Vanskelig bortekamp for Gerrard & Co.

Det er Europa League som er hovedingrediensen på torsdagens langoddsprogram. Hele 24 gruppespillkamper skal spilles og det er snakk om den fjerde av seks runder i gruppespillet. Det er stort sett det som pågår på sportsfronten torsdag, men natt til fredag spilles det ni kamper i NHL.

Spartak Moskva - Rangers U 3,20 (spillestopp kl 18.50)





Den første kampen mellom Spartak og Rangers endte 0–0 på Ibrox for to uker. I den kampen var skottene det beste laget, men det blir antakeligvis en tøffere kamp for Steven Gerrards menn i Moskva.

Rangers har ett tap, én uavgjort og en seier siden Europa League-matchen mot Spartak. Seieren mot St. Mirren i helgen var viktig etter to skuffende kamper mot Kilmarnock og Aberdeen. I Europa har Rangers vært solide. De er ubeseiret i de elleve siste kampene i Europa League.

Gerrard håper at seieren mot St. Mirren vil gi Rangers den nødvendige selvtilliten til iallfall å unngå tap i Russland.

Spartak ligger på syvendeplass i den russiske ligaen. Sesongen har så langt vært svært skuffende for moskovittene. Massimo Carrera, manageren som ledet dem til seriegull i 2017, fikk sparken før russerne møtte Rangers sist, og fysiske treneren Raul Riancho har tatt over laget i de fire siste kampene. Fasiten hans viser to uavgjorte, en seier og ett tap. Nedturen har dermed fortsatt for Spartak.

Den russiske hovedstadsklubben har ennå ikke klart å finne en ny hovedtrener, så Riancho leder laget i denne kampen. Den eneste seieren i de fire siste kampene kom mot Anzhi som ligger på 14.-plass i den russiske ligaen, og de har ikke vist noen tegn til formstigning i de siste kampene. I forrige serierunden tapte de 1–2 hjemme mot Ural på søndag.

Ze Luis har vært det eneste lyspunktet i et ekstremt svakt Moskva-lag. Brasilianeren har scoret åtte ganger for Spartak denne sesongen., og det er han Rangers må stoppe hvis de skal ta med seg poeng fra den russiske hovedstaden torsdag.

Borteformen til Rangers har imidlertid vært så som så. De har bare vunnet to av de siste syv bortekampene, og de seirene kom mot Hamilton og St. Mirren, begge nedrykkskandidater i den skotske ligaen.

Jeg tror likevel at Steven Gerrards menn skal være i stand til å matche russerne som er helt ute av form. De har kun vunnet én av de fem siste hjemmekampene sine. I den første kampen på Ibrox hadde ikke russerne et skudd på mål før det var spilt 70 minutter av kampen. Skuddet til Sofiane Hanni var også det eneste Spartak klarte å skape i løpet av 90 minutter.

Spartak har ennå ikke vunnet en eneste kamp i Europa denne sesongen. De ble slått ut av Champions League-kvaliken av PAOK Salonika etter å ha tapt en av kampene mot dem. I Europa League står de med to uavgjorte kamper og ett tap.

Spartak må klare seg uten Samuel Gigot som først er tilbake i februar, mens Aleksandr Selikhov er tilbake til denne kampen.

Ryan Kent og Kyle Lafferty er ute i bortekampen mot Spartak Moskva. I tillegg mangler skottene forsvarsspilleren Borna Barisic, midtbanemannen Graham Dorrans og vingen Jamie Murphy. Tenåringsspissen Dapo Mebude har imidlertid fått plass i troppen til kampen i Russland.

Denne kampen blir antakeligvis jevn, men Rangers har klart seg brukbart i Europa. De spilte en bra kamp mot Spartak hjemme i Glasgow, hvor de absolutt burde vunnet. Dersom Rangers spiller på samme måte som i den første kampen, tror jeg de kan få med seg poeng. Jeg tipper 1–1 eller 0–0 og spiller U til fine 3,20 i odds.

