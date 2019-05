Vi skal doble pengene på norsk tap i VM-åpningen

Fredagens langoddsprogram byr blant annet på siste serierunden i fransk Ligue 1, hvor det fortsatt er spenning i nedrykkskampen. Høydepunktet sett med norske øyne er Norge sin første kamp i U20-VM i Polen, hvor de norske guttene møter Uruguay fredag kveld. I Frankrike er det første oppgjør mellom Troyes og Lens om retten til å spille mot laget som havner på kvalikplassen i Ligue 1. I tillegg er det fotball Tyrkia, Irland og Finland på menyen. Natt til lørdag spilles det tre kamper i MLS.

NB! Fredag er det ca 204 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Uruguay - Norge H 2,00 (spillestopp kl 20.25)



U20-VM, fotball. Gruppe C. For to år siden kom Uruguay sitt U20-lag til U20-VM i Sør-Korea som søramerikanske U20-mestere.

NRK har rettighetene til dette mesterskapet og kampen mellom Uruguay og Norge ser du på NRK 3 i kveld fra kl 20.25.

De var på forhånd favoritter til å vinne mesterskapet, men tapte semifinalen mot Venezuela på straffespark, og de klarte ikke å riste av seg skuffelsen før bronsefinalen som også endte med tap. Dermed endte Uruguay på fjerdeplass.

Det var sjette gang Uruguay spilte seg frem til semifinalen i mesterskapet, men den beste prestasjonen de har hatt er en annenplass. Denne gangen har søramerikanerne ambisjoner om å gå helt til topps i U20-VM for aller første gang, og jeg tror ikke at det er mange som vil tippe mot dem. De endte på tredjeplass i det siste U20-mesterskapet i Sør-Amerika, men de har slått Ecuador som vant to ganger. Det burde gi spillerne solid selvtillit før den første matchen i gruppespillet.

Norge på sin side har kvalifisert seg til U20-VM for første gang siden 1993. Pål Arne «Paco» Johansen sine gutter er kun et av seks europeiske lag i turneringen.

Det er fem lag fra Europa som har kvalifisert seg til U20-VM, i tillegg har Polen som vertsnasjon en plass i mesterskapet. Det var et trangt nåløye for Norge å kommeseg til Polen. De måtte først gjennom to kvalikrunder, og deretter måtte de ut i en playoff. Norge slo England 3-0 i playoff-kampen.

Norge og Uruguay er ventet å ta seg videre fra denne gruppen som også består av Honduras og New Zealand. Det laget som vinner fredagens kamp vil derfor trolig også gå til topps i gruppen.

Norge har et spennende lag. Den største profilen er Salzburg-angriperen Erling Braut Håland. Den tidligere Molde-spilleren tror jeg kan skape problemer for Uruguay-forsvaret med den enorme fysikken sin. Dessuten er han rask.

Den norske kapteinen Leo Skiri Østigård er et annet navn som det er verdt å merke seg. Brighton-spilleren er en viktig brikke i det norske laget. Kitolano (Wolves), Brynhildsen (Stabæk), Bohinen (Stabæk) og Thorstvedt (Viking) er andre spillere som kan sette sitt preg på mesterskapet.

Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke kjenner så veldig godt til laget fra Uruguay, men de har flere spillere som holder til i de største ligaene i Europa. Nicolás Schiappacasse (Parma), Franco Israel (Juventus), Ronald Araújo (Barcelona B) og Edgar Elizalde (Pescara), i tillegg spiller Juan Manuel Sanabria for U19-laget til Atletico Madrid. Flere av de andre spillerne har spilt kamper for toppklubbene i den hjemlige ligaen. Det forteller at det er kvalitet i massevis i troppen til Uruguay.

Bare å komme seg til U20-VM er en stor prestasjon for Norge. Uruguay blir en knalltøff oppgave for de norske guttene. Jeg tror Norge taper VM-åpningen, men de har fortsatt mulighet til å ta seg videre i turneringen. Oddsen på Uruguay-seier er 2,00. Det er absolutt interessant, mener jeg.

Klikk her for å levere spillet