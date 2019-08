Vi gir Strømgodset en siste mulighet

Nok en herlig fotballdag venter oss. Tre kamper i Premier League. Toppkampen Manchester United - Chelsea er en riktig godbit som avslutter dagen. Vi gleder oss til å se Arsenal i aksjon klokken 15:00. Fire Eliteserie-kamper står også på menyen, mens i Obos-ligaen spilles det full runde.

Husk at LaLiga og Bundesliga starter neste helg, mens Serie A starter opp helgen etter. Det er masse herlige fotballkamper å se frem i mot.

NB! Førstepremiepotten i Vikinglotto er på herlige 100 millioner kroner onsdag. Lever kupongen her!

Strømsgoset - Vålerenga H - 2,85 (Spillestopp 19:55)

Klikk her for å levere dette spillet

Strømsgodset har sammen med Sarpsborg 08 vært sesongens store negative overraskelse. Laget ligger helt på bunnen, og det er stygge fire poeng opp til kvalikplass tredje sist. Drammensern har altså ikke vunnet en fotballkamp i Eliteserien siden 19. mai. Det er veldig trist. Hjemme i Drammen har det vanligvis sterke hjemmelaget svake 2-1-5 å vise til. Siste kamp endte med hjemmetap 1-3 mot Bodø Glimt. Nest sist, også da tap med 1-2 mot Lillestrøm på Åråsen. Godset har hentet noen nye spillere i sommer, men om det er nok til å sikre ny kontrakt gjenstår å se. Laget må opp i ringene, for kampantallet stiger fort og tiden renner fort ut.

Klart det blir noen negative linjer om situasjonen til Strømsgodset for tiden, men i den siste kampen mot Glimt synes vi det så klart bedre ut. De tapte kampen, men utifra sjanser så hadde faktisk laget fortjent å vinne sist. Det var en stor bedring med de nye spillerne senest. Som vi sa sist med Godset, det vil komme en seier snart. Og bedringen i sist kamp tyder på at den ikke er langt unna. Nyærvervelsen Moses Mawa scoret sist, og vi spente på hva han får til fremover.

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Vålerenga sliter med stabiliteten, men har vært gode på sitt beste denne sesongen. Ligger på en grei femteplass, og fortsatt med en form for kontakt opp til medalje. Det er spilt litt forskjellige antall kamper i øyeblikket, og tabellen er derfor litt vanskelig å lese. Enga har vært klart bedre hjemme på Intility enn ute på tur. På fremmed gress lyder tallene på moderate 2-2-3. Sist kamp litt skuffende med 1-1 hjemme mot Kristiansund. Nest sist årsbeste med tennissifrene 6-0 hjemme mot sterke Bodø Glimt. Vålerenga vant motsatt oppgjør 2-0 tidligere i sesongen.

Chidera Ejuke er som nevnt tidligere ute av dørene på Intility. Dette er veldig tungt for Vålerenga. Nå sist skapte hovedstadslaget nok til å vinne mot Kristiansund, men man merker at Ejuke ikke er på banen lengre. Tobias Christensen, som klubben har vært gira på å hente, gikk nå til Molde. VIF trenger en eller to kreative spillere inn i troppen.

Begrunnelse H: 2,85 på hjemmeseier er spille i kampen. Vålerenga har mistet sin beste spiller, og merker det. Hjemmelaget var gode mot sterke Bodø/ Glimt senest, og fortjente mer da. Pilene peker sakte oppover for hjemmelaget, og de får enda en sjanse fra oss.

Klikk her for å levere dette spillet