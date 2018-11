Vant 2,7 millioner i Joker: - Jeg bare skjelver!

- Nå må jeg puste litt! Herregud, utbrøt mannen fra Løten kommune i Hedmark da han fikk vite at han var trukket ut som Joker-kandidaten lørdag 24. november.

Mannen i 30-årene var sikret 547.000 kroner i inngangssum, men kunne vinne hele 2.736.000 kroner hvis han klatret helt til topps på premiestigen.

- Det er jo kjempebra uansett hvordan det går! Jeg bare sitter her og skjelver nå, sa mannen og humret før TV-trekningen.

Hedmarkingen valgte å la maskina Ask ta de logiske opp og ned-valgene på følgende tall: 8 - 4 - 7 - 2 - 0.

Det skulle vise seg å bli en enkel jobb for Ask, for under det tredje tallet skjulte Jokeren seg, og dermed kunne mannen juble for en premie på over 2,7 millioner kroner.

- Dette ble tidenes julegave! Nå skal jeg betale ned litt gjeld og så kommer det nok til å ligge noe fint under treet i år, sa mannen og lo godt etter at gevinsten var et faktum.

(Sannsynligheten for å bli trukket ut som 1. premievinner er ca. 1:350.000 på onsdag og ca. 1:550.000 på lørdag.)