserien med sine 44 poeng, og har tre poeng ned til Strømsgodset på 4. plass. Har et forholdsvis overkommelig program igjen og gode medaljesjanser. Solide 7-5-1 hjemme på Sarpsborg stadion. Kaptein Joachim Thomassen er tilbake etter endt soning.

Sandefjord står med 33 poeng og har således fem poeng ned til kvalikplassen. Skal møte flere av lagene i bunnstriden i de gjenstående kampene og er ikke trygge. Formen er dog på retur med fire tap på de fem siste seriekampene og bortetallene viser svake 3-1-9. Toppscorer Flamur Kastrati har pådratt seg sju gule kort og soner karantene, mens Pau Morer er tilbake etter karantene.

Det er vanskelig å tro på annet enn hjemmeseier her. H.

6. Strømsgodset - Sogndal

Fem strake seire har sendt Strømsgodset rakt inn i medaljekampen og laget har avansert til 4. plass, kun tre poeng bak Sarpsborg 08 på bronseplass. 8-3-2 er tallene hjemme på Marienlyst. Ingen nye skader eller karantener for Strøsmgodset.

Sogndal er som vanlig involvert i nedrykksstriden og har mistet svært verdifulle poeng i sluttminuttene i sine to siste seriekamper.Nest sist mistet laget ett poeng på overtid når Frode Kippe ga LSK 1-0, og sist søndag rotet laget vekk 3-1 ledelse og måtte nøye seg med ett poeng hjemme mot Sarpsborg. Ligger fortsatt på sikker plass, men kun bedre målforskjell skiller ned til Tromsø på kvalikplassen. Svært moderate 2-3-8 på bortebane. Eirik Birkelund soner karantene for gule kort.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende på Marienlyst. Godset er i form, men Sogndal er seige og kan kanskje knipe poeng. HU.

7. Tromsø - Viking

Ekstrem viktig seier borte mot Stabæk for TIL sist søndag og laget kom seg a poeng med Sogndal på sikker plass, men dårliger målforskjell gjør at Gutan innehar kvalifiseringsplassen. Bortsett fra hjemmetapet mot Rosenborg i siste hjemmekamp, har Tromsø tatt ti poeng på de fire foregående hjemmekampene. Har dog tøffe kamper etter denne, blant annet bortekamp mot Sogndal neste helg. Magnar Ødegård returnerer etter karantene, mens både Ulrik Yttergård Jensen og Mikael Ingebrigtsen er tilbake. Mushaga Bakenga er blitt skadet og rekker ikke kampen.

Viking ga seg selv et slags håp om overlevelse da de overraskende slo Kristiansund 2-0 borte for 14 dager siden, men 1-7 hjemme mot Vålerenga sist søndag, var nok spikeren i kista og nedrykk synes helt uungåelig nå. Andre Danielsen ble utvist mot Vålerenga sist og soner karantene.

Tromsø griper muligheten og tar tre livsviktige poeng. H.

8. Toulouse - Saint-Etienne

Fransk Ligue 1. Toulouse med variable 4-2-4 på sine ti første seriekamper og totalt 14 poeng. Det gir en 10. plass før helgens runde. Som alltid er Toulouse best hjemme og tre av fire hjemmekamper er vunnet hittil. Sist kom sesongens første borteseier når laget slo Angers 1-0.

Saint-Etienne med både Alexander Søderlund og Ole Selnæs på benken fra start skuffet forrige fredag med å tape 0-1 hjemme for Montpellier. Men har uansett innledet sesongen bra med 5-2-3 på de ti første seriekampene og ligger på 6. plass før denne runden med 17 poeng. Borte er Caen og Dijon slått med 1-0, mens det er blitt tap for PSG (0-3) og mot Troyes i siste bortekamp (1-2).

4-2-4 på de ti siste tilsvarende oppgjørene og også denne gang ser det åpent ut. HUB.

9. Stuttgart - Freiburg

Tysk bundesliga. Stuttgart har klart seg bra på hjemmebane etter opprykket i vår (3-1-0), men borte kom sesongens femte strake bortetap når det ble 0-1 for Leipzig forrige helg. 10 poeng på hjemmebane og altså null poeng på bortebane. Innehar 13. plassen før denne runden.

I likhet med Stuttgart har Freiburg foreløpig vært klart best hjemme (1-4-0), mens kun et poeng er tatt på bortebane på fire forsøk (0-1-3). Det poenget kom borte med svakt plasserte Werder Bremen (0-0).

4-1-0 på de fem siste tilsvarende oppgjørene og flott sjanse til ny hjemmeseier for Stuttgart også denne gang. H.

10. Eibar - Levante

Lille Eibar som levert fantastiske 10-3-6 på hjemmebane forrige sesong og flotte 8-5-6 sesongen før der igjen, har ikke fått noen god start på denne sesongen. Etter ni kamper er fasiten 2-1-6 og på hjemmebane er kun en av fire kamper vunnet (1-1-2). Ligger fjerde sist før denne runden.

Noe bedre har det gått for nyopprykkede Levante som står med 11 poeng og ligger på 11. plass. Ni av de elleve poengene er tatt på seks hjemmekamper, foreløpig er det ikke blitt seier på noen av de tre bortekampene de har spilt (0-2-1), men sterke lag som Real Madrid og Espanyol er holdt til poengdeling på bortebane.

Denne er vrien og vi helgarderer. HUB.

11. Malaga - Celta Vigo

Fryktelig svak sesongstart for Malaga som kun har tatt ett poeng på sine ni første seriekamper og står med fæle 4-20 i målforskjell. Det ene poenget kom hjemme mot Athletic Bilbao (3-3), ellers er det blitt hjemmetap for svakt plasserte lag som Eibar og Las Palmas og i forrige hjemmekamp ble det 0-2 tap mot Leganes.

Celta Vigo prøvde og prøvde hjemme mot Atletico Madrid sist søndag, men defensivt knallsterke Atletico holdt stand og scoret kampens eneste mål. Celta som hadde scoret tolv mål på de tre foregående seriekampene. 3-2-4 totalt og 11 poeng og foreløpig 10. plass. 2-0-2 på bortebane.

Det er ikke så ofte vi lar bortelag stå ugardert på tippekupongen, men dette skal være klar fordel Celta Vigo. B.

12. Torino - Cagliari

Søndagens tippekupong avsluttes med kveldskampen fra Serie A. Litt skuffende seriestart for Torino som står med 13 poeng etter 3-4-3 totalt. Hjemme i Torino har det kun blitt en seier på fire forsøk, for normalt meget hjemmesterke Torino. Kun ett poeng på de tre siste seriekampene, det kan ha sammenheng med at storscorer Andrea Belotti (25 seriemål forrige sesong) har mistet de tre siste seriekampene med skade. Men kan være tilbake til søndagens kamp.

Cagliari har som vanlig sin klare styrke på hjemmebane, der to av fem kamper er vunnet. På bortebane er fire av fem kamper tapt, seieren kom mot Spal. Juventus, Milan, Napoli og Lazio har vært motstander i de fire øvrige bortekampene.

6-2-2 på de ti siste tilsvarende oppgjørene. Vi tar med en godt betalte poengdeling. HU.

96-rekker:

1. Leicester — Everton H

2. Vålerenga — Molde HU

3. Kristiansund BK — Odd HU

4. Rosenborg — Stabæk H

5. Sarpsborg 08 — Sandefjord Fotball H

6. Strømsgodset — Sogndal HU

7. Tromsø — Viking H

8. Toulouse — Saint-Etienne HU

9. VfB Stuttgart — Freiburg H

10. SD Eibar — Levante HUB

11. Malaga — Celta Vigo B

12. Torino — Cagliari HU

