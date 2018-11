Vant kjempepott i Joker

Det er ingen fylker i Norge som har flere Joker-vinnere enn Hordaland. Totalt 127 Joker-premier har havnet i Vestlands-fylket. Onsdag skjedde det igjen.

For femte gang i 2018 ringte Norsk Tipping til en hordalending som var trukket ut som onsdagens Joker-kandidat. En mann fra Fjell kommune ble oppringt av spillselskapet på Hamar med det glade budskapet.

– Tenk å få oppleve noe sånt, sa mannen som var sikret en inngangssum på hele 605.000 kroner og kunne vinne over tre millioner kroner dersom det gikk veien i under TV-trekningen på NRK.

– Blomsterbukett til konen

Den heldige Joker-spilleren fra Fjell lot Embla ta valgene for ham, og det gikk så det suste! Mannen tok steg etter steg på premiestigen, og til slutt var han på toppen og dermed sikret 3.026.000 kroner.

– Jeg vet ikke hva alle pengene skal gå til, men det blir i hvert fall en svær blomsterbukett til konen og en fin ferietur på oss, sier han.

Bergen troner soleklart øverst på listen over millionvinnere i Joker-spillet i Hordaland. Totalt 66 bergensere har blitt Joker-millionærer siden starten i mai 2000. Fjell kommune kommer på annenplass med sine ni vinnere.

– Best vinnersjanser

Sjansen for å bli Joker-millionær er mer enn ti ganger så stor som å vinne storgevinsten i Vikinglotto, ifølge Dine Penger, som gikk gjennom de mest populære pengespillene med milliongevinster i 2005.

Jokerspillet gir også tre ganger så stor sjanse for millionutbetaling som vanlig Lotto. Dine Penger beregnet sjansen for å bli millionær etter et spill.

Dersom du skal spille for en hundrelapp, og skal ha den høyest mulige statistiske sjansen for å bli millionær, bør du spille onsdags-Joker.

Da er vinnersjansen størst. Oddsen for å vinne er 1 til 49.000. Det er, ifølge Dine Penger, halvparten så mange deltakere som kjemper om premiepotten på onsdager. Samtidig er gevinsten ofte stor.

Omsetningen på lørdager er nemlig dobbelt så stor som på onsdagene. Det som ikke blir utbetalt lørdag, blir overført til onsdagstrekning. Joker Lørdag gir til sammenligning 1 til 139.000-sjanse for millionutbetaling.

Det er viktig å huske at Joker-trikset bare øker sjansene til å vinne. Du trenger i tillegg en god porsjon flaks om du skal stikke av med toppgevinsten.

Her kan du levere inn din Joker-kupong!