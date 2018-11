Växjö Lakers med enorm statistikk

Tirsdagens langoddsprogram er naturligvis preget av landslagspausen og på fotballfronten er det ikke så mye som skjer, bortsett fra en rekke kamper i gruppespillet i Football League Trophy i England. Det er en turnering for League One og League Two-lagene, samt mange U-21 lag fra de to øverste ligaene. Ellers er det mye ishockey på menyen i dag. SHL starter opp igjen etter Karjala Cup og byr på full serierunde. Natt til onsdag spilles det hele ni kamper i NHL.

Linköpings - Växjö Lakers B 2,60 (spillestopp kl 18.55)





Det var ikke stilt de største forventningene til Linköping før denne sesongen, men laget innledet strålende og stod med 9-0-2 etter de første elleve serierundene (inkludert forlengning). Ser vi kun etter ordinær tid var tallene 6-4-1. Men så har motgangen kommet. De fem siste kampene før landslagspausen endte med 0-0-5 etter forlengning. Etter ordinær tid viser tallene 0-2-3. Laget har dermed rast på tabellen og ligger på 5. plass med totalt 27 poeng.

Växjö Lakers har vunnet grunnserien de to foregående sesongene. Røk overraskende ut av sluttspillet mot Malmö allerede i kvartfinalen sesongen 2016/17, men forrige sesong var det ikke snakk om saken. Da vle det seier både i grunnserien og sluttspillet, og i finalen trengte laget kun fire kamper for å beseire Skellefteå. Sam Hallens mannskap var nesten alle eksperters tips også foran denne sesongen, men Blekinge-laget har innledet forsiktig. Har slitt med målproduksjonen og kun scoret 30 mål på sine 15 første kamper. Wonderboyen Elias Petterson var lagets stjerne i fjorårssesongen, men han er solgt til NHL og Vancouver Canucks og gjør det strålende der.

Växjö Lakers ligger på 7. plass med 22 poeng og har f.eks scoret 14 færre mål enn Linköping på 5. plass. Men har vist klart bedring i det siste og står med 3-0-2 på de fem siste kampene. Røk riktignok 3-6 borte mot formsterke og kapable Rögle i forrige bortekamp, men slo tilbake med 6-1 hjemme mot Mora i den siste seriekampen før landslagspausen. Växjö Lakers har en fantastisk bra statistikk borte mot Linköping. På de seks siste møtene har Växjö vunnet samtlige.

Linköping er på vei ned i form, Växjö Lakers er på vei opp i form og bortelaget har kanonstatistikk i Saab Arena i Linköping. Borteseier til flotte 2,55 i odds spilles.

