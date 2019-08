Vant noen 42 kroner millioner i Vikinglotto i kveld?

Mange europeere har i kveld benket seg foran skjermen for å se sine respektive Vikinglotto-sendinger, med store forventninger.

Kveldens tall:

2 - 7 - 30 - 35 - 43

Viking-tallet: 2

Tallene over var det dessverre få som kunne se på sin egen kupong denne gangen. Utrolig nok hadde ingen verken 7 eller 6 rette i denne utgaven av Vikinglotto. Siden ingen tok med seg hele potten hjem i kveld, blir premien enda større neste uke. Vikinglotto-potten kan da skilte med å være på ca 56 millioner kroner.

Uvitende Joker-millionær

Onsdagens Joker-kandidat var ei dame fra Meland kommune i Hordaland. Hun har ikke svart Norsk Tipping på telefonen ennå, og skjebnen ble dermed overlatt til datamaskinen Ask i Joker-spillet. Ask var en god stedfortreder, for han prikket inn nemlig alle opp/ned-valgene for hordalendingen denne gangen. Det var ikke dumt, for da klatret hun opp på premiestigen fra 238.000 til 1.190.000 kroner.

Om kvinnen fra Meland har snøring på resultatet er dog en annen sak.

Saken oppdateres med reaksjoner fra vinneren.

Gulltrekning i Lotto på lørdag

Hvis du ikke fikk full uttelling i kveld er det fortsatt nye vinnersjanser nå til helgen. Tradisjonen tro er det både Eurojackpot og Lotto. Det som derimot er heller uvanlig denne lørdagen er at det er Gulltrekning. Her er potten på omtrent 29 millioner kroner. Det kan du lese mer om her.

