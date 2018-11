Vegas er i ferd med å våkne

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i de svært viktige Nations League-kampene i Norges gruppe. Norge møter Kypros borte, mens Bulgaria tar imot Slovenia hjemme. I tillegg jakter revitaliserte Nederland gruppeseieren når det skal møte Tyskland borte i gruppe 1 i divisjon A. Ellers er det en rekke NHL-kampe natt til tirsdag og det spilles en kamp i Segunda i Spania.

Calgary Flames – Vegas Golden Knights B 2,75 (spillestopp kl 0255)





Begge lagene holder til i Pacific Division. Calgary Flames ligger på annenplass i Pacific Division, to poeng bak San Jose Sharks som har én kamp mer spilt.

James Neal, som hadde en fantastisk sesong for Vegas Golden Knights sist sesong, skrev i sommer under en femårskontrakt med Calgary Flames. Neal har slitt med å finne seg til rette i sin nye klubb, og han har kun scoret tre mål på de første 20 kampene for Flames.

Natt til tirsdag møter han gamle lagkamerater når Vegas kommer til Calgary. Da trenger han å vise seg frem, for i Calgary har han fått mye pepper for sesongstarten sin – både av Flames-fansen og lokalpressen. Hos Calgary er det andre spillere som har dratt lasset i starten.

Den 23 år gamle svensken Elias Lindholm er topper poengligaen hos Calgary med 21 poeng så langt (samme antall poeng har Sean Monahan og Matthew Tkachuk), men Lindholm har scoret flest mål av disse. Det gjør Lindholm til den tredje mest beste poengspilleren blant svenskene i NHL så langt. Bare Landeskog (Colorado) og Bäckström (Washington) har flere poeng enn ham. Lindström er også den yngste svenskfødte spilleren som har scoret i NHL.

Spørsmålet er om han klarer å overliste Marc- Andre Fleury i Vegas-buret. Fleury spilte en god kamp mot Oilers, hvor han hadde flere halsbrekkende redninger, og mye tyder på at han kommer til å stå mellom stengene hos gjestene i natt. Hvem som starter i mål for hjemmelaget er ennå ikke bekreftet, men Mike Smith ligger an til å starte i mål hos Calgary.

Vegas Golden Knights tok NHL med storm sist sesong, og spilte seg sensasjonelt frem til Stanley Cup-finalen. De har ikke startet like bra denne sesongen. Laget fra spillebyen i Nevada-ørkenen vant 13 av de første 20 kampene forrige sesong, men de har bare vunnet åtte av de første 20 kampene denne sesongen.

Vegas har spilt tolv bortekamper så langt, og de har bare vunnet fire av dem. Natt til mandag spilte de borte mot Edmonton Oilers, og i den kampen spilte de to av sine beste perioder hittil denne sesongen.

Cody Eakin, Max Pacioretty og Johnathan Marchessault tegnet seg alle på scoringslisten da Vegas scoret seks ganger og vant 6–3 i Rogers Place. Oilers-stjernen Connor McDavid ga hjemmelaget ledelsen før det var spilt ett minutt av kampen, og Edmonton ledet 2–1 etter første perioden.

I andre perioden imponerte Vegas stort. De scoret tre ganger, og i tredjeperioden scoret de to kjappe mål og avgjorde kampen. Kampprogrammet i NHL er knallhardt. Vegas spiller sin andre kamp på to dager natt til tirsdag, men jeg tror de har med seg en god følelse når de besøker OL-byen fra 1988.

Forsvarsspilleren Nate Schmidt, som har vært suspendert i 20 kamper, var tilbake søndag. Han spilte nesten 20 minutter og var viktig defensivt hos Vegas. Selv om Vegas slapp inn tre mål i Edmonton, så har de vært bra defensivt i de tre siste kampene. De hadde kun sluppet inn ett mål på de to kampene før møtet med Oilers.

Da Vegas sist besøkte Scotiabank Saddledome vant Calgary 7-1! Nå vil Vegas ha revansj.

Jeg synes oddsen er satt veldig skjevt i dette oppgjøret. Jeg mener denne kampen er ganske åpen, selv om Vegas har vært variable på bortebane. Etter å ha sett Vegas-kampen har jeg troen på at Golden Knights kan vinne i Calgary. 2,75 i odds er greit.

